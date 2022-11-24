Как выглядели 6 замков Азии до того, как превратиться в руины: цифровая реконструкция

О проекте компании Budget Direct

Коллектив специалистов с помощью проектирования смогли вернуть былую красоту дворцово-парковому комплексу Юаньминъюань, хоть и на фотографии (Китай).

Благодаря современным технологиям мы можем отчетливо увидеть, как выглядели Висячие сады Семирамиды и Александрийский маяк.

1. Форт Райгад в Махараштра (Индия)

С 1674 г. горный форт Райгард был столицей империи маратхов (Индия). | Фото: viagens.sapo.pt.

Чтобы добраться до форта Райгард, нужно преодолеть 1734 ступени (Индия).

Цифровая копия некогда могучего форта Райгард (Индия). | Фото: viagens.sapo.pt.

2. Летний дворец Юаньминъюань в Пекине (Китай)

Все что осталось от былой красоты дворцово-паркового комплекса (Юаньминъюань, Пекин). | Фото: boredpanda.com.

Варварское отношение европейских захватчиков к уникальному месту лишило нас такой красоты (Юаньминъюань, Пекин). | Фото: scientificmindset.com.

3. Замок Сидзуки в Хаги (Япония)

Все что осталось на данный момент от влиятельной столицы клана Мори (Замок Сидзуки, Япония). | Фото: viagens.sapo.pt.

Благодаря сохранившимся снимкам замка Сидзуки, современным архитекторам удалось создать его цифровую копию (Хаги, Япония). | Фото: scientificmindset.com.

4. Цитадель Газни в Афганистане

Крепость Газни, Афганистан. | Фото: scientificmindset.com.

Цитадель Газни – самая впечатляющая крепость в Афганистане. | Фото: boredpanda.com.

5. Замок Аламут в Аламутской долине Ирана

Время не пощадило некогда мощную цитадель на вершине утеса (Замок Аламут, Иран). | Фото: boredpanda.com.

Шаг за шагом компьютерные дизайнеры восстанавливали древнюю цитадель (Замок Аламут, Иран). | Фото: boredpanda.com.

С помощью 3D-рендеринга группе специалистов удалось восстановить внешний вид Alamut Castle (современный Иран). | Фото: viagens.sapo.pt.

6. Замок Такеда в Хего (Япония)

От замка Такеда в Хего остался лишь каменный фундамент (Япония). | Фото: viagens.sapo.pt.

Вот так замок Такеда выглядит в сезон туманов (Хего, Япония). | Фото: fotostrana.ru.

С помощью 3D-рендеринга целая команда специалистов воссоздала внешний вид замка Такеда (Хего, Япония). | Фото: boredpanda.com.