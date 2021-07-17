Поздняя любовь и последний год жизни Эдит Пиаф

Начиная разговор о личной жизни знаменитой французской дивы Эдит Пиаф, стоит отметить, что перед алтарем православного храма, невзирая на то, что была католичкой, Эдит оказалась лишь в 47 лет - за год до своей кончины. Из-за онкологической болезни певица превратилась в истощенную старуху, с лицом, покрытым глубокими морщинами и с редкими, почти выпавшими волосами. И это в то время как ее супруг был в самом расцвете сил, здоров и красив как греческий бог.
За любовь, за счастье нередко приходится расплачиваться слезами. Марсель Сердан и Эдит Пиаф.
Испытания, выпавшие на хрупкие плечи Пиаф
Судьба всю жизнь испытывала маленького воробышка на прочность. И вновь она сыграла злую шутку с Эдит. Любимый мужчина Марсель Сердан, летевший к ней через океан разбился в авиакатастрофе. Винившая себя в его гибели Эдит впала в тяжелейшую депрессию: она начала употреблять морфий и алкоголь, приводивший ее к белой горячке и к психическим припадкам, а однажды и вовсе она едва не выбросилась из окна. Она снова вернулась на улицу. Облачившись в старье, она выступала на улицах Парижа, а ночью приводила к себе малознакомых мужчин.
И вновь на сцене. Эдит Пиаф. / Фото: Rexfeatures.com
Эта трагедия, казалось, навсегда сломала Пиаф, многим думалось, что уже никто и ничто не сможет вернуть ее на сцену и к прежней жизни. Однако - она смогла! Эта маленькая хрупкая женщина вышла на подмостки и пела, восхищая публику, не только своим талантом, но и огромнейшей несломленной силой духа.
Тео и Эдит. / Фото: Rexfeatures.com
А жизнь по-прежнему безжалостно продолжала быть ее и ломать. Две автокатастрофы, в которые Пиаф попала в 50-е годы, окончательно надломили ее хрупкое здоровье, казалось, жизнь остановилась. Но и в это страшное время для певицы время на горизонте ее жизни появился молодой греческий эмигрант, парикмахер по профессии, протянувший ей руку в трудную минуту и предложивший свое сердце. Имя его было - Теофанис Ламбукас, последняя любовь и второй муж парижской звезды.
Эдит Пиаф.
"Когда я не умираю от любви, когда мне не от чего умирать, — вот тогда я готова издохнуть!",- эти слова принадлежат Эдит, которой невыносима была даже мысль об одиночестве. "Я не люблю одиночества. Ужасного одиночества, что сжимает вас в объятиях на заре или с наступлением ночи, когда спрашиваешь себя, стоит ли еще жить и для чего жить?"
Тео и Эдит.
Познакомилась Эдит с Ламбукасом, когда он пришел ее навестить в больницу с подарком: маленькой куклой, привезенной с Греции, якобы приносящей удачу. Молодой человек стал часто навещать Пиаф, каждый раз принося по маленькому подарку, которым та радовалась как дитя. Это продолжалось до тех пор, пока Тео не осмелился сделать Эдит предложение.
47-летняя дива безусловно ответила отказом, она не допускала даже мысли что после Марселя сможет полюбить еще кого-либо и впустить в свою жизнь. К тому же Тео был на 20 лет ее моложе. А она - искалеченная жизнью маленькая женщина, стоящая на краю вечности.
Тео и Эдит.
Отказала, но не прогнала. И поэтому он мог часами сидеть возле ее рояля, слушая, как Пиаф играла. Он ловил каждое ее движение, пытаясь предугадать ее желания. Молодого человека не смущала ни двадцатилетняя разница в возрасте, ни болезнь Пиаф, на то время уже врачи диагностировали у певицы жесткий артрит, а через некоторое время - рак печени.
Тео и Эдит.
А она, видя скорее в юноше сына, нежели мужа, попыталась, как в старые добрые времена, стать продюсером Тео, который, работая парикмахером, подумывал о карьере певца, и вывести его на большую сцену.
«Влюбленная дружба». Эдит Пиаф с Шарль Азнавур
Эдит Пиаф с Ш.Азнавуром и Э. Константином, 1950-е годы.
Сейчас к месту будет вспомнить о том, как в средине 50-х Эдит, помимо Ива Монтана и американского певца Эдди Константина, дала путевку в жизнь Шарлю Азнавуру. Именно она раскрыла его талант, некоторое время материально поддерживала и дала денег на пластическую операцию по переделке носа: «С таким паяльником тебе никуда не пробиться»,- подшучивала над бедолагой Эдит. А он был ее секретарем, писал для нее песни. И их связывала только лишь «влюбленная дружба», если верить словам Шарля, хранившего долгие годы переписку со своей добродетельницей, как ценную реликвию.
Эдит Пиаф с Шарль Азнавур.
Если Эдит могла чем-нибудь помочь, она обязательно это делала не задумываясь. Она помогала сирым и убогим, вносила немалые пожертвования на церковь, однажды спасла от банкротства знаменитый концертный зал «Олимпия». Она всегда была щедра и бескорыстна: «Родилась, как воробушек, прожила, как воробушек, умерла, как воробушек».
Она сказала "Да"
Тео Сарапо и Эдит Пиаф на сцене. / Фото: Getty Images.
Возвращаясь к истории о Тео Ламбукасе, следует отметить, что у Пиаф со становлением его карьеры ничего существенного не вышло - публика очень холодно принимала его в качестве певца. Почти весь Париж ухмылялся над этой неординарной парой, считая Тео альфонсом. На самом же деле, боготворя звезду французской эстрады, он был ее настоящим поклонником.
Тео Сарапо и Эдит Пиаф. / Фото: Getty Images.
К слову сказать Пиаф, совсем не торопилась с замужеством, хотя с Тео она действительно была счастлива. И именно она придумает ему новое имя - Сарапо, что с греческого означало – "Я люблю тебя". Эдит долго размышляла перед тем, как принять его предложение - она в принципе была против неравных браков. «Одумайся,- говорила она себе,- Через десять лет тебе стукнет пятьдесят семь, ты будешь пожилая женщина, а ему исполнится только тридцать семь — мужчина в расцвете сил. Чем станешь ты для него?".
Тео Сарапо и Эдит. / Фото: Getty Images.
Но однажды Эдит приснился сон, который, повторяясь, снился ей время от времени. Он всегда был предвестием расставания с любимыми. Однако в этот раз она отчетливо услышала в трубке голос Тео. И на следующий день она согласилась стать его женой.
Тео Сарапо и Эдит. / Фото: Getty Images.
Суеверия и мистика в жизни Пиаф
Певица всегда была очень суеверна, а после гибели Марселя Сердана увлеклась спиритизмом и всюду возила с собой магический вертящийся столик, благодаря которому Пиаф, якобы общалась с духами умерших. Она заверяла окружающих, что однажды этот столик спас ей жизнь. Гастролируя по Америке, она вместе со своей командой самолетами перелетала из города в город - это была обычная процедура. Когда они собирались лететь из Чикаго в Сан-Франциско, духи предсказали Пиаф: «Двадцать второе марта — падение самолета — все мертвы». Певица тут же отменила полет, а на следующий день выяснилось, что рейсовый самолет разбился, и все пассажиры, находящиеся на борту лайнера погибли.
Эдит Пиаф - выдающаяся звезда французской эстрады прошлого века. / Фото: Rexfeatures.com
"Я так суеверна,- писала она в автобиографии, - что перед тем как выйти на сцену, с необычайной быстротой совершаю целый магический обряд. Сперва крещусь, целую священный медальон, который всегда ношу на себе. Потом сгибаюсь пополам и дотрагиваюсь обеими руками до дерева паркета. Наконец, протягиваю вперед указательный палец и мизинец и показываю рожки воображаемому демону, а затем прикасаюсь к круглому вертящемуся столику, глажу его... прижимаюсь к нему. И только после этого, поцеловав всех своих друзей, находящихся в данный момент возле меня за кулисами, я осмеливаюсь выйти под свет прожекторов".
Под венец с нищей невестой
Венчание Тео Сарапо и Эдит Пиаф. / Фото: Getty Images.
Вот и в этот раз крошка Эдит доверила свою судьбу знаку, посланному ей судьбой, дав согласие на брак. Париж буквально гудел, обвиняя Тео Сарапо в корысти, но никому даже в голову не могло прийти, что за душой у великой звезды ни гроша: все ушло на наркотики, бездумные траты, а позже на лекарства, которыми она поддерживала свое изувеченное тело.
Венчание Тео Сарапо и Эдит Пиаф. / Фото: Getty Images.
Молодому супругу полностью пришлось содержать угасающую Эдит, изо дня в день, доказывая свою любовь: он трепетно ухаживал за любимой, лично кормил с ложечки, читал ей вслух книги, дарил подарки, скрашивая последние дни умирающей жены. Так продолжалось всю их совместную семейную жизнь, которая была совсем короткой. Всего 11 месяцев прожила после венчания Эдит и буквально на смертном одре Пиаф сказала: «Я не заслужила Тео, но я его получила...»
Тео Сарапо и Эдит. / Фото: Getty Images.
Тео Сарапо и Эдит Пиаф. / Фото: Getty Images.
Тео Сарапо и Эдит. / Фото: Getty Images.
Последнее, что дал певице Господь видеть при жизни, нежный взгляд преданного и безутешного в горе ее мужа. Пиаф всю свою жизнь бесстрашно боролась с невзгодами, стойко перенося удары судьбы. Она всегда жила надеждами, а когда они иссякли, она с достоинством дошла до своего конца. В последний путь великую певицу провожали полмиллиона французов. Пиаф похоронили на кладбище Пер Лашез в одной могиле с отцом и дочерью (позднее в том же склепе будет похоронен Тео Сарапо). Католическая церковь отказалась отпевать усопшую, мотивируя тем, что "она жила во грехе". Церковная месса состоялась, спустя полвека после смерти величайшей певицы 20 века, в октябре 2013 года.
Погребение Эдит Пиаф. / Франция провожает своего воробышка. / Фото: Rexfeatures.com
Жизнь после Эдит
Тео Сарапо. / Фото: Getty Images.
Тео Сарапо, не раз подозреваемый в корыстных мотивах, после смерти жены получил в наследство только её долги в семь миллионов франков. Он знал о них и раньше, даже тогда когда делал Эдит предложение. Поэтому без сожаления покинул квартиру, выставленную на продажу, где они жили с Эдит. А В 1970-м, почти через семь лет после смерти жены, он погиб в автокатастрофе, ему было 34 года.
Могила в которой покоятся с миром Эдит Пиаф и ее близкие. / Фото: Rexfeatures.com
Бурная и трагически насыщенная жизнь этой маленькой француженки многих заставляет задуматься над сущностью бытия. Поэтому прежде чем в очередной раз захотите пожаловаться на свою судьбу, припомните историю о парижском «воробышке», женщине одухотворенной и одаренной силой любви, до последнего вздоха шедшей вперед, не сдаваясь, покоряя сердца миллионов.
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