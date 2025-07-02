Секрет выращивания чеснока с кулак

Чеснок, как и любая огородная культура, будет крупным и ароматным только при комфортных для него условиях выращивания. Если сажать даже очень хороший сорт в плохую землю, то богатого урожая не будет.







Процесс посадки чеснока

Примерно за месяц до посадки чеснока нужно выровнять грядку и засыпать ее скошенной травой.В октябре головки хорошего сорта чеснока разделяются на зубки.Затем в грядках проделываются лунки.Для этого используется деревянный колышек и молоток. Они пробиваются прямо через уложенную траву. Идеальная схема посадки чеснока – клетка 15х15 см.Далее зубки сажаются в лунки и присылаются грунтом. Сверху грядка мульчируется толстым слоем листьев. В таком виде чеснок оставляется до весны.Весной всходы чеснока легко пробьются через толщу листвы.За счет обильного мульчирования грядку не придется пропалывать и рыхлить. Единственное, что может потребоваться – это полив в случае аномальной засухи.При появлении стрелки на ботве срезаются, так головки получатся крупнее.Пару стрелок стоит оставить, чтобы оценивать по ним уровень зрелости головок. Убирать чеснок можно, когда они раскроются.Предлагаемый способ позволяет не только вырастить практически аномально крупные головки чеснока, но и исключает летние заботы, по уходу за ним.Сразу после уборки грядку нужно замульчировать травой, чтобы она была максимально урожайной на следующий год.