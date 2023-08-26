Древняя персидская баня, которая даст фору самым роскошным современным СПА

1. Бани в жизни иранцев

Старинные банные комплексы Ирана больше напоминают королевские дворцы.

Структура традиционного хаммама мусульманских стран.

2. Баня Султана Амира Ахмада

Главный вход в Баню Султана Амира Ахмада, расположенной в крупном иранском городе Кашан. | Фото: tappersia.com.

3. История появления одной из старейших сохранившихся бань Ирана

Банные комплексы в мусульманских городах ценятся на ряду с мечетями.

4. Архитектурные особенности Бани Султана Амира Ахмада

Банные комплексы и хаммамы заглубляли в землю, чтобы уменьшить теплопотери. | Фото: ic.pics.livejournal.com.

Организация пространства хаммама. | Фото: ic.pics.livejournal.com.

Древняя отопительная технология «теплый пол».

Небольшой вестибюль сразу у входа в хаммам служил местом сбора денег за услугу, которая была настоящим ритуалом (Qasemi Bathhouse, Кашан). | Фото: islamichistoryandtravel.com.

Главная зона отдыха Бани Султана Амира Ахмада, которая, по сути, является гардеробной и чайханой в одном флаконе. | Фото: ic.pics.livejournal.com.

В центре прекрасно оформленного зала установлен бассейн/пруд с фонтаном, журчание воды которого поддерживает умиротворяющую обстановку (Qasemi Bathhouse, Кашан ). | Фото: islamichistoryandtravel.com.

Комфортные зоны отдыха Сарбине стали тем местом, где обсуждались семейные/общественные проблемы и распространялись слухи (Qasemi Bathhouse, Кашан). | Фото: thumbs.dreamstime.com.

Сразу за главным залом Сарбине начинался спиралеобразный коридор Миандор, который вел в «теплый дом» (Баня Султана Амира Ахмада, Кашан).

Структура коридора позволяет оградить разные зоны от взаимного проникновения жары, пара и холода (Qasemi Bathhouse, Кашан). | Фото: islamichistoryandtravel.com.

Зал для основного омовения предусматривает каменные чаны для горячей и холодной воды, скамьи и ниши для моющих средств (Qasemi Bathhouse, Кашан). | Фото: thumbs.dreamstime.com.

Перед тем как попасть в последний банный зал, нужно пройти по бассейну с водой, чтобы смыть остатки мыльной воды (Баня Султана Амира Ахмада, Кашан). | Фото: islamichistoryandtravel.com.

Главный зал для омовения является настоящим произведением искусства, по мозаичным картинам которого можно изучать историю и культуру страны (Qasemi Bathhouse, Кашан). | Фото: lv.foursquare.com.

На купольной крыше Бани Султана Амира Ахмада предусмотрены как сквозные отверстия, так и окна-линзы (Кашан, Иран).

Линзы, усиливающие свет, помогали создавать сюрреалистичные картинки, пугающие стариков и особо впечатлительных посетителей (Qasemi Bathhouse, Кашан).

Не зря старики считали, что за ними следит «глаз дьявола» (Баня Султана Амира Ахмада, Кашан). | Фото: lv.foursquare.com.

5. Как Баня Султана Амира Ахмада стала самой популярной туристической достопримечательностью города

Дополнительная подсветка помогает рассмотреть даже самые мелкие детали невероятной красоты интерьера (Qasemi Bathhouse, Кашан).

Хаммам Султана Амира Ахмада стал самой популярной туристической достопримечательностью города (Кашан, Иран).