Идеи использования старого и «ненужного» компьютера

Выбрасывать старый ПК – не только экологически безответственно, но и экономически невыгодно. Даже если устройство больше не справляется с современными играми или ресурсоёмкими программами, оно способно выполнять множество полезных функций.
1. Домашний медиацентр
На старом компьютере можно смотреть видео
Одним из вариантов применения старого компьютера является его превращение в медиацентр.
Для создания домашнего медиацентра на базе ненужного ПК подойдет дистрибутив, предназначенный специально для работы с медиафайлами и потребляющий минимум ресурсов. Благодаря ему станет доступен удобный интерфейс для просмотра фильмов, сериалов, прослушивания музыки и даже просмотра ТВ в режиме онлайн.
Подключив такой компьютер к телевизору через HDMI, можно создать настоящий домашний кинотеатр без необходимости покупать дорогие smart TV или приставки.
Кроме того, такой самодельный медиацентр может работать как сервер для хранения медиафайлов, доступных с других устройств в доме (смартфона, ноутбука, планшета).
2. Файловый или резервный сервер
На отслужившем свое компьютере можно хранить нужные файлы, или организовать на нем резервное копирование
Второй способ с умом использовать старый ПК – превратить в локальный файловый сервер. Это особенно актуально для домашних пользователей с несколькими устройствами или небольших офисов, где важно хранить информацию централизовано.
Установка ОС с поддержкой сетевых функций даст возможность настроить общие папки, к которым будут иметь доступ все устройства в локальной сети.
Другой вариант использования устройства – организация на нем резервного копирования. С помощью специальных компьютерных программ или встроенных средств операционной системы можно настроить автоматическое резервное копирование важных данных с других устройств на старый ПК. Это защитит информацию от потери, если произойдет сбой работы жёсткого диска или случится вирусная атака.
3. Сервер для автоматизации «умного» дома
Локальный сервер старого компьютера поможет организовать процессы в «умном доме»
С развитием экосистем «умного дома» появилась удобная возможность контролировать освещение, климат, безопасность и бытовую технику через единый интерфейс. Помочь в этом может локальный сервер на базе старого компьютера.
Чтобы его создать, достаточно использовать специальные программы, позволяющие интегрировать десятки устройств от разных производителей (от «умных» лампочек до датчиков движения и камер).
Даже маломощный ПК успешно справиться с задачами локальной автоматизации (особенно если использовать облегчённые версии операционной системы).
4. Образовательная платформа для детей или студентов
Студенты, работающие на старых компьютерах
Если в доме есть ученики, студенты, ненужный компьютер можно превратить в учебную платформу. Достаточно установить облегчённую версию ОС, которая сможет работать даже на слабом «железе» и при этом предоставить необходимые для учебы инструменты (текстовый редактор, браузер, программы для рисования, базовые среды программирования).
Такое устройство станет отличным помощником при выполнении домашних заданий, изучении основ программирования, работы с электронными учебниками или при подготовке к экзаменам.
При необходимости родители могут настроить на этом ПК родительский контроль и ограничить доступ к нежелательному контенту.
5. Точка доступа или маршрутизатор
Из старого компьютера можно сделать маршрутизатор или точку доступа
Если ненужный компьютер оснащён двумя сетевыми интерфейсами (проводным и Wi-Fi или двумя Ethernet-портами), его можно превратить в маршрутизатор или точку доступа. Он пригодится в ситуациях, когда требуется расширить зону покрытия Wi-Fi или создать изолированную сеть для гостей.
Используя специализированные дистрибутивы, можно создать мощный межсетевой экран, систему фильтрации трафика, блокировщик рекламы или даже VPN-сервер для безопасного выхода в интернет извне.
Такой вариант применения ненужного ПК не только продлит жизнь старому «железу», но и сделает домашнюю сеть функциональнее и безопаснее.
6. Платформа для экспериментов и хобби
Устройство можно использовать для изучения работы операционных систем
Для тех, кто интересуется программированием, кибербезопасностью или электроникой, старый компьютер может стать «песочницей». Устройство можно использовать для изучения работы операционных систем, для тренировки в настройке различных сервисов.
Такой способ применения ненужного компьютера позволит не только развить полезные навыки, но и безопасно экспериментировать, не рискуя повредить основной ПК.
7. Музыкальная станция или радио
Отслуживший свое компьютер можно превратить в аудиосистему для прослушивания музыки и радио
Старый компьютер легко превратить в цифровую аудиосистему, установив плеер с поддержкой высококачественного звука. Это позволит воспроизводить музыку из локальной коллекции или стриминговых сервисов.
Если подключить внешний цифро-аналоговый преобразователь или использовать качественные аудиовыходы материнской платы, такой компьютер успешно заменит дорогой
Hi-Fi проигрыватель.
При желании на самодельной музыкальной станции можно настроить воспроизведение интернет-радио по расписанию и слушать утренние новости или вечерние передачи.
8. Цифровая фоторамка или информационный дисплей
На старом мониторе можно просматривать различные видеоизображения
Подключив старый монитор и компьютер к сети, можно получить цифровой дисплей, который будет показывать фотографии, погоду, новости, расписание дел или различные напоминания. Для этого достаточно установить лёгкую ОС и настроить автоматический запуск браузера в полноэкранном режиме с нужным интернет-ресурсом или слайд-шоу изображений.
В зависимости от того, какая именно информация будет отражаться на дисплее, такое полезное устройство можно разместить в офисе или дома (на кухне, в прихожей).
9. Пожертвование или передача в учебные заведения
Компьютеры можно передать в учебное заведение или некоммерческую организацию
Если самостоятельное использование старого компьютера не планируется, как вариант можно передать его тем, кому он действительно необходим. В школе, детском доме, библиотеке или некоммерческой организации наверняка примут исправную технику.
Только перед тем, как передавать устройство, следует провести подготовку. Для защиты своей конфиденциальности рекомендуется стереть все личные данные с жёсткого диска, а также проверить работоспособность всех компонентов.
10. Переработка компонентов
«Внутренности» старого компьютера
Если компьютер полностью вышел из строя, это не повод отправлять его на свалку. Многие компоненты можно использовать повторно.
Жёсткие диски могут выполнять функцию внешних накопителей. Блок питания пригодится для питания других устройств или самодельных проектов. Процессор, оперативная память, материнская плата может понадобиться для ремонта аналогичных моделей ПК.
Важно помнить, что выбрасывать электронику в обычный мусорный контейнер запрещено. Следует сдавать ее в специализированные пункты переработки.
