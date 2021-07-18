Варианты клумб для небольших участков, где нет возможности разбить полноразмерные

Использование цветов в подвесных горшках — это простой и эффектный способ дополнить ландшафтный дизайн сада. Более того, подвесные горшки — идеальный вариант для небольших участков, где нет возможности разбить полноценные клумбы.

Для подвешивания можно использовать не только привычные корзинки и горшочки. Вариантов может быть множество: дуршлаги, превращенные в милые подвесные цветники, оригинальные подвесные клумбы в старых шинах, плетеные горшочки и даже поварёшки, в которых так мило смотрятся суккуленты.



































































































