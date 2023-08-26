Древняя персидская баня, которая даст фору самым роскошным современным СПА

Думаете, что роскошные СПА-салоны или курорты придумали современники? Как бы не так, в некоторых странах еще в древности существовали настоящие ритуалы омовения, которые проходили в роскошных банях, купальнях, хаммамах. Иранцы, например, как никто знают толк в купании. Общественные бани всегда были местом, где не просто поддерживали тело в чистоте, они стали центром общественной жизни, при этом посетители в спокойной размеренной обстановке расслаблялись (минимум пол дня), решали проблемы, соединяли судьбы и попросту сплетничали. Если сложно представить такое предназначение бани, стоит заглянуть в Купальню Султана Амира Ахмада – древний персидский комплекс, который даст фору современным СПА-салонам.
1. Бани в жизни иранцев
Старинные банные комплексы Ирана больше напоминают королевские дворцы.
История появления общественных бань в Иране восходит к доисторическим временам. Существуют доказательства, что на этой земле хаммамы ((араб. حمّام) существовали еще 3 тыс. лет назад во времена короля Джамшида из династии Пишдад. Хотя расцвет строительства хаммамов, убранство которых не уступает интерьерам дворцов правителей, начался в тот период истории, когда Персидская империя завладела значительной частью прилегающих территорий, включая Египет. В это время в каждом городе устоялись градостроительные традиции, включающие пять основных элементов: мечети, бани, базары, жилые дома и хранилища воды. Согласно текстам различных исторических документов, во все исламские периоды в персидских городах было построено множество общественных бань, которые по количеству и значению были сопоставимы с мечетями.
Структура традиционного хаммама мусульманских стран.
Исламские бани в старину использовались не только для купания, они были местом для отдыха, расслабления, проведения досуга, сбора родственников и друзей, во время которых решались жизненные проблемы, подыскивались женихи и невесты (родителями, конечно же). При этом, если нужно было распространить новости или ценную (иногда и скрывающую истинные факты) информацию достаточно было озвучить их в хаммаме, все остальное делали посетители, в одно мгновение разносящие слухи по всей округе.
Примечательно: В связи с тем, что бани имели главенствующую значимость в жизни персов, стали появляться традиции и особые ритуалы, которые практиковались и практикуются до сих пор. Так, например, существуют предсвадебные ритуалы ханна-бандан, представляющие собой церемонию, во время которой жених и невеста (посещали разные бани) отправлялись в хаммам вместе с однополыми друзьями и членами семьи, где проходило не только омовение, но и особая подготовка (согласно традициям), один из процессов которой заключался в окрашивании рук и ног хной, чтобы счастье не обошло стороной молодую семью. Этот ритуал все еще популярен среди молодоженов, хотя проводится он не только в общественных банях.
2. Баня Султана Амира Ахмада
Главный вход в Баню Султана Амира Ахмада, расположенной в крупном иранском городе Кашан. | Фото: tappersia.com.
Баня или Хаммам Султана Амира Ахмада (Hammam-e Soltan Amir-Ahmad), более известная как Баня Касеми (Qasemi Bathhouse) – один из самых красивых банных комплексов в Кашане. Хаммам, славящийся роскошным убранством, является уникальным примером иранских бань, одной из самых популярных исторических и туристических достопримечательностей культурного центра одноименного шахрестана.
Стоит сразу оговориться, великолепное во всех отношениях архитектурное произведение (построено по приказу его внука имама Джавада), названное в честь мавзолея султана Мир Ахмада, находящего неподалеку, внесено в Список национальных памятников и туристических достопримечательностей Ирана.
3. История появления одной из старейших сохранившихся бань Ирана
Банные комплексы в мусульманских городах ценятся на ряду с мечетями.
По сведениям редакции Novate.ru, ученые до сих спорят и теряются в догадках, когда же была построена общественная баня, которая на сегодняшний является одним из самых ярких образцов строительства хаммамов для высших слоев населения, ведь не всем жителям Кашана было по карману провести полдня в чуть ли не в дворце правителя. Некоторые находки подтверждают версию о том, что хаммам восходит к империя Великих Сельджуков (XI – XIV вв.), а обнаруженные артефакты свидетельствуют о том, что на этом месте отметились зодчие периода правления Сефевидов (XVII век), а также во времена властвования Зендов и Каджаров (XVIII – XX в.). Но поскольку последние кардинальные изменения связаны с разрушительным землетрясением, произошедшем в 1771 году, смело можно утверждать, что тому великолепию, которое мы можем увидеть сейчас уже перевалило за 250 лет. Фрагменты же прошлых эпох свидетельствуют лишь о том, что на этом месте баня существовала еще в древности (во время исследований было обнаружено 17 слоев штукатурки и декора).
4. Архитектурные особенности Бани Султана Амира Ахмада
Банные комплексы и хаммамы заглубляли в землю, чтобы уменьшить теплопотери. | Фото: ic.pics.livejournal.com.
Бани считаются самыми сложными конструкциями зданий из-за требований и методик, которыми следует руководствоваться при их проектировании и строительстве. Поскольку в древние времена не было возможности равномерно отапливать огромные помещения, да и электричество отсутствовало, здания размещали ниже поверхности земли в толще почвы, чтобы сохранять тепло внутри помещений и экономить энергию.
Организация пространства хаммама. | Фото: ic.pics.livejournal.com.
Плюс ко всему требовалась непрерывная подача воды и канализационная система, паровые установки и котлы для нагревания воды, которые устанавливались так, чтобы организовать естественный обогрев помещений, а вода самотеком поступала в бассейны и чаны, а также вовремя подавался пар. При этом нужно было позаботиться и об освещенности внутренних помещений. Все эти нюансы прорабатывались искусными мастерами, которые по сути являлись универсальными инженерами, разбирающимися как в тонкостях строительства, так и в гидро- теплотехнике, и в освещении.
Древняя отопительная технология «теплый пол».
Особенно впечатляет обустройство отопительной системы, которая располагается в подпольном пространстве. Нагревательные камеры, расположенные под землей, соединялись с каждой зоной банного комплекса с помощью каналов (называются горберо), которые служили в качестве труб, если сравнивать с водяным отоплением. В связи с тем, что подобная отопительная система основывается на принципе – чем ближе помещение к источнику тепла, тем выше температура, персидские банные комплексы, включая Баню Касеми, состоят из трех основных частей:
• Сарбине или Рахткан (гардеробная)
Небольшой вестибюль сразу у входа в хаммам служил местом сбора денег за услугу, которая была настоящим ритуалом (Qasemi Bathhouse, Кашан). | Фото: islamichistoryandtravel.com.
Главная зона отдыха Бани Султана Амира Ахмада, которая, по сути, является гардеробной и чайханой в одном флаконе. | Фото: ic.pics.livejournal.com.
Первый зал, куда попадали посетители, был гардеробной, местом для подготовки к купанию или выходу из ванной. Сарбине или Рахткан - самая важная и красивая часть хаммама и в Бане Касеми. Большой восьмиугольный зал с прудом посередине, отделенный восемью колоннами от внешнего пространства, с впечатляющим купольным потолком является тем местом, где люди не просто оставляли свою одежду и обувь, они проникались атмосферой умиротворения и настраивались на расслабление. Этому способствовали и оформление, и звук воды, текущей в пруду, которые обладали функцией снятия стресса и напряжения повседневной жизни, расслабляя тело и разум.
В центре прекрасно оформленного зала установлен бассейн/пруд с фонтаном, журчание воды которого поддерживает умиротворяющую обстановку (Qasemi Bathhouse, Кашан). | Фото: islamichistoryandtravel.com.
Комфортные зоны отдыха Сарбине стали тем местом, где обсуждались семейные/общественные проблемы и распространялись слухи (Qasemi Bathhouse, Кашан). | Фото: thumbs.dreamstime.com.
Еще один важный момент, о котором следует упомянуть, заключается в том, что температура в Сарбине была умеренной, чтобы сбалансировать человеческое тело, предотвратить заражение инфекционными заболеваниями, передаваемыми воздушно-капельным путем или сердечный приступ. При этом не забывали об оформлении пространства для молитвы, ведь народ проводил в бане по многу часов, а это значит, что в полдень они молились именно там. Главное же место отдыха и общения находилось вдоль стен по всему периметру. Прекрасно оформленные ниши предусматривают наличие диванов и скамеек, где происходили основные дискуссии и многочасовые чаепития.
• Миандар (коридор)
Сразу за главным залом Сарбине начинался спиралеобразный коридор Миандор, который вел в «теплый дом» (Баня Султана Амира Ахмада, Кашан).
Структура коридора позволяет оградить разные зоны от взаимного проникновения жары, пара и холода (Qasemi Bathhouse, Кашан). | Фото: islamichistoryandtravel.com.
Миандар – это спиральные коридоры, наиболее важной функцией которых было перекрытие обзора на другие части. Кроме того, несколько ниш по ходу движения должны были свести к минимуму количество тепла и влажности, которые могли попадать в первую и третью часть структуры (Сарбине и Гармхане). Эти ниши являлись своеобразной лаундж-зоной, где можно было посидеть как перед омовением, так и после, настраиваясь перед процессом и отдыхая после. Они являлись более уеденными пространствами для общения, когда нужно было обсудить новости или проблемы тет-а-тет.
• Гармахун или Гарм Хуне (зал для омовения «теплый дом»)
Зал для основного омовения предусматривает каменные чаны для горячей и холодной воды, скамьи и ниши для моющих средств (Qasemi Bathhouse, Кашан). | Фото: thumbs.dreamstime.com.
Третий зал под названием Гармахун или Гарм Хуне состоит из нескольких зон. Его оформление более приземленное, но зато пространство очень даже функционально. Для купания предусмотрены небольшие бассейны, с горячей и холодной водой откуда посетители набирали в отдельные емкости воду или черпали ковшом и просто поливали на себя. В стенах были предусмотрены небольшие ниши для моющих средств, а также более объемные пространства, где посетители могли уединиться.
Перед тем как попасть в последний банный зал, нужно пройти по бассейну с водой, чтобы смыть остатки мыльной воды (Баня Султана Амира Ахмада, Кашан). | Фото: islamichistoryandtravel.com.
Главный зал для омовения является настоящим произведением искусства, по мозаичным картинам которого можно изучать историю и культуру страны (Qasemi Bathhouse, Кашан). | Фото: lv.foursquare.com.
После первичного мытья люди шли в хазине (последний банный зал), чтобы принять окончательное омовение. Этот зал в Бане Султана Амира Ахмада является прекрасным произведением искусства, ведь украшен он не хуже Сарбине. Поскольку в былые времена в банной церемонии спешке не было места, никто и никуда не спешил, можно было внимательно рассмотреть мозаики из красочной глазурованной плитки, которую было легко поддерживать в чистоте, при этом она совсем не боялась повышенной влажности и высоких температур. В Гармахуне Qasemi Bathhouse больше всего интригует изображение семи солнц на эмпиреи (в античной натурфилософии одна из верхних частей неба). Каждая маленькая деталь рисунков, картин и узоров несет в себе значимые исторические и духовные события, которые, кстати сказать, шокируют многих современников, особенно, если они далеки от исламской религии.
На купольной крыше Бани Султана Амира Ахмада предусмотрены как сквозные отверстия, так и окна-линзы (Кашан, Иран).
Крыша банного комплекса, где проводилось таинство омовения, является одним из символических мест Кашана и главным объектом, вдохновения для креативных фотографов. Здание Бани Султана Амира Ахмада венчают купола, каждый со сверкающими на солнце выпуклыми линзами под названием голджам (Goljam), которые обеспечивают достаточным количеством света различные части банных помещений (в более древние времена делались просто отверстия). Они расположены так, чтобы у прохожих и любопытствующих не было возможности заглянуть внутрь помещений, а сами пространства хорошо освещались в любое время года и в пасмурные дни. Эти введения у особо впечатлительных натур и стариков вызывали жуткое ощущение, они упорно верили, что это глаза дьявола, которые неотрывно следят за ними в хаммаме.
Линзы, усиливающие свет, помогали создавать сюрреалистичные картинки, пугающие стариков и особо впечатлительных посетителей (Qasemi Bathhouse, Кашан).
Не зря старики считали, что за ними следит «глаз дьявола» (Баня Султана Амира Ахмада, Кашан). | Фото: lv.foursquare.com.
Количество окошек-линз было соизмеримо площади освещаемого помещения и диаметру самого купола, а размер самих куполов напрямую зависели от температуры внутреннего пространства. При этом голджамы в Сарбине могли удалять, чтобы регулировать температуру и влажность воздуха. Также стоит отметить, что в старину подкупольное пространство бань было местом для сушки одежды и полотенец, поэтому устанавливались лестницы, по которым можно было подняться к ряду веревок и перекладин.
5. Как Баня Султана Амира Ахмада стала самой популярной туристической достопримечательностью города
Дополнительная подсветка помогает рассмотреть даже самые мелкие детали невероятной красоты интерьера (Qasemi Bathhouse, Кашан).
На сегодняшний день надобность в большинстве общественных хаммамов отпала, поэтому Баня Султана Амира Ахмада превращена в музей, где каждый желающий может увидеть всю красоту комплекса. Оригинальная структура архитектурного ансамбля, известково-гипсовая штукатурка, узоры, скульптуры и барельефы, вырезанные на поверхности извести, купола с «глазами дьявола» – все это привлекает внимание путешествующих современников, которым непременно следует заглянуть внутрь исторического шедевра. Там их ждут удивительной красоты интерьеры, завлекающие бирюзово-голубой и золотой плиткой, сводчатыми потолками, информативными мозаикой и настенными росписями, созданными так, чтобы обеспечить внутренние пространства дополнительными спецэффектами и зрительными иллюзиями, которые усиливаются светом из окон-линз и дополнительной подсветкой, внедренной уже в 1996 году, когда в Баня Касеми была проведена последняя реконструкция.
Хаммам Султана Амира Ахмада стал самой популярной туристической достопримечательностью города (Кашан, Иран).
Стоит отметить, что Хаммам Султана Амира Ахмада открыт для посещений каждый день, кроме национальных праздников и в дни траура (на государственном уровне). Посетителям доступны экскурсии по всему комплексу, а также разрешается подняться на крышу и полюбоваться прекрасным видом на окрестности. За все про все придется заплатить 2,5 евро.
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