Неожиданное применение обычных вещей

Достаточно включить творческое мышление, и вы удивитесь, как много нестандартных способов применения есть у окружающих вас вещей. Конечно, в случае с некоторыми предметами, такими как изолента, все понятно – они хороши фактически для всего. Однако и другие знакомые нам вещи могут иметь значительно более широкий диапазон применения, чем мы привыкли думать. Мы представляем вам 11 новых способов использования самых обычных вещей.
1) Лимон как чистящее средство
Это, в общем, не новость. Однако особенно хорошо лимон справляется с грязью в микроволновой печи. Просто отрезаете ломтик лимона, кладете его в миску с водой и помещаете эту миску в печь. Далее включаете микроволновку на 45 секунд — и вуаля: легкими движениями стираем засохшую грязь и жир (прямо как в рекламе дорого чистящего средства). И запах приятный.
2) Скребок для мытья окон
Мало кто знает, что этот малыш хорош не только для чистки гладких и зеркальных поверхностей, но и для удаления шерсти животных с ковра.
3) Умный пластилин
Эта обожаемая детьми игрушка не так проста, как кажется. Она не только не пачкает руки, но и вообще обладает удивительными свойствами. Так, будучи силиконовым полимером, это вещество может быть жидким и твердым одновременно, в зависимости от скорости воздействия. Он широко применяется в медицине, научных исследованиях и даже в космосе: космонавты используют его для стабилизации и хранения различных полезных мелочей.
4) Разведи огонь!
Если же вы решили развести костер в лесу, а недавно прошел дождик, вам не обязательно сжигать недочитанную газету или любимую книгу, ведь вы наверняка прихватили с собой на пикник пачку чипсов. Конечно, ту часть вашего лакомства, которое вы потратите на разведение костра, вам уже не съесть, но во всем есть вои плюсы – вам не придется сжигать в спортзале калории, сожженные в костре!
5) Ополаскиватель для рта
Прекрасно работает как дезинфицирующая жидкость для зубной щетки.
6) Масло против жвачки в волосах
О, сколько проблем вызывает жвачка, которая попадает не туда, куда надо! Мы морозим джинсы и скоблим ножом полированный стол, чтобы избавиться от ненавистного липкого комка. С волосами все обычно обстоит еще сложнее: некоторые дамы даже стригутся, чтобы устранить последствия «жвачной» катастрофы. Но теперь вы знаете решение. Масло поможет вам вытащить жвачку из волос безболезненно для них. Правда голову после этого придется помыть.
7) Освежитель воздуха
Иногда задумываешься, как наши бабушки и прабабушки жили без всех этих удобных мелочей, таких как освежители воздуха, дезодоранты и прочие радости цивилизации. А так и жили! Просто они использовали для этих целей другие вещи. Например, если развести горчицу с водой (соотношение можете выбрать на свой вкус ) и протереть поверхность этим составом, можно избавиться от неприятного запаха. Можете опробовать этот трюк на вашем мусорном ведре, просто сбрызнув его такой горчичной водицей: результат вас порадует.
Однако не только горчица обладает дезодорирующими свойствами. Сода тоже может помочь вам в избавлении от неприятных запахов. Только ее лучше всего использовать не с водной, а наоборот — в сухом виде — для обуви и холодильника. Поместите небольшую мисочку с содой в холодильник — и неприятный запах исчезнет. Что же касается обуви, здесь вы можете воспользоваться бумажными салфетками: насыпьте чайную ложку соды на салфетку, заверните и положите в ботинок на ночь.
8) Кофе вместо пестицидов
Достаточно дорого, но эффективно. Большинство насекомых не переносят запах кофе, так что вы можете смело сбрызгивать им землю около растений — насекомые, в особенности муравьи, к ним не приблизятся.
9) Оливковое масло как крем для бритья
Просто попробуйте: бритва будет скользить не хуже, чем при использовании дорогой пены.
10) Кисточка для макияжа
Этот предмет будет полезен и мужчине, даже если он не красится. Все просто. Подобрав нужный размер, вы с легкостью удалите остатки ваших ужинов, завтраков и прочих приёмов пищи из щелей между клавишами клавиатуры.
11) Утюжок для волос
Утюжок можно применять не только для укладки волос, ведь свое название он получил не просто так. Вы вполне можете использовать его, чтобы по-быстрому разгладить складки на одежде.
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