6 домашних средств, которые очистят одежду от неприятных запахов на раз-два

Ткани отлично впитывают запахи, что является их очень большим минусом. Неприятный аромат может появиться как в конце рабочего дня, так и после стирки, но вне зависимости от происхождения, необходимо знать, как от него избавиться. Novate.ru предлагает несколько эффективных средств.
Общие рекомендации
Перед тем, как приступать к стирке вещей, необходимо проверить этикетку. На ней вы сразу увидите информацию относительно рекомендуемого режима, а также разрешенной температуры. Если на ярлыке есть пометка «только химчистка», значит, не нужно даже пытаться устранить запах своими руками – с этим смогут справиться только профессиональные средства. В любом другом случае вы можете выбрать стиральное средство с минимальным количеством агрессивных химикатов, что снизит вероятность повреждения ткани.
Не отказывайтесь от использования смягчителей – они также помогают удалить посторонние запахи. Дело в том, что вода из-под крана насыщена солями и минералами, а потому является «тяжелой» и «не активной». Чтобы исправить эту ситуацию и добиться хорошего качества стирки, воду необходимо смягчить.
Некоторые запахи выводятся методом обычного проветривания. Например, ацетон не отличается стойкостью, поэтому запачканную одежду можно просто оставить на свежем воздухе на несколько часов. Под действием ионов молекулы расщепятся и от запаха ничего не останется.
На заметку: С осторожностью необходимо подходить к выведению запахов с синтетических тканей. Обычно они отрицательно реагируют на соду, уксус или спирт, так как данные средства являются достаточно агрессивными.
1. Средство для мытья посуды
Средство для мытья посуды нужно растворить и вспенить в воде
Самыми сложными для выведения считаются запахи, оставленные синтетическими веществами или продуктами на основе нефти. Они являются невероятно стойкими, поэтому приходится приложить много усилий, чтобы вывести неприятный аромат. Например, запах бензина или керосина никуда не исчезнет даже после двух стирок и проветривая на улице. С ним нужно поступать по-другому.
Итак, будет два этапа очистки. Для начала необходимо развести в холодной воде 100 мл средства для мытья посуды (бесцветного) и замочить грязную вещь на два часа. По истечении времени достаньте одежду, тщательно отожмите и постирайте порошком, предварительно смешанным со столовой ложкой пищевой соды.
2. Раствор соды
Соду нужно растворить в воде. / Фото: severdv.ru
Если вы думаете, что бензин – это худшее, что могло случиться с вашем одеждой, вы ошибаетесь. Намного сложнее будет устранить запахи феноловых соединений или их аналогов, которые обычно сопровождают некачественные китайские вещи, игрушки, сумки. К сожалению, абсолютно избавиться от них не получится, но сделать менее заметными можно.
Для этого в емкость с четырьмя чашками горячей воды нужно добавить одну чашку пищевой соды, а затем вылить получившийся раствор таз с прохладной водой. Полностью погрузите в него одежду и оставьте примерно на четыре часа, можно даже на ночь, чтобы вещь полностью пропиталась средством. После этого можете стирать одежду в машинке в соответствии с указаниями на этикетке. Если даже после нескольких таких процедур запах никуда не делся, поместите предмет гардероба в пакет с открытой коробкой пищевой соды и запечатайте его на несколько дней, чтобы сода впитала в себя все посторонние ароматы.
3. Нашатырный спирт
Нашатырный спирт - агрессивное средство, поэтому лучше сделать раствор. / Фото: techforhome.ru
Более агрессивным, но действующим средством станет раствор нашатырного спирта. Он помогает устранить запах плесени, прогорклого масла или жира, а также затхлый запах со старых вещей. Необходимо развести 10 мл на таз теплой воды и замочить вещь на два-три часа. Если ткань не входит в категорию деликатных, можете добавить нашатырь в отсек для кондиционера стиральной машины. Если вы переживаете, что на вещах останется характерный аромат нашатырного спирта, спешим вас успокоить – он выветривается очень быстро, поэтому можете не волноваться на счет свежести белья.
Также нашатырный спирт поможет избавиться от запаха сэконд-хенда. В таких магазинах действительно можно найти качественные вещи от известных брендов по бросовым ценам, однако многие переживают, что не получится избавиться от характерного «амбре». К счастью, в этом нет ничего сложного. Возьмите 20 миллилитров 10-процентного нашатырного спирта и разведите его в пяти литрах воды (если вещь крупная – 100 миллилитров на 10 литров воды). Замочите одежду в этом растворе на один час, затем прополоскайте в теплой воде и на финальном этапе постирайте в стиральной машинке.
4. Уксус
Уксус поможет убрать запах одеколона и дезодоранта. / Фото: kulinarenok.ru
Аромат одеколона и дезодоранта ткань впитывает на раз. Если хотите от него избавиться, на помощь придет обычный столовый уксус. Налейте в таз холодной воды, добавьте полстакана уксуса, дождитесь пока он растворится, а затем замочите изделие на час-полтора. По истечении времени прополощите в теплой воде и отправляйте в стирку. Главное преимущество этого средства состоит в том, что уксус не только поможет избавиться от запаха, но также удалит пятна под мышками, если таковые имеются. Чтобы вещи не впитали кислый запах уксуса, используйте в процессе стирки кондиционер для белья, а лучше положите в сушилку пластины-ароматизаторы.
5. Соль
Соль устраняет запах пота
Запах пота является, наверное, одним из самых надоедливых. Дезодоранты не всегда успевают его нейтрализовать, и в результате он остается на одежде. К счастью, у нас есть универсальное средство, которое не только убирает неприятные запахи с одежды, но также помогает справиться с некоторыми видами загрязнений. И это соль.
Вам нужно растворить в стакане воды две столовые ложки соли и нанести на пятна в зоне подмышек. Оставьте на один-два часа, а затем постирайте вещь в стиральной машине, выбрав подходящий для нее режим.
Кстати, обычная соль способна убрать не только запах пота, но и аромат масла. Рассказываем, каким образом. Насыпьте на жирное пятно соль и подождите около 30 минут. Затем постирайте одежду с хозяйственным мылом вручную или с порошком в машинке. Если пострадала вещь из натуральных материалов, например, шелка или льна, используйте для проблемных мест раствор соли в пропорции одна столовая ложка на стакан воды.
6. Кондиционер для белья
Кондиционер для белья нужно залить в отсек стиральной машины. / Фото: otzovik.com
В вопросах устранения различных ароматов очень полезными являются кондиционеры с натуральными компонентами в составе. Синтетика только заглушает посторонний запах, перебивая его своими отдушками, а натуральные вещества либо расщепляют, либо совсем выводят его. Так, например, обычный кондиционер легко убирает запах крема для загара с полотенца или покрывала. Правда, для начала эти вещи нужно будет постирать с хозяйственным мылом, а потом уже полоскать в воде с добавлением кондиционера.
