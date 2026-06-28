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Отличный метод размножения туи и кипариса

Размножить тую или кипарис легче, чем кажется. Для этого вам понадобится только алоэ, огородная земля и немного терпения. Всё остальное природа сделает за вас!

Отличный метод размножения туи и кипариса

В небольшой горшок для черенков насыпать землю, вставить небольшой кусочек алоэ, обрезанный с обеих концов. Засыпать землёй.

Отличный метод размножения туи и кипариса

В алоэ вставить черенок туи или кипариса.

Обильно пролить водой.

Отличный метод размножения туи и кипариса

Из пластиковой бутылки сделать мини-тепличку. Каждый день открывать крышку ненадолго и проветривать. Поддерживать влажную почву.

Отличный метод размножения туи и кипариса

Примерно через 50 дней черенок хорошо укоренится, и его можно будет пересадить в горшок большего размера.

Отличный метод размножения туи и кипариса

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Туя
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