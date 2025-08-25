Продажа империи на аукционе: 8 настоящих исторических фактов, которые считаются хохмой

История полна самых разных эпизодов - от пронзительных до жестоких. А ещё есть такие, поразительная нетривиальность которых заставляет ставить их под сомнение. В результате много людей считают абсолютно реальные события либо вообще придуманными, либо такими, которые сильно приукрасили. Вашему вниманию «восьмёрка» исторических фактов, которые вопреки своей достоверности воспринимаются как хохма.
1. В Средние Века конфликты между супругами иногда решались судебным поединком
Не самый гуманный способ решать споры в семье. /Фото: livejournal.com
Не сразу можно поверить, что в прошлом домашнее насилие решили узаконить, чтобы супруги могли выяснять отношения в публичном пространстве и под присмотром. Однако подобные эпизоды, оказывается, были вполне реальными. Эту удивительную практику можно отыскать в таком историческом источнике, как Руководство по фехтованию, опубликованное в 1459 году Гансом Тальхоффером. Историки считают, что в Средневековье столь оригинальным способом решили выяснять конфликты между мужем и женой.
В вышеупомянутой книге был ярко описан стандартный судебный поединок между супругами, да ещё и с красочными картинками. Так, на них можно разглядеть мужчину, который сидит по пояс в земляной яме и держит в руках дубинку. Его супруга вооружалась мешком с камнем, вес последнего, по данным редакции Novate.ru, составляют примерно четыре-пять фунтов (1,5–2 килограмм). А вот приёмы боя разрешались любые, вплоть до самых болезненных и тех, что сегодня назвали бы запрещёнными. Победителя поединка определялось не определённым результатом или полученными повреждениями, а решением судьи.
2. Десятки дворян Священной Римской империи утонули в фекалиях
Королевский приём Генриха, который очень неожиданно закончился. /Фото: pikabu.ru
Представить, что приём монарха, несущий в себе чисто дипломатический посыл, может закончиться гибелью людей, непросто. Ещё труднее - это вообразить, что смерть людям принесли...литры фекалий. Однако такой эпизод является абсолютно достоверным: произошло это тогда, когда два влиятельных джентльмена, Людовик III, ландграф Тюрингии, и архиепископ Майнца Конрад Виттельсбахский, вступили в острый конфликт. На фоне общего напряжения между Тюрингией и Майнцем это могло привести к началу междоусобной войны. Поэтому император Генрих VI, как раз совершавший поездку по стране, решил использовать дипломатические рычаги для разрешения спора.
Для этого он организовал приём, собрание важных персон, в городе Эрфурте. Приехало туда десятки чиновников, причём каждый ещё и со своей свитой. В общей сложности 25 июля 1184 года в кафедральном соборе Святого Петра Эрфурта оказалось больше сотни человек. Вот только старый и деревянный пол под ними был совершенно не рассчитанный на подобный вес, что попросту провалился. Чиновники и дворяне рухнули вниз, проломили собственными телами ещё один этаж и оказались в огромном септике с фекалиями. По сохранившимся данным, в тот вечер погибло не менее 60 человек. А вот император и спорщики все выжили, правда, после этого монарх покинул Эрфурт и переговоры так и не завершил.
3. Папу Формоза эксгумировали посмертно предали суду
Оказывается, мёртвого Папу Римского судить тоже можно. /Фото: wikipedia.org
Противостояние действующего Папы Римского с прошлым было популярным делом в Средние века - довольно часто новый глава католичества всячески осуждал и отменял решения предыдущего. Однако в январе 897 года папа Стефан VI решил превзойти всех в вопросе предъявления прямых обвинений своего предшественника. Речь идёт о папе Формозе, которого уже после своей смерти должен был предстать по обвинениям в ереси. И очень сильно папа Стефан VI хотел, чтобы «еретик» на заседании присутствовал. Поэтому представители правосудия не придумали ничего лучше, чем попросту притащить уже прилично разложившийся труп на место судилища, в Латеранскую базилику, протащив перед этим по улицам волоком, затем нарядили в папские одежды и посадили на трон.
Папа Стефан публично обвинил труп в лжесвидетельстве, нарушении канонического права и незаконном помазании на титул епископа. Но и этого ему оказалось мало: он ещё и допрашивал труп. Отвечал, самой собой, не сам Формоз, дьякон, который спрятался за троном и подражал голосу умершего. В результате мертвеца признали виновным и даже определили наказание: отрубить ему три пальца, при жизни используемые им для благословлений, срывание папского облачения и погребение на кладбище для черни. Но и на этом история не закончилась: его снова откопали некие грабители, однако не найдя ничего ценного, решили утопить в реке Тибр. Потом его вновь похоронили, успели оправдать и снова обвинить в ереси.
4. Индеец Гальварино воевал с испанцами, не имея рук
Концепт-арт, как мог выглядеть безрукий воин. /Фото: mydiscoveries.ru
Во времена испанских конкистадоров, которые активно захватывали Южную Америку, они неминуемо столкнулись с сильнейшим сопротивлением индейцев, в том числе представителей из племени мапуче, или арауканов. Так, в результате битвы в Араукании в 1557 году было взято в плен примерно полторы сотни представителей коренного населения. Губернатор Чили Гарсиа Уртадо де Мендоса отдал приказ отрезать всем правую руку и нос, а вот самому ярому воину по имени Гальварино решили отрубили обе руки.
Вот только, как показала дальнейшая история, потеря верхних конечностей совершенно не остановила Гальваринов его борьбе за своих людей. Он умудрился привязать к своим культям по ножу и продолжил воевать с испанскими конкистадорами. Известен как минимум один эпизод, когда Гальварино даже без рук сумел разобраться с большим количеством захватчиков. Речь идёт о битве при Милларапу, правда, испанцы всё-таки выиграли6 по информации Novate.ru, тогда погибло почти три тысячи индейцев племени мапуче, а самого Гальварино жестоко казнили - его заживо скормили псам.
5. Римляне стирали и чистили зубы мочой
Весьма оригинальный способ стирки и чистки зубов. /Фото: lifehacker.ru
Древние римляне многим обывателям кажутся степенными и флегматичными. Однако в реальности они частенько были способны на весьма экстравагантные вещи. Например, они привили себе странную традицию обзавестись огромным числом применения собственной мочи. Причина такого интереса к этому продукту жизнедеятельности в том, что она содержит много аммиака. А главным его достоинством является его отбеливающие свойства, чем древние римляне активно пользовались.
Так, чаще всего с помощью мочи стирали. Известно, что в римских общественных прачечных работали специально обученные люди, именуемые фулло, которые погружали грязную одежду в чаны с мочой предварительно отстоянной, а затем топтали её ногами, после чего отстирывали в воде с пеплом либо глиной. К слову, такой необычный способ стирки действительно позволял очистить ткань от жира и грязи. А некоторые римляне и вовсе полоскали мочой рот, чтобы отбелись зубы - и это тоже в некотором роде работало. Среди других известных применений мочи в Древнем Риме - дубление кожи, удобрение для выращивания гранатов и даже лечение овец.
6. Римскую империю однажды продали на аукционе
Римский сенатор, купивший тебе императорский трон. /Фото: wikipedia.org
Другой не менее поразительный и кажущийся неправдоподобным реальный эпизод из истории Древнего Рима произошёл в 193 году. Времена тогда были сложные для империи: за короткий срок на престоле сменилось сразу пять императоров. Например, правителя Коммода, который пугал сенаторов своей паранойей и странным поведением был убит заговорщиками через несколько попыток покушения. Следующий, Пертинакс, оказался неугоден уже преторианской страже, и те его также убили всего три месяца спустя.
Тогда преторианцы не придумали ничего лучше, чем объявить аукцион, лотом которого был престол императора и Римская империя в придачу. В результате торгов победил богатый сенатор Дидий Юлиан, который предложил за трон самые большие деньги — 25 тысяч сестерциев на одного преторианца, за что и был объявлен новым цезарем. Впрочем, и он правил на протяжении всего двух месяцев, и всё из-за тех самых денег: ему попросту не хватило средств, чтобы вовремя расплатиться с преторианцами, поэтому те и убили должника.
7. Британия и США объявили друг другу войну из-за погибшей свиньи
Трудно представить более странный повод для войны. /Фото: medium.com
Чуть более 150 лет назад, в 1846 году Британия и США во время делёжки территории на Североамериканском континенте подписали Орегонский договор, где были оговорены границы с запада от Скалистых гор. Однако формулировки в документе оказались настолько расплывчатыми, что сразу же породило проблемы с разделом морских границ, где камнем преткновения оказался небольшой островок Сан-Хуан. Само собой, что обе державы объявили его своей территорией, но на протяжении тринадцати лет вопрос не решался. Поэтому на одной половине острова расположилась овцеферма британской Компании Гудзонова залива, а на другой жили уже американские колонисты, которые выращивали картофель. И всё было нормально, пока однажды в дело не вмешалась свинья.
Дело было так: американский фермер по имени Лиман Кэтлар в который раз заметил, что большая чёрная свинья с британской стороны снова разоряет его огород и поедает картошку. В этот раз ему такая наглость фермеру надоела так, что он животное попросту застрелил, а потом отправился к его владельцу, ирландцу Чарлзу Гриффину, и предложил заплатить 10 долларов в качестве компенсации за убитую свинью. Вот только Гриффин потребовал заплатить хотя бы в десять раз больше. Кэтлар отказался, и тогда в конфликт вмешались уже британские власти - они пригрозили арестом Кэтлара, а тот пошёл за защитой к американским солдатам. В результате ситуация стала настолько острой, что на острове высадились войска обеих сторон и даже начались столкновения. И только Гражданская война прервала угрозу полномасштабного конфликта, а переговоры были остановлены на 12 лет, и только после этого всё разрешилось.
8. Канада и Дания воюют между собой даже сегодня
Самая мирная война в современной истории. /Фото: tsn.ua
Не менее поразительный случай, когда две страны не могут поделить небольшой клочок земли, происходит, как ни странно, и сейчас. Однако эту «войну» можно назвать самой интеллигентной, потому что Канада и Дания воюет...флагами и бутылками с алкоголем. Местом территориального конфликта стал маленький необитаемый остров Ханс, который пытаются себе присвоить обе страны почти сорок лет, с 1984 года.
А сами «боевые действия» идут просто потрясающе: в какой-то момент солдаты канадских военно-морских сил высаживаются на острове, устанавливают на острове флаг своего государства, выпивают оставленный противником запас шнапс, отмечают победу, оставляют бутылки с виски и уплывают. Спустя какое-то время на остров приплывают уже датские военные, устанавливают флаг своей страны, отмечают взятие Ханса оставленным канадцами виски, оставляют шнапс и снова уплывают.
