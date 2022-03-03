Мастурбация — это то, чем занимался каждый хотя бы раз в жизни. И не надо делать вид, что нет. В каждой стране это занятие называют по-разному, и везде есть совершенно уморительные фразы, которые в завуалированной форме обозначают онанизм. Навощить салями, пожать руку президенту, подоить корову — все эти фразы об этом. Довольно оригинально, не правда ли?
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Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм
Мастурбация — это то, чем занимался каждый хотя бы раз в жизни. И не надо делать вид, что нет. В каждой стране это занятие называют по-разному, и везде есть совершенно уморительные фразы, которые в завуалированной форме обозначают онанизм. Навощить салями, пожать руку президенту, подоить корову — все эти фразы об этом. Довольно оригинально, не правда ли?
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