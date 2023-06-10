6 малоизвестных древних мест, которые сегодня находятся в пучине вод

Пожалуй, нет такого человека, которых хотя бы раз не слышал об Атлантиде - легендарном городе, ушедшем под воду. Однако в реальности у него было довольно много прототипов: в древние времена землетрясений и других катаклизмов было немало, и на дно опускались просто огромные территории. И если об одних затонувших населенных пунктах - как, например, Молога или Гераклион - знают многие, то о существовании других, кроме историков да любителей изучения прошлого, остальные и не догадываются. Вашему вниманию 6 малоизвестных древних городов, которые сегодня находятся в пучине вод.
1. Doggerland
Предположительный вид Доггерленда на карте Европы. /Фото: naturalishistoria.files.wordpress.com
На территории между Великобританией и Евразийским континентом расположен Doggerland – ушедший под воду участок материка, который в древние времена объединял Туманный Альбион и Европу. Исследователи считают, что в эпоху мезолита Доггерленд был населён людьми, предположительно неандертальцами: рядом с территорией затонувшей суши археологи обнаружили череп именно этого человека. Другой находкой там же стал обломок оленьего рога, что подтверждает наличие в той местности богатой флоры и фауны.
Очертания морены над Доггерлендом. /Фото: wikipedia.org
Историки также считают, что люди и животные покинули Доггерленд во время последнего Ледникового периода. А примерно восемь с половиной тысяч лет назад толща замерзшей воды стала таять, отчего уровень воды в океане значительно вырос. Именно этот процесс называют главной причиной, почему такой огромный участок суши в конечном итоге оказался под водой. Сегодня все, что от него осталось - это морена (тип ледниковых отложений), который виднеется во время съемок из космоса под толщей воды.
2. Себастополис
Останки стен Себастополиса на побережье Сухуми. /Фото: pikabu.ru
В акватории современного города Сухуми, опираясь на древние источники, историки уже давно пытаются найти сразу два античных города. И если первый - греческую Диоскурию пока не отыскали, то вот второй - римский Себастополис, который появился в первом столетии нашей эры, все-таки нашли, примерно полвека назад. Тогда под набережной строители наткнулись на длинную древнюю стену, которая шла параллельно берегу и уходила под воду.
Разметка построек древнего города под водой. /Фото: pikabu.ru
Дальнейшие исследования показали, что под водой находится целый город. Причем, судя по тому, что на снимках из космоса отчетливо видны постройки, несмотря на слой воды, они там в какой-то степени сохранились. Есть у историков и предположения, как именно Себастополис перестал существовать: скорее всего, его границы попросту размывало, а затем, когда разбухший грунт уже не мог удерживать вес города, произошел оползень, унесший за собой и город и его население под воду.
3. Павлопетри
Едва ли не самый старейший затонувший город. /Фото: sworld.co.uk
Этот затонувший город считается одним из самых древних из найденных, который постигла подобная судьба. А нашли его в 1967 году во время экспедиции, возглавляемой Н. Флеммингом, на дне между греческим побережьем Лаконии и небольшим островом. Исследователи обнаружили руины древнегреческого города, который в историографии получил название от острова, рядом с которым его нашли – Павлопетри.
Древний город активно исследуется. /Фото: pinterest.de
На территории античного города, который находится буквально в нескольких метрах от воды у песчаного побережья южной Лаконии, сохранилось огромное количество построек - от жилых до религиозных - а также памятники, могилы и даже посуду. Однако в точной причине, как исчез Павлопетри, историки сомневаются: под воду он вряд ли мог уйти, ведь в те времена Средиземное море не сильно меняло свой уровень. А вот изменение ландшафта - куда более вероятная причина, и именно ее сейчас пытаются доказать с помощью исследований прилегающего ландшафта.
4. «Подводная дорога Бимини»
Огромные древние мегалиты, которые еще предстоит изучить. /Фото: paranormal-news.ru
А эту древнюю местность, захороненную под водой, нашли с помощью аэрофотосъёмки, которая показала наличие на глубине примерно в тридцать метров множество мегалитических объектов. А три года спустя рядом с островов Северный Бимини были найдены остатки портовой набережной: весь этот комплекс ныне называется «подводная дорога Бимини». Территория примерных раскопок очень огромна, поэтому исследования продолжаются - единственное, что известно сейчас, это то, что в древние времена основание сооружений выступало над водой на десять метров.
5. Мегалиты Йонагуни
У Японии тоже есть древний подводный город. /Фото: topwar.ru
В 1986 году инструктор по дайвингу Кихачиро Аратаке недалеко от японского острова Йонагуни нашел огромную необычную скалу, а ниже, на дне – целый комплекс мегалитов, однако историки посчитали, что эти объекты имеют естественное происхождение, и не заинтересовались находкой. И только десять лет спустя все-таки высказали мнение, что эти сооружения - искусственного характера. А в 2001 году, когда обнаружили еще одну стену из базальтовых плит и множество объектов правильной геометрической формы, причем один из них походил на человеческую голову, достоверность последних предположений подтвердилась.
6. Подводный город у Кубы
Примерно так, по данным эхолокации, выглядит город у Кубы. /Фото: reibert.info
Еще один затонувший город нашли в начале нынешнего столетия: в 2001 году на западном побережье Кубы – в Юкатанском проливе на глубине в 650 метров. Данные эхолокации позволили создать компьютерную модель местности. Она получилась довольно впечатляющей, а также перспективной с точки зрения истории Кубы: именно это открытие стало лучшим подтверждением гипотезы, что в незапамятные времена она являлась частью Латинской Америки, а соединялась с континентом как раз в районе полуострова Юкатан.
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