9 банальных ошибок, которые могут испортить суп

Суп — блюдо, которое не только полезно для пищеварения, но и имеет массу вариантов приготовления. Разное сочетание ингредиентов позволяет добиться неповторимого вкуса. Супы бывают сытные, легкие, диетические, мясные и овощные, сливочные или кислые. Несмотря на то, что это простое блюдо зачастую еженедельно готовят в каждой семье, многие продолжают совершать распространенные ошибки, которые не позволяют вкусу супа раскрыться полноценно. Несколько полезных советов помогут ощутить настоящую гастрономическую феерию.
1. Свежие продукты
Настоящее блюдо получается только из натуральных ингредиентов. /Фото: papigutto.com.ua
Никогда суп из куриных кубиков по аромату и вкусу не сравнится с настоящим, приготовленным из свежих ингредиентов. Лучше всего брать максимально натуральные домашние продукты, у них и аромат лучше, и вкус насыщеннее. А еще домашнее мясо и овощи с огорода без нитратов и добавок содержат больше полезных витаминов и компонентов. Французский шеф-повар Жак Пепен рекомендует попробовать сочетание куриного бульона, чеснока, семян сельдерея, соевого соуса и трав Прованса.
Суп — очень сытное и полезное блюдо, которое рекомендуется употреблять хотя бы два раза в неделю. /Фото: i.pinimg.com
Интересная информация от Novate.ru: Суп — это блюдо, в котором содержится не менее 50% жидкости. Несмотря на то, что подобные блюда готовились в Древнем Востоке еще около ста лет до нашей эры, рецепты супа в его современном понятии стали появились только 400-500 лет назад. Французское слово «суп» стало использоваться в России только в эпоху Петра I, до этого все жидкие блюда называли похлебками. Уже в XVI—XVII веке стали разделять понятия ухи, борща, щи, рассольника, солянки и похлебки.
2. Добавление ингредиентов
Добавление ингредиентов в неподходящее время может испортить все блюдо. /Фото: supy.guru
Разные составляющие супа требуют своего времени приготовления. Добавлять продукты нужно постепенно, тогда все будет готовиться одновременно, а разные вкусы и запахи будут наслаиваться на друг друга постепенно, создавая единый неповторимый мотив. Приготовление большинства супов начинается с основы: жареных ароматических добавок, таких как лук, сельдерей или чеснок. К ним добавляется бульон или вода, а потом постепенно овощи, в зависимости от того, сколько времени им нужно до готовности. За 10-20 минут до окончания в суп отправляется зерно или макароны. Поскольку любое мясо или птица уже должны быть приготовлены, добавлять их нужно в самом конце, чтобы они нагрелись.
3. Интенсивность огня
Нужно позволить ингредиентам супа готовиться медленно и равномерно. /Фото: xcook.info
Чтобы получить ароматный суп, нужно тщательно следить не только за временем приготовления, но и интенсивностью огня. Температура должна быть невысокой, тогда блюдо не будет сильно кипеть, а ингредиенты постепенно смешаются, дойдут до готовности и отдадут свои вкусы и ароматы бульону. На сильном огне аромат супа будет слишком насыщенным, поскольку жидкость испаряется слишком быстро.
4. Переварка зерна и макарон
Мягкий рис и разваливающаяся паста — совершенно печальные дополнения для вкусного супа. /Фото: i.ytimg.com
Зерновые культуры, такие как гречка и рис, а также мелкие макаронные изделия предназначены для придания супу насыщенности и правильной консистенции. Если их переварить, то они скорее навредят блюду, чем будут его дополнять. Чтобы избежать ошибок, нужно запомнить, что добавлять зерно нужно примерно за 20 минут до того, как суп полностью приготовится. Что касается макаронных изделий, их нужно отправлять в суп минут за 10 до конца готовки.
5. Добавление приправ
Не рекомендуется добавлять приправы в середине готовки. /Фото: chicago.cbslocal.com
Многие люди ошибочно приправляют свои супы слишком рано. Делая так, можно в конце готовки обнаружить, что бульон стал слишком соленым, а черный перец начал горчить. Ароматы становятся более приятными, когда суп готовится дольше. Соль и приправы лучше добавлять за несколько минут до готовности, когда наступает время финальной пробы.
6. Готовность овощей
Особое внимание нужно уделить времени добавления овощей. /Фото: i0.wp.com
Не все овощи готовятся с одинаковой скоростью, поэтому нужно проявить осторожность с их добавлением в суп. Важно сделать их идеально приготовленными, то есть не переваривать, но и не оставлять полусырыми. На время готовки также влияет размер кусочков, которые отправляются в бульон. С корректировкой на этот параметр в кастрюлю сначала отправляются твердые и крупные овощи, а уж потом мелкие и мягкие.
7. Качество приправ
Используя высушенные травы, невозможно добиться идеального вкуса. /Фото: scontent-arn2-1.cdninstagram.com
Вкус и аромат сушеных трав намного менее выразителен, чем свежих приправ. Конечно, многие из специй сезонные, и невозможно постоянно иметь под рукой все свежее, но нужно хотя бы постараться. Например, базилик, орегано, укроп, петрушку, лук и чеснок всегда можно найти в супермаркете.
8. Добавление молочных продуктов
При приготовлении сливочных супов главное не переборщить с молочными компонентами. /Фото: static.wixstatic.com
Те, кто очень любят сливочные супы, зачастую переусердствуют в добавлении густых сливок, сметаны, масла или йогурта, чтобы получить насыщенный вкус. Однако супы, в которых содержится слишком много молочных продуктов, плохо выдерживают высокие температуры. При разогреве они могут свернуться или стать кислыми. Больше — не значит лучше, когда речь идет о блюдах с молочными продуктами.
9. Украшение
Оформление блюда — один из важнейших этапов готовки. /Фото: spar.pl
Перед подачей на стол суп рекомендуется обязательно украсить. Несколько маленьких штрихов добавят блюду дополнительный вкус и аромат, а также сделают композицию завершенной и более аппетитной. К разным видам супа лучше подходят свои украшения. Каждый выбирает на свой вкус, к примеру, можно использовать большие или маленькие хрустящие гренки, красиво уложенные свежие травы, немного тертого пармезана, кунжут или несколько фисташек.
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