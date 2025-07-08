Печенье с осами и еще 8 блюд, которые раньше ели с удовольствием, а у нас они вызывают лишь отвращен

При взгляде на эти блюда становится не по себе – даже само фото вызывает отвращение, а мысль о том, что люди когда-то ели ЭТО, приводит в ужас. Впрочем, у каждого народа есть свои вкусовые предпочтения, с которыми нет смысла спорить. То, что для нас ужасно и несъедобно, для других – деликатес.
1. Кровяная похлебка
Спартанские условия, в целом, были достаточно жесткими, поэтому новость о том, что они ели похлебку из уксуса и свиной крови вряд ли кого-то удивит. Чтобы блюдо получилось более сытным, в него могли добавить вареные свиные ноги, но это было, скорее, исключением из правил. Остальные греки такую похлебку не ели, считая ее несъедобной. Они даже шутили на этот счет: мол, спартанцы смелые, потому что им жить не зачем, раз они питаются такой гадостью.
Оригинальный рецепт не сохранился, однако во многих национальных кухнях до сих пор присутствуют блюда из крови. Например, на Филиппинах готовят динугуань – рагу из свиных внутренностей, сваренное на основе крови. Благодаря характерному цвету, это блюдо еще называют «шоколадное мясо».
Филиппинское национальное блюдо. / Фото: commons.m.wikimedia.org
В Латвии и Финляндии раньше пекли кровяные блинчики, где вместо молока использовалась кровь. Появление этого «десерта» было связано с верованиями суйтов – древней общины католиков. Они считали, что кровь нельзя выбрасывать, поэтому ее стали использовать в кулинарии.
А в Древнем Риме готовили гарум – рыбный соус на основе крови. Римляне клали в глиняный горшок кровь и внутренности рыбы, добавляли специи и оставляли емкость на солнце, чтобы соус бродил.
2. Тамале
Тамале заворачивается в банановые или кукурузные листья. / Фото: flectone.ru
Это мезоамериканское блюдо, представляющее собой тесто из кукурузной муки, обернутое банановыми или кукурузными листьями (перед употреблением они снимались). Тамале готовили на пару, иногда добавляя начинку в виде овощей, сыра, фарша. Считается, что именно этим блюдом индейцы встречали конкистадоров, которые прибыли на запад.
Если захотите повторить его на своей кухне, помните об особенностях кукурузной муки – она рассыпчатая и плохо склеивается, поэтому на замес теста придется потратить минут 10-15, а может даже больше. Внимательно отнеситесь к этому процессу, потому что от правильности приготовления теста зависит, будет тамаль держать форму или нет.
3. Кивиак
Фаршированный тюлень. / Фото: pojrem.ru
Это традиционное гренландское блюдо, которые, согласно исследованиям археологов, готовили первые люди, ходившие по Земле. Его делали из обезглавленной туши тюленя, фаршированной небольшими птицами. Главная особенность кивиака заключалась в том, что он должен был «законсервироваться», поэтому разрезы на туше тюленя замазывались салом, а саму тушу закапывали в землю на шесть месяцев. Звучит безумно, правда? Но больше всего шокирует тот факт, что некоторые европейцы до сих пор готовят кивиак! Может быть, на вкус это лучше, чем может показаться на первый взгляд…
4. Свекольный квас
Квас должен был побродить некоторое время. / Фото: pinterest.com
На Руси этот напиток был, пожалуй, самым популярным. Иначе как объяснить тот факт, что существовало более 500 видов кваса? Молочный, медовый, хлебный…Но самым интересным был свекольный. Для того, чтобы его приготовить, нужно было взять свеклу, очистить ее от кожуры, порезать на кусочки, залить холодной водой, накрыть емкость тряпкой и отправить в погреб «бродить» на некоторое время. О готовности свидетельствовали пузырьки, которые появлялись на поверхности. Если вкус кваса хотели сделать более интересным и насыщенным, в него добавляли рябину, клюкву, а иногда и сметану.
5. Печенье с осами
Печенье с осами готовят в Японии. / Фото: buket-msk.ru
В Японии часто проводятся праздники, посвященные блюдам из насекомых. В некоторых населенных пунктах организовывают целые фестивали, которые поражают своим размахом. Одно из самых популярных мероприятий – Фестиваль поедания ос. Думаем, вы догадываетесь, какие блюда являются «звездами» этого праздника.
В Японии существует много техник и вариантов приготовления ос: их варят, жарят, запекают, делают на основе насекомых различные гарниры и соусы. Иногда их маринуют в имбире и добавляют в суши, а иногда заливают желе, приготовленным на основе агар-агара.
Но самое популярное японское блюдо из ос – это печенье, похожее на всеми любимые крекеры. Визуально даже не скажешь, что в качестве начинки используются насекомые – со стороны они больше напоминают изюм. Печень продают в упаковках из двух штук, и оно разлетается, как горячие пирожки – среди покупателей и местные жители, и туристы.
6. Монгольский чай
Соленый чай с молоком. / Фото: zabnalog.ru
Сутэй цай, что в переводе с монгольского означает «молочный чай» имеет весьма спорное отношение к тому напитку, к которому мы привыкли. Судите сами: его готовят в большой емкости из зеленого плиточного чая, в состав которого входят не только листья, но также стебли, а иногда и корни. Плитки сначала крошат, а затем заливают водой и кипятят. Через несколько минут приходит черед других ингредиентов – кобыльего молока, кусочков бараньего курдючного жира и соли. Некоторые жители Монголии также добавляют рис и муку. На выходе получается что-то больше похожее на суп, но местные все равно называют это «чай».
7. Поска
Легионеры в Древнем Риме. / Фото: gasmagic.com
Легионеры, которые являлись регулярной армией Римской Империи, большую часть жизни проводили в походах. Иногда доходило до того, что в их сумках не только заканчивалась еда, но и протухала вода. Наверное, именно в один из таких моментов, чтобы замаскировать ужасный запах воды, воины изобрели особый напиток, который назывался «Поска». Кроме того, что напиток утолял жажду, он еще и обладал противоцинготным и антибактериальным действием – для легионеров это было немаловажно.
Поску готовили на основе воды, уксуса и соли. Иногда вместо уксуса использовали прокисшее вино. Чтобы у напитка был приятный аромат, в него добавляли различные специи, вроде кориандра, а для сладости клали мед.
8. Кленовые листья во фритюре
Листья жарятся в большом количестве растительного масла. / Фото: visitjapan.ru
Можно было бы подумать, что это национальное канадское блюдо, но нет – его готовят в Японии уже более тысячи лет. Местные кулинары используют исключительно пожелтевшие листья. Их обжаривают во фритюре в кляре, чтобы получилось хрустящее лакомство. Кляр состоит из нескольких яиц, 200 миллилитров холодной воды, муки и сахарной пудры.
Но если вы подумали, что можно отправиться в ближайший парк, нарвать кленовых листьев и обжарить их, то мы вас разочаруем – это блюдо готовят из особого красного клена, который растет преимущественно в Японии. Впрочем, дерево с алыми листьями также можно встретить на Сахалине или Курилах.
9. Кокентрис
Часть свиньи сшивали с частью петуха. / Фото: kto-chto-gde.ru
Лидер нашего списка странных блюд – средневековый кокентрис. Только представьте: часть поросенка сшивали с частью петуха и наполняли ягодами, требухой и орехами. Жуть, правда? А иногда петуха «сажали» на свинку верхом, надевали на него «шлем» и давали копье, чтобы визуально сделать похожим на рыцаря на коне. В процессе запекания кокентрис поливали смесью, которая состояла из яичного желтка и шафрана, чтобы блюдо приобрело красивый золотистый оттенок. Иногда жители Средневековья использовали другие комбинации животных, но неизменно подавали кокентрис на праздники.
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