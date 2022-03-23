Без пошлости: как выглядят самые чувственные и невинные «игрушки для взрослых»

The Wisp – самые нежные и чувственные игрушки для взрослых
Современный мир становится всё более терпимым. Во всяком случае, значительная его часть. Многие из человеческих желаний стремительно теряют вековой статус «порока». Более того, активно поощряются и стимулируются рынком. Но в реальности, где всё буквально пропитано эротикой, а то и откровенной порнографией, и маркетологи прекрасно усвоили формулу «sex sells», люди чувствуют себя ещё более одинокими. Им не хватает тепла и романтики: прикосновения любимого человека, ласкового слова, успокаивающего объятия…Чувство глобального одиночества и тотальной нехватки нежности, кажется, стало поражать даже такую прозаичную область, как дизайн и производство «игрушек для взрослых». Не зря ведь именно сейчас появилось их новое поколение – аксессуары, которые симулируют реальные и вполне невинные сенсорные ощущения. Исключительно «для наружного применения».
The Wisp – самые нежные и чувственные игрушки для взрослых
Такая деликатная сфера, как товары для взрослых, далеко не всегда пропитана романтикой. Несмотря на всю свою деликатность. Речь идёт, скорее, об удовлетворении базовых инстинктов. Но только не в случае нового, особенного вида, который начинается с линии по имени The Wisp. Задача этих аксессуаров в другом: стимулировать чувственную и эмоциональную сферу, воссоздавать присутствие любящего человека даже при полном одиночестве.
The Wisp – самые нежные и чувственные игрушки для взрослых
Никакой пошлости: аксессуары для взрослых The Wisp выглядят, как вполне невинные силиконовые ожерелья, браслеты или футуристичные патчи для тела, похожие на ряд присосок. Контактируя с кожей, они посылают сенсорные стимулы, которые напоминают мягкие прикосновения, лёгкое дуновение ветра или человеческого дыхания.
The Wisp – самые нежные и чувственные игрушки для взрослых: Touch
The Wisp – самые нежные и чувственные игрушки для взрослых: Touch
К примеру, устройство под названием Touch («прикосновение») состоит из 5 мини-моторов, которые крепятся к любой точке тела («спасибо» силиконовой основе) и благодаря вибрациям разного уровня создают иллюзию прикосновения. Весьма реалистичную.
The Wisp – самые нежные и чувственные игрушки для взрослых: Whisper
Другой экземпляр коллекции, Whisper («шёпот») меняет температуру и периодически «выдыхает» воздух, чем дарит ощущение «дыхания любимого человека на коже».
The Wisp – самые нежные и чувственные игрушки для взрослых: Air
А силиконовое ожерелье Air умеет проигрывать любимую музыку (благодаря встроенному Bluetooth спикеру) и даже распылять аромат парфюма, если добавить его в специальную капсулу. Чем точно создаст романтичное настроение и чувство расслабленности.
The Wisp – самые нежные и чувственные игрушки для взрослых
По словам создательницы эротических аксессуаров Wan Tseng, The Wisp выгодно отличаются от других предложений на рынке, ведь направленны не на получение физической разрядки, а на развитие женской чувственности.
The Wisp – самые нежные и чувственные игрушки для взрослых
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