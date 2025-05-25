Бытовые ситуации, когда лучше не использовать кипяток

Раньше горячая вода была единственной возможностью избавиться от пятен и продезинфицировать поверхности, ведь в магазинах еще не было такого количества бытовой химии. Сегодня многие хозяйки тоже предпочитают решать бытовые проблемы с помощью одного лишь кипятка, но есть ситуации, когда он не помогает, а вредит.

Ситуация 1: Нужно помыть холодильник

Ситуация 2: Использование магазинных моющих средств

Ситуация 3: Уборка паркета или ламината

Ситуация 4: Засорилась раковина

Ситуация 5: Неприятный запах из слива

Ситуация 6: Мытье посуды

Ситуация 7: Разморозка продуктов

Сегодня мы расскажем об этом более подробно.Полки и ящики лучше мыть в теплой воде.По мнению специалистов, тотальную чистку холодильника нужно проводить один раз в месяц. Это значит, что нужно достать все полки и ящики, тщательно помыть их под проточной водой с использованием чистящих средств, насухо протереть и поставить обратно. Большинство хозяек предпочитают использовать для этих целей именно горячую воду, так как под ее воздействием пятна и присохшие кусочки еды размокают гораздо быстрее.У нас есть для вас хорошая новость – вы можете использовать горячую воду, но при одном условии: не делайте этого сразу после того, как достали полки из холодильника. Они должны полежать хотя бы час при комнатной температуре, чтобы перепад не был слишком заметным. Если вы опустите холодную полку в миску с кипятком, есть все шансы, что она треснет.Горячая вода нейтрализует действие моющего средства.Уксус, сода и горячая вода – отличные средства для уборки с использованием подручных средств. Как говорится, дешево и сердито. Но если вы отдаете предпочтение профессиональной бытовой химии, тогда откажитесь от применения кипятка в процессе уборки.Дело в том, что высокие температуры быстро деактивируют агрессивные компоненты, входящие в состав чистящих средств, а значит, делают их бесполезными. Как итог – вы убираете в квартире, но не видите никакого результата: пятна и другие загрязнения остаются на месте, будто вы только что не потратили целый час на их удаление.Чтобы зря не тратить свое время и силы, прибегайте к помощи горячей воды только в том случае, если привыкли наводить порядок подручными средствами: содой, уксусом или лимонной кислотой. Если для решения какой-то проблемы нужен отбеливатель или другое магазинное чистящее средство, обязательно прочитайте информацию на этикетке – наверняка там черным по белому написано, что кипяток применять нельзя. Обязательно следуйте инструкции, и тогда сможете увидеть желаемый результат.Горячая вода приведет к деформации паркета.Еще один случай, когда можно смело забыть об использовании горячей воды – мытье паркета и ламината. Этим напольным покрытием чрезмерная влажность в целом противопоказана, а если на них одновременно воздействует и вода, и высокая температура, ситуация становится совсем плачевной. Половицы сначала расширяются, затем сжимаются, что в результате приводит к деформации покрытия. Кроме того, кипяток лишает дерево блеска и сияния, которое мы так ценим именно у этого натурального материала.Чтобы не рисковать внешний видом, качеством и эксплуатационными характеристиками напольного покрытия, мойте его теплой или холодной водой с добавлением подходящего чистящего средства. Тряпка должна быть едва влажной, чтобы доски не деформировались. Если не хотите использовать бытовую химию, воспользуйтесь помощью обычного медицинского спирта. Он поможет не только избавиться от грязи, пыли, неприятного запаха, но также продезинфицирует поверхность и устранит бактерии.Кипяток может усугубить засорНаверняка вы много раз слышали о том, что если засорилась раковина, в нее нужно вылить кастрюлю кипятка, и тогда жировая пробка, которая и стала причиной засора, быстро растворится. На первый взгляд кажется, что в этом есть логика и смысл, поэтому большинство хозяек именно так решают проблему. Однако, если капнуть поглубже, окажется, что все не так просто.Под воздействием горячей воды загрязнения действительно «плавятся», но после этого они лишь глубже проникают в трубы, и затвердевают уже там. И если по началу жировую пробку еще можно без проблем удалить специальными средствами, то после обработки кипятком добраться до нее становится намного сложнее.Чтобы не приходилось вызывать сантехника, старайтесь не доводить ситуация до критической точки. Как минимум, нужно проводить профилактику засоров – во время мытья посуды использовать средства, которые растворяют жир. Если же трубы все равно забились, несмотря на профилактические меры, нужно прибегнуть к помощи профессионального средства.Под рукой не оказалось подходящей бытовой химии? Тогда возьмите стакан обычной соды, высыпьте в сливное отверстие, залейте 400 миллилитрами теплого уксуса и оставьте на пару часов, чтобы средство подействовало. По истечении времени промойте трубы водой.Кипяток можно использовать лишь в тандеме с содой и уксусом.Горячую воду рекомендуют использовать не только, когда раковина забилась, но и когда из нее доносится неприятный запах. Однако кипяток в этих ситуациях оказывается абсолютно бессильным. Увы, это не волшебная таблетка – залил в мойку, и через пять минут все хорошо. Горячая вода не только не помогает решить проблему, но еще и создает новые, так как приводит к расширению и сжатию ПВХ труб. В результате на них появляются трещины.Гораздо эффективнее и безопаснее будет использовать ту же соду или уксус. Они отлично дезинфицируют поверхности, убивают микробы и бактерии, которые в большинстве случаев как раз и становятся причиной появления неприятного запаха.Помните: В раковину нельзя сливать горячую воду от макарон или картошки. Нужно либо подождать, пока она остынет, либо одновременно открывать кран с холодной водой, чтобы трубы не деформировались от воздействия кипятка.Мыть посуду можно теплой и даже холодной водой.Мы привыкли мыть посуду горячей водой, и никогда даже не задумывались о том, правильно ли это. Спойлер: неправильно. Оказывается, моющего средства вполне достаточно для того, чтобы смыть с посуды весь жир и кусочки еды, поэтому вы вполне можете использовать теплую, и даже прохладную воду. К этому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо, проведя ряд исследований на данную тему. Поэтому если вы заботитесь о состоянии маникюра и кожи рук, настраивайте в кране теплую воду. А еще лучше – доверяйте мытье тарелок посудомоечной машине.Мы считаем, что кипяток ускоряет разморозку продуктов.Кажется логичным, что продукты нужно размораживать в горячей воде, чтобы они быстрее оттаяли. Однако на самом деле все не так просто: кипяток создает перепад температур между внешним слоем мяса и внутренней частью. В итоге пока размораживается мякоть у кости, на шкурке уже активно размножаются бактерии. Хорошо, если вы обжариваете или варите мясо – тогда есть все шансы убить микробы. Но если вдруг вы запекаете блюдо, то бактерии могут остаться на месте. Как результат – пищевое отравление.