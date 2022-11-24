Как выглядели 6 замков Азии до того, как превратиться в руины: цифровая реконструкция

Не все достопримечательности древних цивилизаций сохранились до наших дней. Большинство легендарных замков и храмов уже давно превратились в руины. Но в век высоких технологий нашлись энтузиасты, сумевшие вернуть человечеству древние святыни. Компания Budget Direct, например, решила в цифровом виде реконструировать 6 замков в пяти странах Азии. Теперь архитектурные чудеса самого загадочного из континентов восстанавливаются в своей былой славе прямо на наших глазах.
О проекте компании Budget Direct
Коллектив специалистов с помощью проектирования смогли вернуть былую красоту дворцово-парковому комплексу Юаньминъюань, хоть и на фотографии (Китай).
Это не первый проект компании Budget Direct, который дает уникальную возможность увидеть собственными глазами исторические архитектурные достояния человечества. И пускай это лишь фотографии, но все же мы можем насладиться непревзойденным видом легендарных замков, величественных храмов. Используя новейшие технологии, команда специалистов, среди которых были не только компьютерные дизайнеры, но и архитекторы, историки, археологи и исследователи, воссоздали прежний облик чудес света. На этот раз очередь дошла и до Азии – самого загадочного и многоликого континента на Земле.
Благодаря современным технологиям мы можем отчетливо увидеть, как выглядели Висячие сады Семирамиды и Александрийский маяк.
«В 2020 году миллионы людей по всему миру застряли дома, и даже в 2021 году многие ограничения на поездки все еще действуют. Чтобы поддержать тех, кто ищет вдохновение для путешествий в креслах, компания Budget Direct решила восстановить некоторые из самых впечатляющих замков Азии», – говорит по этому поводу Ли Маккалла – один из редакторов проекта.
1. Форт Райгад в Махараштра (Индия)
С 1674 г. горный форт Райгард был столицей империи маратхов (Индия). | Фото: viagens.sapo.pt.
На высоте 820 м над уровнем море в Западных Гхатах (Индия) на неприступном плато можно увидеть остатки грозного форта Райгад. Это место было замечено еще в 1030 г. раджой Чандрарао Мором, представителем древней императорской династии Маурья.
Чтобы добраться до форта Райгард, нужно преодолеть 1734 ступени (Индия).
На нем и возвели мощный фортификационный объект, который с трех сторон защищали отвесные скалы. Для того чтобы попасть в единственные ворота, нужно преодолеть 1737 ступеней, прорезанных в горной породе. Много веков форт и городок процветали, пока 1765 г. не началась вооруженная кампания Британской Ост-Индской компании. В довершение ко всему в 1818 г. горный форт был полностью разграблен и разрушен все теми же англичанами.
Цифровая копия некогда могучего форта Райгард (Индия). | Фото: viagens.sapo.pt.
На данный момент туристы отправляются на вершину скалы, чтобы увидеть остатки центральных ворот, части крепостных стен, руины трех смотровых башен и рынка, а также искусственное озеро Ганга-Сагар.
2. Летний дворец Юаньминъюань в Пекине (Китай)
Все что осталось от былой красоты дворцово-паркового комплекса (Юаньминъюань, Пекин). | Фото: boredpanda.com.
Юаньминъюань, больше известный в западном мире как старый Летний дворец, представлял собой не одно здание, а целый дворцово-парковый комплекс, раскинувшийся на 3,5 млн кв. м. Здесь было множество великолепных дворцов, аллей со скульптурами, парков, озер, садов, башен и уютных павильонов. Обустройство императорского летнего дворца, который еще называют Сад Десяти Тысяч садов, началось в 1707 г. в качестве подарка императора Канси своему отпрыску – Юнчжэну, который принимал активное участие в его планировке и давал изысканные названия объектам. В скором времени был создан сказочно красивый Китай в миниатюре, при этом нашлось место и для самых знаменитых европейских уголков. По сведениям редакции Novate.ru, слава о фантастическом месте разнеслась по всему миру, и при создании садов Версаля некоторые задумки были позаимствованы.
Варварское отношение европейских захватчиков к уникальному месту лишило нас такой красоты (Юаньминъюань, Пекин). | Фото: scientificmindset.com.
К сожалению, гордость династии Цин – Юаньминъюань в значительной степени была уничтожена «просвещенными» европейцами в лице британских и французских войск, вторгшихся в Пекин в 1860 году. В считанные дни уникальный объект был разграблен и варварски сожжен. Таким образом уникальный дворцово-парковый комплекс, над организацией которого трудились более 150 лет, был практически уничтожен. А то, что уцелело, разрушили во время последующих восстаний и Культурной революции.
3. Замок Сидзуки в Хаги (Япония)
Все что осталось на данный момент от влиятельной столицы клана Мори (Замок Сидзуки, Япония). | Фото: viagens.sapo.pt.
Впечатляющий замковый город Хаги, известный как Замок Сидзуки, был величественной и грозной столицей княжества Тёсю. Необычный по своей организации и структуре город-крепость, ведь находился он у подножия горы Сидзуки, а не на ней, был заложен в 1604 г. Мори Тэрумото. И произошло это после того, как клан Мори лишился родового гнезда в Хиросиме за то, что поддерживал проигравшую сторону в битве при Сэкигахара.
Благодаря сохранившимся снимкам замка Сидзуки, современным архитекторам удалось создать его цифровую копию (Хаги, Япония). | Фото: scientificmindset.com.
Примечательно: В 1874 г. большая часть замка была уничтожена не в следствие военных действий или природной катастрофы, этому поспособствовали нагрянувшие военно-политические и социально-экономические реформы произошедшие в Японии в 1868-1889 гг. «Политика реставрации» кардинально повлияла на государственный строй и законодательство, что помогло превратить отсталую аграрную страну во влиятельное и прогрессивное государство мира.
4. Цитадель Газни в Афганистане
Крепость Газни, Афганистан. | Фото: scientificmindset.com.
Цитадель Газни является одной из самых внушительных и мощных фортификационных сооружений Афганистана. Точное время ее строительства неизвестно, но сохранились сведения, что бывший раб Себюктигин, командир империи Саманидов, после захвата этой крепости в 977 г. был назначен ее губернатором. Вскоре он восстал против своих правителей и основал собственную Газнийскую империю, а Газни превратил в ее военный стержень.
Цитадель Газни – самая впечатляющая крепость в Афганистане. | Фото: boredpanda.com.
К внушительным стенам Газни, состоящим из 32 башен, не раз устремлялись величайшие завоеватели мира, начиная со среднеазиатского правителя Тамерлана. Но цитадель удалось завоевать лишь англичанами в 1839 г. Кстати сказать, крепость использовали по назначению даже в 2001 г. Американцы там развернули свою военную базу, хотя на данный момент она находится в плачевном состоянии – время, войны и погодные условия сделали свое черное дело.
5. Замок Аламут в Аламутской долине Ирана
Время не пощадило некогда мощную цитадель на вершине утеса (Замок Аламут, Иран). | Фото: boredpanda.com.
Замок-крепость Аламут был возведен в одном и самых труднодоступных мест на высоте 2163 м над уровнем моря. Его расположение на стыке Талышских гор и центрального Эльбруса, на одном из отдельно стоящих утесов сделало цитадель практически неприступной. Хотя, как показала история, необязательно иметь вооруженное до зубов войско, чтобы стать властелином крепости.
Шаг за шагом компьютерные дизайнеры восстанавливали древнюю цитадель (Замок Аламут, Иран). | Фото: boredpanda.com.
Интересный факт: По преданьям, в 1090 г. исмаилитский шиит Хасан-ибн-Саббах с группой последователей, которые подвергались жестоким гонениям, придумал план, как завладеть замком, не пролив и капли крови. И сделал это. Под его руководством замок превратился в отдельное государство, в котором были введены жесткие правила и ограничения, но при этом крепла не только их вера и фортификационные сооружения.
С помощью 3D-рендеринга группе специалистов удалось восстановить внешний вид Alamut Castle (современный Иран). | Фото: viagens.sapo.pt.
Хасан-ибн-Саббах разослал гонцов по разным странам, которые собирали ценнейшие книги и рукописи как восточных, так и западных мудрецов и ученых. Вскоре в замке появилась уникальная библиотека, некоторые экземпляры которой сохранились и до наших дней.
Последователи-фанатики также заманивали лучших инженеров, строителей и зодчих, которые и возвели еще несколько крепостей-замков, используя самые прогрессивные технологии того времени. Но такое процветание и послужило толчком к тому, что охотники поживиться сокровищами Аламута ринулись к крепости, что и привело к ее гибели.
6. Замок Такеда в Хего (Япония)
От замка Такеда в Хего остался лишь каменный фундамент (Япония). | Фото: viagens.sapo.pt.
«Парящий» в небесах замок Такеда является древней достопримечательностью префектуры Хего. Особенно впечатляет он в утренние часы, когда туман закрывает часть горы, на которой он расположен. Именно тогда этот горный город кажется плывущим на облаках. Неординарную красоту и при этом абсолютную недоступность заметил в 1443 г. крупный военный феодал Яман (его еще называют «красным монахом»), который и построил замок. Кстати сказать, этого военачальника считают ответственным за погружение Японии в век хаоса, более известного как период Сенгоку.
Вот так замок Такеда выглядит в сезон туманов (Хего, Япония). | Фото: fotostrana.ru.
С помощью 3D-рендеринга целая команда специалистов воссоздала внешний вид замка Такеда (Хего, Япония). | Фото: boredpanda.com.
Хотя владельцы и менялись с завидной периодичностью, крепость удалось завоевать лишь единожды - этим человеком стал Тойотоми Хидэеси. Только после смерти последнего властелина Хирохида Акамацу, совершившего сэппуку (ритуальное самоубийство самураев), Такеда постепенно пришел в упадок. От построек, возвышающихся на 353 м над уровнем моря, остались только одни руины. Лишь у подножия горы до сих пор можно увидеть ряд храмов, которые удалось отреставрировать и поддерживать в надлежащем виде.
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