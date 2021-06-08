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Одноместный «катамаран» из пластиковых труб (с приводом из газонокосилки)

Одноместный «катамаран» из пластиковых труб (с приводом из газонокосилки)

Одноместный «катамаран» из пластиковых труб (с приводом из газонокосилки)

Чтобы прокатиться с ветерком на местном водоеме, совсем не обязательно покупать лодку с мотором — тем более что большую часть времени она, скорей всего, будет пылиться в гараже.

Для прогулок «по воде» вполне можно обойтись и более бюджетным плавсредством. 

Например, можно сделать своими руками одноместный «катамаран» из канализационных пластиковых труб. А в качестве привода подойдет старенькая газонокосилка. 

Одноместный «катамаран» из пластиковых труб (с приводом из газонокосилки)

Необходимые материалы:

  • пластиковые (канализационные) трубы;
  • металлический уголок;
  • двухлопастной винт;
  • руль и сиденье от детского велосипеда;
  • листовой металл.

Пошаговый процесс изготовления самодельного катамарана

Первым делом займемся газонокосилкой. Ничего в конструкции триммера переделывать не надо (и это хорошо) — необходимо всего лишь закрепить на конце рабочего вала двухлопастной винт.

Его можно изготовить своими руками, но чтобы не тратить время — проще купить или снять со старого лодочного мотора. 

Одноместный «катамаран» из пластиковых труб (с приводом из газонокосилки)

Далее отрезаем четыре металлических уголка требуемой длины, и свариваем из них каркас. Сварные швы нужно обязательно зачистить болгаркой, а сам каркас — покрасить. В противном случае от контакта с водой образуется коррозия. 

Одноместный «катамаран» из пластиковых труб (с приводом из газонокосилки)

Прежде чем приступать к покраске каркаса, к нему нужно приварить кусок профильной трубы, в который будет вставляться сиденье от детского велосипеда.

Дополнительно можно просверлить в профиле отверстие, и потом приварить гайку для фиксирующего болта.

К передней части каркаса надо будет приварить кусок круглой трубы — в него будет вставляться руль. 

На следующем этапе при помощи стяжных металлических хомутов (винтовых) крепим металлический каркас к пластиковым трубам.

Одноместный «катамаран» из пластиковых труб (с приводом из газонокосилки)

Обратите внимание: длина пластиковых труб должна быть примерно на 15-20 см длиннее каркаса. 

В завершении останется только закрепить бензиновую газонокосилку, установив ее под углом. К нижней части руля приваривается кусок листового металла — лопасть для поворота плавсредства. 

Одноместный «катамаран» из пластиковых труб (с приводом из газонокосилки)

Одноместный «катамаран» из пластиковых труб (с приводом из газонокосилки)

Для удобного управления работой газонокосилки необходимо будет установить рычажок. При нажатии на него — винт начнет крутиться. В остальное время двигатель работает на холостом ходу. 

Одноместный «катамаран» из пластиковых труб (с приводом из газонокосилки)

Подробно о том, как сделать своими руками одноместный «катамаран» из пластиковых труб, можно увидеть в авторском видеоролике. Идеей поделился автор YouTube канала Kênh Khám Phá.



Источник: https://sdelairukami.ru/odnomestnyj-katamaran-iz-plastikovyh...

 

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