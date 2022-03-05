Печь, зыбка и не только: На чём спали русские крестьяне до появления кроватей

На чём спали русские крестьяне до появления кроватей.

Что такое полати и как на них спали

Спать на печи было удобно и тепло./Фото: maxpark.com

Ларец таинственный, а проще - сундук

В сундуках не только хранили ценные вещи, на них еще и спали./Фото: ethnoboho.ru

Зыбка или спи, младенец мой прекрасный

Маленькие дети спали в подвесных люльках./Фото: links-stroy.ru

Тюфяк, перина, соломенник, сенник и другие виды матрасов

Для тюфяка использовали мешковину./Фото: st.depositphotos.com

Первые кровати

Полати обычно располагались над печкой./Фото: ic.pics.livejournal.com