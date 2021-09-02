Простой способ как «сделать» резьбу в стене под установку болта или винта

Обычно, чтобы повесить на стену полку, картину или зеркало, используются пластиковые дюбели и саморезы.

Принцип простой: сделал разметку, просверлил отверстия в стене перфоратором, забил в них дюбели, после чего прикрутил изделие на саморезы.

Но иногда бывают ситуации, когда под рукой нет ни дюбелей, ни саморезов (или они не подходят по диаметру), а из того, что есть — только винты с болтами.

Возможно ли, повесить ту же полку или зеркало на них?

Да, такой вариант вполне имеет место быть. Только винты (лучше всего использовать именно их) надо будет надежно закрепить в стене.

Вряд ли вы найдете в магазине пластиковые дюбели под болт или винт, но в данном случае они нам не потребуются.

Мы просто «сделаем» резьбу в стене, и вкрутим крепеж.

Приступаем к работе

Первым делом необходимо сделать разметку — определить места, где будут сверлиться отверстия под крепеж.

Для этого нам потребуется перфоратор с победитовым сверлом (либо же можно использовать ударную электродрель).

После этого обязательно нужно будет удалить пыль из просверленного отверстия. Это можно сделать с помощью спринцовки.

Далее подготовленное отверстие необходимо аккуратно заполнить термоклеем. Вставляем в отверстие винт, нанеся небольшое количество горячего клея на резьбу.

Предварительно винт надо будет смазать маслом, чтобы его можно было без проблем выкрутить из дюбеля.

Дожидаемся полного застывания термоклея, после чего выкручиваем винт и срезаем выпирающую часть самодельного дюбеля, чтобы край был заподлицо со стеной.

Кстати, такой же способ можно применить и для деревянных стен.

Теперь вы сможете без проблем повесить новую картину, зеркало или же книжную полку.

Винт надежно будет держаться в стене, и при необходимости его всегда можно выкрутить.

Видео по теме

Подробнее о том, как «сделать» резьбу в стене под установку болта или винта, можно посмотреть на видео ниже. Идеей поделился автор YouTube канала DIY CRAFTS.