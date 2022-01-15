История капрала Войтека, который любил пиво, соблюдал воинскую дисциплину и служил в польской армии

Необычные солдаты Второй мировой: Косолапый капрал Войтек, служивший в польской армии
Многие не могут поверить в эту историю... Войтек был не просто ручным медведем, который дарил драгоценные минуты радости своим однополчанам и веселил их в годы Второй мировой войны, но он также проявил себя настоящим воином.
В 1942 году Армия Владислава Андерса, сформированная из депортированных в 1939 году в СССР поляков, направлялась на Ближний Восток. В Иране весной 1942 года им на пути повстречался мальчик, у которого в мешке они увидели едва живого маленького медвежонка. Оказалось, что охотники убили у него мать. Солдаты 22 роты, накормив голодного мальчика, уговорили его продать им этого медвежонка. Назвали новобранца Войтеком.
Оказалось, что медвежонок даже еще не умеет самостоятельно есть, разжевывать и глотать пищу. Кормить его пришлось из бутылочки разбавленным сгущенным молоком, сделав для этого импровизированную соску. Особенно привязался к медвежонку и подолгу возился с ним Петр Прендыш. Чтобы не замерзнуть, Войтек частенько укладывался спать у него на груди.
Незаметно подрастая, вместе с солдатами Армии Андерса Войтек побывал в Ираке, Сирии, Палестине, Египте.
Медвежонок, выросший среди людей, был очень послушным и миролюбивым, совершенно не проявлял никакой агрессии по отношению к солдатам. А солдаты, развлекаясь с медвежонком, показали себя отличными дрессировщиками.
Петр Прендыш со своим любимцем
Войтека научили стоять в карауле, отдавать честь. Но особенно ему нравилось бороться с солдатами, и это для них было совершенно безопасно – медвежонок четко знал предел, когда надо остановиться, чтобы не причинить им никакого вреда.
«Он обожал поединки с другими солдатами и даже боролся с четырьмя противниками одновременно. Прятал когти и весело катался с ними по полу, тормошил их и делал вид, будто сейчас укусит. Но он никогда, ни разу никого не обидел», – вспоминал Арчибальд Браун, курьер генерала Монтгомери.
Приученный к военной дисциплине, иногда Войтек все же проявлял свой характер. Так, уже взрослого медведя на ночь солдаты привязывали на веревке к колышку, чтобы он не бродил по лагерю. Войтек, хоть и смирился с этой процедурой, но места для ночлега все же старался выбирать сам. Поэтому он спокойно выдергивал колышек, переходил на другое место, которое сам для себя облюбовал, втыкал колышек в землю и ложился спать. Дисциплина прежде всего ))).
Войтек оказался на редкость наблюдательным и старался во всем подражать людям, копируя, то, что видел. Все отмечали его цепкий ум и «человеческие» повадки. Так, он научился пить пиво, причем пил он его, как и другие солдаты – из бутылки, держа ее в одной лапе. Нравились Войтеку и сигареты, только он их, конечно, не курил, а разжевывал и съедал. Очень забавно выглядело, когда его угощали сигаретой, он делал благодарственный кивок головой. Ведь никто его не учил так делать – сам подсмотрел и скопировал…
Ветераны армии вспоминали: «Войтек любил делать то, что и солдаты вокруг него. Они курили, и он курил, они пили, и он пил. Раздавалась команда «равнение направо!» и он поворачивал голову. Он просто был солдатом».
Все солдаты обожали Войтека, и он вовсю старался для них, зная как их развеселить.
Но, как оказалось, самый звездный его час еще впереди…
Битва под Монте-Кассино
Армия Андерса, перейдя в подчинение к британцам, получила приказ отплыть из Египта на британском военно-транспортном корабле в Италию. И хотя перевозить животных на этом корабле было запрещено, с Войтеком никаких проблем не возникло – ведь он был официально приписан к 22 роте снабжения артиллерии II корпуса польской армии.
В Италии Армию Андерса направили на штурм немецких укреплений под Монте-Кассино, сменить сражавшуюся там до этого британскую дивизию, которая понесла очень большие потери. Задача была невероятно сложной – немцы закрепились в крепости на вершине горы, оттуда наступающих отстреливали снайперы. Начинать наступление без предварительного мощного артобстрела было бессмысленно. Этим и занималась польская артиллерия, боеприпасов требовалось очень много.
22 рота была занята разгрузкой боеприпасов и доставкой их к орудиям, находящимся на горе, солдаты трудились без отдыха. Войтек сначала внимательно наблюдал за ними, а потом произошло нечто совершенно невероятное. Медведь подошел к грузовику, встал на задние лапы, а передние протянул вперед. Поборов сомнения, раздающий положил ему на лапы ящик с боеприпасами, и Войтек понес их в гору к орудиям.
После этого он возвратился к грузовику и следующие ящики стал брать уже самостоятельно и относить, не уронив при этом ни одного снаряда.
В этот день польские солдаты выполнили задачу и взяли нужную высоту. Войтек занимался доставкой боеприпасов и продовольствия еще много дней, не боясь ни стрельбы, ни грохота орудий. Свидетелями этого чуда были сотни людей, многие из которых поначалу не верили рассказам очевидцев.
После этого боя 22-я рота сменила свою эмблему – теперь на ней был изображен силуэт медведя со снарядом в лапах.
Войтек, несущий снаряд, на эмблеме 22-й роты снабжения артиллерии Войска Польского
Отслужив пять лет в польской армии, доблестный медведь был удостоен звания капрала.
После войны
По окончании войны бойцы подразделений Армии Андерса по политическим соображениям не могли возвратиться на родину, вначале их направили в Великобританию, а вскоре и вовсе расформировали. В ноябре 1947 бывшие солдаты разъехались кто куда, а Войтека было решено оставить в Эдинбургском зоопарке в Шотландии.
Но став там всеобщим любимцем, Войтек все равно очень тяжело переживал разлуку и сильно тосковал. Ветераны, которые остались жить в Великобритании, не забывали о Войтеке и постоянно приезжали повидаться с ним. При этом они безо всякой боязни перелезали к нему за решетку, приводя в ужас сотрудников зоопарка. Обычно грустный медведь, заслышав польскую речь, буквально преображался и вновь становился очень веселым. Ветераны при этом еле сдерживали слезы. Так и доживал Войтек свою жизнь в этом зоопарке и прожил он там до 22 лет.
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