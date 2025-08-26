Как повысить урожай картофеля

Выращенный на собственном дачном участке картофель всегда вкуснее и полезнее, чем приобретенный в супермаркете, особенно, если при культивировании не использовались пестициды и синтетические удобрения.



Поэтому многие огородники ежегодно отводят под культуру несколько грядок, и даже целую плантацию, стараясь обеспечить потребности своей семьи в экологически чистых клубнях вплоть до следующего лета.

Четыре способа улучшения товарного качества картофельных клубней

Мульчирование посадок

Внесение азотных удобрений

Внесение калийных удобрений

Полив

И это несмотря на то, что выращивание картофеля – занятие весьма и весьма трудоемкое. Достаточно лишь вспомнить непримиримую борьбу с колорадскими жуками, выживающими в любых условиях, а также необходимость окучивать кусты поздних сортов пасленовой культуры, как минимум, два раза за вегетативный сезон.Для того, чтобы ежегодно собирать стабильный урожай картошки, необходимо придерживаться агротехники культуры, выполняя ряд обязательных мероприятий:посадка клубней в плодородную, то есть заправленную органическими и минеральными удобрениями, и хорошо структурированную почву;использование здорового посадочного материала;применение высокопродуктивных сортов растения;внесение удобрений под корень и по листьям – корневые и некорневые подкормки;прополка и рыхление посадок в начале вегетации;окучивание кустов;организация поливов в засушливое лето, как минимум, раз в 5 дней;обработка клубней перед посевом и саженцев на грядках инсектицидами и фунгицидами, как промышленного производства, так и биологического происхождения, для защиты от болезней и вредителей.С помощью простых агротехнических приемов можно с легкостью увеличить отдачу картофельной плантации и получить рекордный урожай клубней.Приведем несколько проверенных временем способов повышения товарного качества картофеля.Светлая мульча из сена, шелухи или соломы, разложенная толстым слоем под кустами и в междурядьях картофеля, выполняет сразу несколько функций. Ее основное назначение – защита грунта от перегрева в летний зной. При высокой температуре почвенной смеси картофельные кусты останавливаются в росте, а клубни перестают увеличиваться в размерах.Кроме того мульча сдерживает испарение ценной влаги, снижая кратность поливов, и не дает расти сорнякам. А еще присутствие слоя органики предупреждает формирование плотной почвенной корки на глинистых почвах, избавляя от необходимости рыхления плантации после каждого полива и дождя. По отзывам опытных овощеводов, урожайность картофеля при выращивании под сеном или соломой повышается на 25-30%.До начала цветения картофель требуется подкормить дважды, используя любые удобрения с преобладанием азота. Самый дешевый вариант – применение моно удобрений: аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония.Однако данные составы оказывают негативное влияние на почву и растения. Их регулярное использование приводит к нарушению биохимического состава грунта и накоплению опасных для здоровья нитратов в клубнях.Намного эффективнее использовать под картофель современные комплексные удобрения (минеральные, органические и органоминеральные), содержащие помимо азота ценные макро- и микроэлементы: калий, фосфор, магний, железо, сера, молибден, бор, марганец, медь, цинкк и т.д. а также гуматы и гуминовые кислоты. Особенно продуктивны специализированные удобрения, разработанные с учетом особенностей минерального питания пасленовых культур.По отзывам огородников, для повышения урожайности хорошо зарекомендовали себя следующие удобрения: «ОМУ картофельное», «Нутривант плюс», «Фаско», «Фертика весна для картофеля», «НОВОФЕРТ КАРТОФЕЛЬ», «Хелатин картопля», «Сибирский ВЕЛИКАН картофель». Хелатированные составляющие таких составов с легкостью усваиваются корневой системой картофеля.Поклонники биологического земледелия, принципиально не использующие синтетические удобрения на своем участке, в начале вегетации удобряют картофель либо сброженным настоем крапивы, окопника и травы (так называемое зеленое удобрение), либо раствором свежей навозной жижи (1:5), либо настоем куриного или любого другого птичьего помета (1:20).Азотные подкормки картофеля под корень проводят после того, как кусты вырастут на высоту более 6-7 см. Растения подкармливают дважды с интервалом в 15 суток. При наличии признаков минерального голодания, таких как, отставание росте и бледный цвет ботвы, в дополнение к корневым подкормкам рекомендуется проводить обработку саженцев теми же питательными составами по листьям. Некорневые подкормки из мелкодисперсного пульверизатора выполняются за несколько дней до полива сеянцев под корень.После начала цветения картофель удобряют составами с преобладанием калия и минимальным количеством азота, например, сульфат калия или калийная соль. Отлично зарекомендовали себя современные удобрения с калием, фосфором и микроэлементами, например, «Кристалон коричневый» или «Плантафол 5.15.45». Удобрения с калием под картофель применяют дважды с интервалом в 2 недели.Не менее эффективно использование под пасленовые растения водных вытяжек из золы. На стандартное ведро воды берется 2 литровые банки просеянного пепла (без угольков), маточный концентрат настаивается 2-3 дня, после чего разводится 1:10. Норма внесения 1-2 л под каждый куст, в зависимости высоты стеблей саженцев (чем выше, тем больше).Этот же зольный настой после процеживания используется для некорневой обработки растений из распылителя. Опрыскивание посадок данным средством является дополнительным биологическим методом защиты кустов от колорадских жуков. Мероприятие проводят либо ранним утром, либо после захода солнца, орошая ботву со всех сторон.В южных регионах и в условиях жаркого лета картофель необходимо поливать раз в 4-5 дней, увлажняя почву под кустами не менее, чем на 20 см в глубину. Отсутствие необходимого количества влаги в земле, особенно в середине вегетации, когда интенсивно идет процесс формирования и развития подземной части сеянцев, – одна из основных причин измельчения клубней. От поливов можно отказаться в случаях, когда в вашей местности регулярно выпадают осадки – не реже раза в неделю.Оптимальный вариант – установка систем капельного полива, через которые вода поступает непосредственно к корневой системе растений. Через такие приспособления удобно не только поливать растения, но и подкармливать. Питательные растворы поступают непосредственно к корешкам кустов, поэтому расход дорогостоящих удобрений существенно сокращается.Как показывает практика огородников средней полосы, применение всех четырех методов при выращивании картофеля позволяет увеличить урожайность культуры почти в два раза. Желаем вам отменных урожаев корнеплодов на дачном участке каждый сезон!