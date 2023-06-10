6 малоизвестных древних мест, которые сегодня находятся в пучине вод

1. Doggerland

Предположительный вид Доггерленда на карте Европы. /Фото: naturalishistoria.files.wordpress.com

Очертания морены над Доггерлендом. /Фото: wikipedia.org

2. Себастополис

Останки стен Себастополиса на побережье Сухуми. /Фото: pikabu.ru

Разметка построек древнего города под водой. /Фото: pikabu.ru

3. Павлопетри

Едва ли не самый старейший затонувший город. /Фото: sworld.co.uk

Древний город активно исследуется. /Фото: pinterest.de

4. «Подводная дорога Бимини»

Огромные древние мегалиты, которые еще предстоит изучить. /Фото: paranormal-news.ru

5. Мегалиты Йонагуни

У Японии тоже есть древний подводный город. /Фото: topwar.ru

6. Подводный город у Кубы

Примерно так, по данным эхолокации, выглядит город у Кубы. /Фото: reibert.info