В Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанцию

Эпидемия коронавируса заставила нас переосмыслить, насколько мы близко друг к другу ─ в буквальном смысле. Предприятиям и даже целым городам приходится проявлять творческий подход к тому, чтобы обозначить дистанцию в 1,5-2 м, которую людям необходимо соблюдать между собой. И эффективным способом продвижения этой практики оказался скромный рулон клейкой ленты. И зачастую решения очень просты: достаточно наклеить "х" на скамейку в парке, чтобы прохожий понял, что нужно найти другое место, где можно было бы сесть. В Instagram появился аккаунт @tape_measures, в котором публикуются фотографии, показывающие, как это выглядит в Сингапуре. В Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанцию

В Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанцию В Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанцию В Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанцию В Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанцию В Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанцию В Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанцию В Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанциюВ Сингапуре с помощью клейкой ленты помогают людям сохранять социальную дистанцию


источник

