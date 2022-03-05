Печь, зыбка и не только: На чём спали русские крестьяне до появления кроватей

На чём спали русские крестьяне до появления кроватей.
Современные люди придирчиво относятся к выбору спального места. Есть самые разные модели кроватей, можно купить матрас любой жесткости с нужным наполнителем. Но ещё лет этак 100 назад многие крестьяне и о кроватях и не слыхали. В этом обзоре о том, что заменяло людям привычную сегодня кровать.
Что такое полати и как на них спали
В Древней Руси спали на печи. Это знают даже дети, которым читали известную сказку про Емелю. Чтобы было удобно забираться на печку, делались ступеньки. После того как печь протапливалась, она становилась тёплой, приятной. На ней было удобно и уютно, потому чаще всего там спали старшие, уважаемые представители семьи.
Спать на печи было удобно и тепло./Фото: maxpark.com
Но не только на печи почивали древние славяне. Существовали еще и полати, которые были дополнительными спальными местами. Детские полати часто оборудовались бортами, чтобы малыши не свалились с них на пол. Такие сооружения были высокими и ставились около печи. Детям было тепло, а родители могли наблюдать за ними и при необходимости дотянуться прямо с печи.
Существовали и взрослые полати. У них не было бортиков и похожи они были на высокие полки. Размещались эти настилы под потолком, в промежутке над печью. Это тоже было очень удобно: никакой сырости, сквозняка, яркого света. Уютное и защищенное местечко. После протапливания печи, а ее топили и осенью, зимой и весной, на полатях царила постоянная и очень комфортная температура. Летом, когда было тепло, многие члены семьи спали на скамейках, а полати использовались для сушки растений и хранения различных вещей. Не стоит думать, что полати сооружали только в крестьянских избах, их часто делали и в богатых домах. Во время праздников на них сидели маленькие дети, им было очень удобно наблюдать свысока за взрослыми, греться, а при желании и подремать.
Ларец таинственный, а проще - сундук
Если полати отдаленно напоминают современную кровать, то ещё одно древнерусское спальное место не похоже на неё совершенно. При желании можно, конечно, провести аналогию между нижней полкой в железнодорожном купе. Речь идёт о сундуке. Это сказочные хранители богатства, ларцы, украшенные резьбой и чеканкой. Обычный сундук имел прямую крышку, для того чтобы на нем можно было спать.
В сундуках не только хранили ценные вещи, на них еще и спали./Фото: ethnoboho.ru
Такой предмет выполнял сразу несколько функций, в нём хранились ценные вещи, например, приданое, возможно, и драгоценности. Есть мнение, что спали на сундуках именно для того, чтобы ночные воры не могли утащить спрятанное в них добро. Насколько это соответствует действительности, сейчас сказать сложно. Возможно, доля правды в этом есть, а может быть, сундуки всё-таки использовали в качестве спальных мест, потому что это было удобно и экономило пространства. В современных диванах тоже есть ящик для хранения белья.
Зыбка или спи, младенец мой прекрасный
Маленькие дети спали в колыбели. Как только их не называли: люлька, зыбка, качалка, баюкалка, колыска, ванек-встанек, но какое бы название носили эти замечательные кроватки, предназначались они для одного удобного сна маленького человечка.
Маленькие дети спали в подвесных люльках./Фото: links-stroy.ru
Делали колыбели из прочного дерева, служили они долго, на них ставился год рождения малыша. Передавались такие кроватки от поколения к поколению. На дно колыбельки укладывалась солома, которая покрывалось старой одеждой или ветошью. В семьях побогаче делали перину, которую набивали пухом. Люльку обычно подвешивали, в избах - за подтопком, во дворе – на дерево. В потолочное бревно-опору крепилось кольцо с мотком проволоки (пружина), на которой подвешивалась люлька, а с ее углов спускались веревки, связанные в петлю и надеваемые на пружину.
Благодаря такой системе можно было покачивать люльку, и она словно плыла по волнам. Это было искусство, люди, которые умели это делать, назывались качками. Они не допускали рывков, ребёнок спал спокойно и не мог выпасть. Для укачивания («зыбания») даже нанимали нянек, которых называли пестуньями. Очень часто люльки подвешивали и на деревья: крестьянки работали, детишки спали.
Делали также кроватки «ванька-встанька», то есть качалки, но их использовали чаще всего в городах. Перевозить такую кроватку было неудобно, а люлька легко помещалась в телегу, и также просто ее можно было подвесить в любое удобное место.
Тюфяк, перина, соломенник, сенник и другие виды матрасов
Сегодня в магазинах можно найти любой матрас, с самым качественным наполнителем, любой жесткости. Раньше же всё было гораздо проще. Наши предки использовали самые разные варианты матрасов.
Для тюфяка использовали мешковину./Фото: st.depositphotos.com
Тюфяк. Изготавливался из мешковины, которая набивалась самыми разными наполнителями, начиная от обычной травы и заканчивая старыми тряпками. Тюфяк с более качественным наполнителем стоил дороже.
Перина. Это матрас, который наполнялся птичьим пухом или перьями. А чтобы перышки не вылезали из перины и не ранили спящего, использовались наматрасники, которые изнутри натирались воском.
Соломенник. Из названия понятно, что это матрас, который набит соломой. Солома укладывалась очень аккуратно, ровно, плотно, чтобы было комфортно спать.
Сенник. Это матрас, для набивки которого использовалось высушенное сено или мох. Для таких матрасов делались наматрасники из прочной холстины, сегодня такая ткань по-прежнему продается и называются матрасной.
Матрас с набивкой из конского волоса и морских водорослей. Такие матрасы могли быть разными по упругости, это зависело от того, какой длины и жесткости волос использовался. Иногда добавляли шерсть верблюдов или овец.
Лыковый матрас. Наполнялся обработанной корой ивы или липы. Такие модели стоили дешево, но имели плохое качество - они плесневели.
Первые кровати
По мнению историков, слово кровать могло произойти от древнеславянского слова «кров». Если перечитать Слово о полку Игореве, то можно заметить, что там этот термин используется - князь Святослав увидел во сне тисовую кровать.
Полати обычно располагались над печкой./Фото: ic.pics.livejournal.com
Предками современной кровати можно считать и полати, и сундуки, и обычные скамьи. Кровати в современном понимании этого слова в крестьянских домах появились только в XIX веке, в богатых (боярских, княжеских) хоромах немного раньше. Зажиточным купцам приходилось даже приставлять к кровати лестницу или стул – столько перин, тюфяков и одеял они накладывали на кровать.
Петру I очень нравились встроенные кровати, так называемые голландские шкафы. Когда царь путешествовал по Голландии, он спал в такой кровати, размещенной в шкафу. Но привить моду на подобные спальные места в России царю не удалось.
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