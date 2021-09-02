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Простой способ как «сделать» резьбу в стене под установку болта или винта

Простой способ как «сделать» резьбу в стене под установку болта или винта

Простой способ как «сделать» резьбу в стене под установку болта или винта

Обычно, чтобы повесить на стену полку, картину или зеркало, используются пластиковые дюбели и саморезы. 

Принцип простой: сделал разметку, просверлил отверстия в стене перфоратором, забил в них дюбели, после чего прикрутил изделие на саморезы. 

Но иногда бывают ситуации, когда под рукой нет ни дюбелей, ни саморезов (или они не подходят по диаметру), а из того, что есть —  только винты с болтами.

Возможно ли, повесить ту же полку или зеркало на них? 

Да, такой вариант вполне имеет место быть. Только винты (лучше всего использовать именно их) надо будет надежно закрепить в стене. 

Вряд ли вы найдете в магазине пластиковые дюбели под болт или винт, но в данном случае они нам не потребуются. 

Мы просто «сделаем» резьбу в стене, и вкрутим крепеж. 

Приступаем к работе

Первым делом необходимо сделать разметку — определить места, где будут сверлиться отверстия под крепеж. 

Для этого нам потребуется перфоратор с победитовым сверлом (либо же можно использовать ударную электродрель). 

После этого обязательно нужно будет удалить пыль из просверленного отверстия. Это можно сделать с помощью спринцовки. 

Далее подготовленное отверстие необходимо аккуратно заполнить термоклеем. Вставляем в отверстие винт, нанеся небольшое количество горячего клея на резьбу.

Простой способ как «сделать» резьбу в стене под установку болта или винта

Предварительно винт надо будет смазать маслом, чтобы его можно было без проблем выкрутить из дюбеля.

Простой способ как «сделать» резьбу в стене под установку болта или винта

Дожидаемся полного застывания термоклея, после чего выкручиваем винт и срезаем выпирающую часть самодельного дюбеля, чтобы край был заподлицо со стеной.

Кстати, такой же способ можно применить и для деревянных стен. 

Простой способ как «сделать» резьбу в стене под установку болта или винта

Теперь вы сможете без проблем повесить новую картину, зеркало или же книжную полку.

Винт надежно будет держаться в стене, и при необходимости его всегда можно выкрутить. 

Видео по теме

Подробнее о том, как «сделать» резьбу в стене под установку болта или винта, можно посмотреть на видео ниже. Идеей поделился автор YouTube канала DIY CRAFTS.

 

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