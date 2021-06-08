Одноместный «катамаран» из пластиковых труб (с приводом из газонокосилки)

Чтобы прокатиться с ветерком на местном водоеме, совсем не обязательно покупать лодку с мотором — тем более что большую часть времени она, скорей всего, будет пылиться в гараже.

Для прогулок «по воде» вполне можно обойтись и более бюджетным плавсредством.

Например, можно сделать своими руками одноместный «катамаран» из канализационных пластиковых труб. А в качестве привода подойдет старенькая газонокосилка.

Необходимые материалы:

пластиковые (канализационные) трубы;

металлический уголок;

двухлопастной винт;

руль и сиденье от детского велосипеда;

листовой металл.

Пошаговый процесс изготовления самодельного катамарана

Первым делом займемся газонокосилкой. Ничего в конструкции триммера переделывать не надо (и это хорошо) — необходимо всего лишь закрепить на конце рабочего вала двухлопастной винт.

Его можно изготовить своими руками, но чтобы не тратить время — проще купить или снять со старого лодочного мотора.

Далее отрезаем четыре металлических уголка требуемой длины, и свариваем из них каркас. Сварные швы нужно обязательно зачистить болгаркой, а сам каркас — покрасить. В противном случае от контакта с водой образуется коррозия.

Прежде чем приступать к покраске каркаса, к нему нужно приварить кусок профильной трубы, в который будет вставляться сиденье от детского велосипеда.

Дополнительно можно просверлить в профиле отверстие, и потом приварить гайку для фиксирующего болта.

К передней части каркаса надо будет приварить кусок круглой трубы — в него будет вставляться руль.

На следующем этапе при помощи стяжных металлических хомутов (винтовых) крепим металлический каркас к пластиковым трубам.

Обратите внимание: длина пластиковых труб должна быть примерно на 15-20 см длиннее каркаса.

В завершении останется только закрепить бензиновую газонокосилку, установив ее под углом. К нижней части руля приваривается кусок листового металла — лопасть для поворота плавсредства.

Для удобного управления работой газонокосилки необходимо будет установить рычажок. При нажатии на него — винт начнет крутиться. В остальное время двигатель работает на холостом ходу.

Подробно о том, как сделать своими руками одноместный «катамаран» из пластиковых труб, можно увидеть в авторском видеоролике. Идеей поделился автор YouTube канала Kênh Khám Phá.