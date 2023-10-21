Как сохраняли продукты до изобретения холодильника и почему не торопились отказываться от традиций

Холодильники древности

Яхчал - снаружи и изнутри

Слева - старинный «ледяной дом» в Англии; справа - один из первых холодильников

Сохранить холод или произвести его?

Один из первых аппаратов для производства льда, первая половина XIX в. Источник: commons.wikimedia.org

Добыча и перевозка льда были прибыльным бизнесом: лед доставляли морем в том числе в южные колонии. Источник: commons.wikimedia.org

Еще в начале XX века ледяная индустрия процветала. Источник: commons.wikimedia.org

Домашние холодильники

Электрический холодильник Monitor Top, произведенный с конца 1920-х гг. в количестве более миллиона экземпляров.