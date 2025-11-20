Приёмы, которые помогут прокачать однушку и сделать из неё хоромы

До сих пор думаете, что маленькая площадь квартиры – это повод для расстройства? Вовсе нет, ведь существует множество приемов, способных визуально сделать ее больше и светлее. Грамотное зонирование, зеркала, глянцевые поверхности, светлая цветовая гамма – и это далеко не весь список.







Сегодня мы поделится с вами несколькими идеями, как превратить скромную квартиру в роскошные хоромы без серьезных вложений.

Прием 1: Многофункциональная мебель

Прием 2: Освещение

Прием 3: Цветовая гамма и материалы

Прием 4: Зонирование

Прием 5: Минимализм

Кровать с ящиками для хранения и раскладной стол на кухнеВладельцы маленьких квартир часто жалуются на то, что ограниченная площадь не позволяет разместить всю нужную мебель. Это действительно проблема, но решение лежит на поверхности – обратите внимание на многофункциональные предметы гардероба. В первую очередь речь идет о мебели со скрытыми системами хранения. Вот несколько удачных вариантов:• Кровать с ящиками или подъемным механизмом, чтобы можно было складывать запасные одеяла и подушки, постельное белье, сезонную одежду и обувь. Если кровать на ножках и ящики в ней не предусмотрены, купите закрытые кофры – они отлично справятся с хранением ваших вещей.• Пуфы и банкетки с отсеками для хранения. Если они будут стоять в прихожей, вы сможете хранить внутри шапки, шарфы, перчатки, а если в гостиной – книги, журналы, зарядные устройства, пульт от телевизора и пр.• Раздвижной стол. Если кухня маленькая и там сложно развернуться самому (а собраться семьей, так тем более), отличным решением станет складная и раздвижная мебель. Это касается и стульев, и стола. Выбирай те изделия, которые могут менять свой размер в зависимости от ситуации.• Раскладной диван.Конечно, сон на диване не сравниться со сном на полноценной кровати с качественным ортопедическим матрасом. Однако иногда квартира настолько маленькая, что приходится от чего-то отказываться. В этом случае нужно купить хороший диван, который днем будет служить зоной отдыха, а ночью – спальным местом. Для удобства купите топпер – тогда спать на диване будет гораздо удобнее, плюс меньше будет болеть спина.Установите освещение над обеденным столом и в рабочей зонеЭффективным инструментом для расширения пространства является свет. От того, как именно вы будете его использовать, зависит не только атмосфера в квартире, но и ее визуальное восприятие. Если хотите, чтобы площадь жилья зрительно казалась больше, не ограничивайтесь только верхним светом – задействуйте осветительные приборы по максимуму.• Искусственный свет. Продумайте многоуровневое освещение. На потолке может быть люстра и точечные светильники, на рабочем столе – настольная лампа, рядом с диваном или креслом – торшер, в изголовье кровати – бра. Также отлично смотрятся led-ленты и другие варианты декоративной подсветки. Освещайте с их помощью рабочую столешницу на кухне, полки в шкафу, зеркало в прихожей и пр. Благодаря такому подходу вы не только сделаете квартиру просторнее, но и визуально разделите ее на зоны.• Рассеянное освещение. Чтобы стены не давили на вас, а пространство выглядело объемнее, используйте мягкий свет. Если направить его вверх, он визуально приподнимет потолок, а если на темные углы – избавит от ощущения тесноты.• Натуральный свет. Не стоит игнорировать роль естественного освещения в интерьере. Не закрывайте окна плотными шторами – используйте легкие полупрозрачные занавески, которые не будут мешать солнечным лучам попадать в квартиру. Можете взять пример со скандинавских интерьеров, и вообще отказаться от штор. Правда, в этом случае, стекла и подоконники нужно будет постоянно держать в идеальном порядке.Выбирайте светлые оттенки и глянцевые поверхностиНаверняка многие давно уже знают главное правило маленьких пространств – чем, светлее стены, тем больше кажется помещение. Это не значит, что все стены нужно выкрашивать в белый цвет и выбирать мебель в тон. Добиться цели помогут и другие светлые оттенки, например, серый, молочный, бежевый, небесно-голубой, нежно-розовый и пр. Причем, в таких тонах можно подбирать не только отделку, но также мебель, текстиль, аксессуары и пр.Что касается материалов, то здесь нужно делать ставку на глянцевые поверхности. Они отражают свет и, тем самым, визуально увеличивают комнату. Не зря дизайнеры рекомендуют подбирать для маленьких кухонь именно светлые глянцевые гарнитуры – благодаря их присутствию площадь сразу становится больше.Также можно сделать ставку на зеркала, с помощью которых получится удвоить объем помещения. Вместо того, чтобы вешать несколько маленьких экземпляров, лучше повесить зеркальные панели напротив окна или установить одно зеркало в полный рост. Этот прием особенно актуален в прихожей, куда не попадает солнечный свет.И не забывайте про стекло. Прозрачные перегородки, стеклянные вставки в мебели, витражные двери, столешницы из стекла – все это позволяет не перегружать пространство, делать его более легким и воздушным.Зонируйте с помощью напольных покрытий и стеллажаДаже в самой маленькой квартире важно создать иллюзию нескольких комнат. А помогут в этом правила зонирования. Существует множество вариантов того, как разделить пространство на функциональные зоны, и для этого не обязательно использовать полноценные перегородки из стекла или гипсокартона. Вот несколько вариантов, которые можно взять на заметку:• Освещение. Если сделать несколько уровней освещения в комнате, получится выделить разные функциональные зоны. Например, над рабочей поверхностью на кухне можно установить led-ленту, а над обеденным столом – подвесной светильник.• Разные отделочные материалы. У вас кухня-гостиная и вы не знаете, как визуально разделить ее? Используйте напольное покрытие. В зоне готовки можно уложить плитку, а в зоне отдыха – линолеум или ламинат.• Ковры. Простой и бюджетный способ визуального зонирования. Отлично подходит для любой квартиры, но особенно для студии.• Открытый стеллаж. Используйте его не только для хранения, но и качестве «воздушной» перегородки. По ширине стеллаж может быть любым, а вот в высоту старайтесь подбирать модель, которая практически достает до потолка.• Подиум. В комнате, которая сочетает в себе функции спальни и гостиной, уместно будет поставить подиум, на котором впоследствии расположится кровать. Внутри конструкции можно сделать полки, ящики и другие системы хранения.Оставьте на поверхностях только то, что украшает интерьерВ маленьких квартирах принципы минимализма играют главенствующую роль, так как позволяют поддерживать порядок и делают комнаты более просторными. Старайтесь не загромождать площадь декором, лишней мебелью, мелкими предметами – во-первых, это создаст визуальный шум, а во-вторых, сделает квартиру неуютной.Освободите открытые полки от большинства вещей – оставьте несколько предметов, которые хорошо сочетаются между собой и создают стильную композицию. Второй важный момент – встроенная техника. Она занимает меньше места и выглядит более лаконично.Мебель на ножках смотрится легче, чем та, которая плотно прилегает к полу, поэтому делайте ставку на нее. Также следует избегать тяжелых штор и многоуровневых драпировок – вместо них используйте легкие, полупрозрачные занавески, которые добавляют света и воздуха.