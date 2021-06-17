9 банальных ошибок, которые могут испортить суп

1. Свежие продукты

Настоящее блюдо получается только из натуральных ингредиентов. /Фото: papigutto.com.ua

pinimg.com Суп — очень сытное и полезное блюдо, которое рекомендуется употреблять хотя бы два раза в неделю. /Фото: i.pinimg.com

2. Добавление ингредиентов

Добавление ингредиентов в неподходящее время может испортить все блюдо. /Фото: supy.guru

3. Интенсивность огня

Нужно позволить ингредиентам супа готовиться медленно и равномерно. /Фото: xcook.info

4. Переварка зерна и макарон

Мягкий рис и разваливающаяся паста — совершенно печальные дополнения для вкусного супа. /Фото: i.ytimg.com

5. Добавление приправ

Не рекомендуется добавлять приправы в середине готовки. /Фото: chicago.cbslocal.com

6. Готовность овощей

Особое внимание нужно уделить времени добавления овощей. /Фото: i0.wp.com

7. Качество приправ

Используя высушенные травы, невозможно добиться идеального вкуса. /Фото: scontent-arn2-1.cdninstagram.com

8. Добавление молочных продуктов

При приготовлении сливочных супов главное не переборщить с молочными компонентами. /Фото: static.wixstatic.com

9. Украшение

Оформление блюда — один из важнейших этапов готовки. /Фото: spar.pl