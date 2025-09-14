7 заблуждений о «Титанике», которые до сих пор бытуют среди обывателей

Гибель «Титаника» является едва ли не самым известным в истории человечества кораблекрушением. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все сто с лишним лет после катастрофы эта история активно расследуется журналистами и освещается в искусстве. Вот только даже столь пристальное внимание не избавило нас от немалого количества мифов о крушении знаменитого корабля, которые не соответствуют действительности.
1. «Титаник» называли непотопляемым кораблём
Якобы ещё до спуска корабля на воду его назвали непотопляемым. /Фото: travelworld.biz
Одним из самых популярных мнений относительно «Титаника», - что его якобы считали непотопляемым судном, причём ещё до того, как тот был спущен на воду. Корни этого мифа действительно уходят в тот же 1912 год, когда вице-президент компании White Star Line Филипп Франклин сказал: «Нет опасности, что «Титаник» затонет. Он не может утонуть, и даже в случае крушения пассажиры не понесут ничего, кроме неудобств».
Вот только в реальности данное заявление если и было, то только неофициальным, а историкам не удалось обнаружить ни одного упоминания, когда такие слова произносились на официальном уровне, или что корабль так позиционировался компанией-производителем. Исследователи отмечают, что на «Титанике» присутствовала традиционная для тех времён защита от затопления, однако катастрофа - всегда сродни лотереи, и говорить, что судно ни при каких обстоятельствах не утонет, было бы весьма самонадеянно.
2. Оркестр последней мелодией играл религиозный гимн
Другой известный миф, который активно распространяется даже сегодня, это история, что, мол, в последние мгновения перед тем, как лайнер ушёл под воду, корабельным оркестром исполнялся религиозный гимн. В живых не осталось ни одного из тех музыкантов, и всех их назвали героями. А 20 апреля 1912 года газета Daily Mirror вышла с заголовком: «Музыканты, герои тонущего «Титаника», играли «Ближе, Господь, к Тебе», когда лайнер шел к гибели». Именно после этого заявления данная история и получила огромную популярность, причем настолько, что была отображена, как минимум, в двух фильмах о крушении корабля: в фильме 1958 года «Ночь, которую запомнят» и легендарной картине Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года.
Вот только в реальности всё было не совсем так. Справедливости ради, следует уточнить, что по свидетельствам некоторых выживших, оркестр на борту «Титаника» действительно играл «Ближе, Господь, к Тебе», однако вспоминали об этом те, кто эвакуировался с корабля одними из первых, то есть задолго до того, как он затонул. В то же время, немало других очевидцев утверждали, что позднее музыканты предпочли исполнять более оптимистичную музыку для поднятия морального духа пассажиров. А утверждать, что оркестром была сыграна только одна мелодия, нецелесообразно.
3. Капитан Смит был героем
В реальности далеко не все считают Эдварда Смита героем. /Фото: autogear.ru
Капитана «Титаника» Эдварда Смита зачастую изображают как положительного героя этой трагической истории. Во многом этому способствовала история, что он либо застрелился, либо заперся в капитанской рубке - то есть, ушёл на дно вместе со своим кораблём. И таков его образ активно тиражировался в СМИ или кинематографе. Вот только на самом деле многие эксперты очень критично относятся к деятельности Эдварда Смита во время первого и единственного рейса «Титаника», и тот факт, что он погиб с судном, по их мнению, не может быть оправданием. Так, по словам члена Исторического общества Титаника Пола Лауден-Брауна, «Смит знал, сколько пассажиров было на борту и сколько мест было в спасательных шлюпках, и при этом он разрешал спасательным шлюпкам выходить лишь частично заполненными».
То есть, капитан Смит ничего не сделал для максимальной загруженности спасательных шлюпок, чтобы сберечь жизни как можно большему количеству пассажиров. Известно, что они были заполнены только наполовину. Более того, нельзя забывать, что Смит никак не среагировал, когда получил предупреждение о возможной встрече с айсбергами на курсе «Титаника», и даже не сбросил скорость. Обстоятельства его смерти также остаются неизвестными: помимо «официальной» версии о самоубийстве вслед за погибшим кораблём, были свидетельства, что капитан прыгнул в воду или даже был замечен в одной из шлюпок с ребёнком на руках, поэтому однозначно говорить о «героичности» этого человека пока нельзя.
4. Пассажиры 3-го класса во время крушения оказались заперты на нижних палубах
Пассажирами 3-го класса не настолько пренебрегали, как это обычно преподносится. /Фото: travelask.ru
Один из самых тиражируемых мифов, который к тому же регулярно появляется на телевидении и в кино, рассказывает, что якобы пассажиры третьего класса на борту «Титаника» оказались заперты на нижних палубах, потому большинство из них и не смогло спастись. Есть такой эпизод и в сюжете оскароносной картины «Титаник» Джеймса Кэмерона.
Основой для такого предположения стала статистика выживших: по данным редакции Novate.ru, из 710 пассажиров, которые сумели спастись, лишь 174 плыли третьим классом.
Вот только в реальности никаких подтверждений такого пренебрежения пассажирами третьего класса не было. Во всяком случае не было найдено никаких доказательств того, что ворота, отделявшие третий класс от остальных, на момент, когда «Титаник» начал тонуть, были закрыты. Более того, наличие таких ворот было обусловлено не заведомо плохим отношением к тем, у кого не хватило денег на билет во второй или первый класс, а тем, что необходимо было соответствовать американским правилам в отношении новых иммигрантов, которые потенциально могли быть переносчиками инфекционных заболеваний. Потому история о запертых пассажирах третьего класса - не более чем миф.
5. Гибель «Титаника» - результат проклятия египетской мумии
В истории гибели нашлось место и для проклятия мумии. /Фото: davidcastleton.net
Собственно, нет ничего удивительного в том, что история гибели «Титаника» станет хорошим плацдармом для создания мистических мифов. Самым популярным из них является заблуждение о том, что на борту корабля якобы находилась проклятая мумия, которую вывезли из Британского музея и незаконно пронесли на «Титаник». Источником этого мифа оказался один из пассажиров первого класса по имени Уильям Стед, который был известен увлечением спиритизмом и сверхъестественным, и не сумел спастись, но во время рейса рассказывал об этой мумии.
В средствах массовой информации эта легенда возникла спустя месяц после крушения корабля. А появилась она благодаря свидетельствам выживших, которые передавали слова Стеда. Одним из самых известных периодических изданий, которые тиражировали данную историю, была газета Washington Post, которая, в частности, опубликовала статью под заголовком «Призрак «Титаника»: Месть мумии настигла человека, написавшего ее историю». Вот только в реальности на борту «Титаника» во время единственного рейса никакой мумии не было, а та, о которой якобы шла речь, и тогда, и сегодня хранится в Британском музее.
6. Катастрофа "Титаника" - самое грандиозное кораблекрушение в истории
Эта катастрофа, скорее, самая растиражированная. /Фото: livejournal.com
Крушение «Титаника» в результате столкновения с айсбергом оказалось настолько неожиданным, что огласка катастрофы в мировых СМИ была просто оглушительной. Обществу было очень трудно поверить и принять тот факт, что буквально за одну ночь погибли 1517 пассажиров из 2240 находившихся на борту корабля. Поэтому крушение «Титаника» нередко позиционируется как самая крупное подобное происшествие в истории.
На самом деле такая постановка крушения «Титаника» не соответствует действительности. Конечно, она остаётся одной из самых страшных катастроф, но были и ещё более смертоносные кораблекрушения. Так, например, 27 апреля 1865 года на реке Миссисипи произошёл взрыв судна Sultana, в результате которого погибло около 1 800 пассажиров. А в новейшей истории человечества случился ещё более масштабная трагедия на воде: 20 декабря 1987 года филиппинский паром «Донья Пас» столкнулся с нефтяным танкером MT Vector - по официальной версии, погибшими оказалось 4386 человек.
7. Владелец «Титаника» - трусливый подлец
О владельце затонувшего корабля также ходит немало слухов. /Фото: vfl.ru
Ещё одно широко распространённое, но не соответствующее действительности мнения относится к владельцу «Титаника» Брюсу Исмею. Этот человек вошел в мировую историю как трусливый подлец, который якобы не жалел других людей ради собственного спасения. Пресса, кинематограф и телевидение тиражировали истории о том, что будто он первым впрыгнул в шлюпку, или и вовсе переоделся женщиной, чтобы его эвакуировали как можно раньше. Разозлённое общество присвоило ему прозвище «Брут» Исмей.
Вот только в реальности действия Исмея были отнюдь не такими, как их ранее изображали. Так, сохранились свидетельства выживших о том, что во время гибели «Титаника» его владелец наравне с членами экипажа помогал рассаживать пассажиров в спасательные шлюпки, усаживая в них первым делом женщин и детей, и только, как минимум, через час после начала эвакуации с тонущего судна он по приглашению команды сел в последнюю шлюпку. Более того, не оставил Исмей пострадавших и родственников погибших, выплачивая им компенсации. Фактически, первая волна гнева обрушилась на него просто потому, что он выжил, однако имя и репутация этого человека давно очищена историками.
