6 домашних средств, которые очистят одежду от неприятных запахов на раз-два

Общие рекомендации

Иногда неприятный запах не пропадает даже после стирки./ Фото: sdelai-lestnicu.ru

1. Средство для мытья посуды

Средство для мытья посуды нужно растворить и вспенить в воде

2. Раствор соды

Соду нужно растворить в воде. / Фото: severdv.ru

3. Нашатырный спирт

Нашатырный спирт - агрессивное средство, поэтому лучше сделать раствор. / Фото: techforhome.ru

4. Уксус

Уксус поможет убрать запах одеколона и дезодоранта. / Фото: kulinarenok.ru

5. Соль

Соль устраняет запах пота

6. Кондиционер для белья

Кондиционер для белья нужно залить в отсек стиральной машины. / Фото: otzovik.com