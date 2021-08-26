9 вещей, которые ежедневно делаются неправильно, приводя к тяжёлым последствиям

Ежедневно мы не только принимаем душ, чистим зубы, спим и едим,а и делаем на автомате с десяток различных дел, которым не придаём значения, надеясь на то, что всё это выполняется правильно. Так то же мы всю жизнь делаем не так, как нужно?
1. Дыхание
Дышите правильно. \ Фото: google.ru.
Эксперты частенько поговаривают о том, что неправильное дыхание сказывается на здоровье и общем состоянии человека, так как большинство из нас дышат грудью, забывая о том, что правильнее всего дышать диафрагмой (или попросту говоря животом). И вместо того, чтобы жадно хватать воздух открытым ртом, стараясь компенсировать недостаток воздуха во время утомления или занятия спортом, достаточно взять себя в руки, успокоиться и начать медленно и глубоко вдыхать, стараясь подключить к этому нижнюю диафрагму. Такая дыхательная гимнастика может помочь вам снять стресс, снизить артериальное давление и улучшить спортивные результаты, увеличив при этом выносливость, снижая нагрузку и утомляемость.
2. Ежедневное мытьё головы
Не стоит мыть голову ежедневно. | Фото: jamadvice.com.ua.
Если вы ежедневно моете голову в надежде на то, что это поможет вам сохранить свежесть, лёгкость и чистоту волос, то поверьте, вы очень глубоко заблуждаетесь в правдивости данной теории. Чрезмерное мытьё головы приводит к обратному процессу, так как принимая горячий душ и используя различные шампуни, бальзамы и кондиционеры для волос, вы убиваете не только полезные бактерии на коже головы, а и лишаете её естественного сала, благодаря которому поддерживается кожный баланс, тем самым заставляя сальные железы работать в несколько раз интенсивнее для того, чтобы выработать необходимое количество защитного барьера, обеспечивая увлажнённость кожи головы, что в итоге приводит к чрезмерной жирности волос уже под конец дня.
3. Ноутбук или смартфон перед сном
Перестаньте использовать смартфон перед сном. \ Фото: elson.com.ua.
Современный мир делает из людей заложников социальных сетей, интернет-журналов и блогов, без которых большинство не в состоянии представить свою жизнь. И если мы не дай бог с утра пораньше, в течение дня или перед сном не успели пролистать новостную ленту с яркими картинками и постами друзей/знакомых – день не удался, ведь как это так, быть и не в курсе происходящего, остаться без сплетен, витающих вокруг мировых знаменитостей, а хуже всего сидеть в неведении, теряясь в догадках на тему того, как и чем живут соседи, коллеги, родственники, да и мир в целом. Столь чрезмерная зависимость пагубно сказывается не только на общем состоянии, а и на внешнем виде.
Во-первых, это влияет на глаза, меняется глазное давление, а следовательно – головная боль, недомогание, лёгкая тошнота и головокружение, и как результат – синяки под глазами в придачу с помятым видом. Во-вторых, данное увлечение может повлечь за собой беспокойные сны, а то и вовсе нарушение сна. Так что эксперты настоятельно рекомендуют сократить использование всевозможных гаджетов перед сном, дабы избежать тяжёлых последствий.
4. Горячая ванная после холода
Принимайте тёплую, а не горячую ванну. \ Фото: the-challenger.ru.
Многие из нас любят принимать горячую ванну, особенно после жуткого холода, ведь данный ритуал не только очищает поры, а и расслабляет, даря ощущение блаженства и умиротворения. Но! На самом деле горячая вода негативно сказывается на состоянии кровяного давления в первую очередь, а во-вторых, пагубно воздействует на кожу, лишая её желанной влаги, что приводит к преждевременному старению клеток. Так что, если не хотите превратиться в несчастную старушку с нарушением давления, не стоит лезть с огня да в полымя. Лучше принимайте тёплую ванную с эфирными маслами и морской солью не более 10-15 минут, для достижения более эффективного, а главное полезного результата. Благодаря этому вы не только согреетесь и получите желаемый релакс, а и напитаете кожу полезными веществами, сохраните её эластичность и упругость, сделав более увлажнённой и гладкой.
5. Сдерживание газов
Не сдерживайте себя. \ Фото: udivitelno.cc.
Иногда случается так, что, находясь в общественном месте, не говоря уже про деловую встречу или свидание, скрутило в животе и газы сиюминутно просятся наружу, заставляя нас краснеть от кончиков ушей до кончиков пальцев на ногах, подталкивая к вопросу как быть и куда бежать, (а главное, что делать) чтобы при столь деликатной проблеме не пасть лицом в грязь. И вместо того, чтобы искать выход, а то бишь преспокойно выйти из помещения, мы, как культурные люди изо всех сил сдерживаем себя, забывая о том, что подобное очень плохо влияет в первую очередь на наше с вами здоровье (которое, к слову – одно). Но проблема заключается в том, что как бы сильно мы не пытались себя сдержать в столь щепетильный момент, рано или поздно выход произойдёт с достаточно громким звуком. Поэтому, чтобы избежать столь каверзных ситуаций, не стоит употреблять перед грандиозными мероприятиями в пищу продукты, вызывающие брожение и образующие газы. Ну а коль уж приспичило – то постарайтесь незаметно выйти или сделать это тихо, ни в коем случае не сдерживая себя, ибо вздутие живота и колики вам обеспечены.
6. Установка будильника
Приучите себя к дисциплине. \ Фото: thequestion.ru.
Большинство из нас привыкло выставлять будильник на 10-15 минут раньше запланированного времени, ссылаясь на то, что после можно будет перевести часы вперёд, тем самым побаловав себя парой драгоценных минут сладкого сна. Но нет тут то было. На самом деле подобный трюк лишь усугубляет общее состояние, придавая организму не желанную бодрость и отдых, а вялость и усталость, что преследуют на протяжении дня. Поэтому стоит приучить себя к дисциплине и вставать ровно по звонку, только так вы сможете достичь гармонии с собой и миром в целом.
7. Количество зубной пасты
Используем правильное количество зубной пасты. \ Фото: podrobnosti.ua.
«Чем больше, тем лучше» - именно так думает большинство даже в случае с зубной пастой, нещадно выдавливая её на всю длину зубной щётки. Но на самом деле для очищающего эффекта данного продукта достаточно всего лишь каплю размером с горошину. И это может подтвердить любой стоматолог. Поэтому не стоит верить рекламным роликам, где всё семейство перед зеркалом ванной комнаты чуть ли не с ног до головы стоит в пене от зубной пасты, сверкая при этом белозубой улыбкой. Этот трюк – всего лишь маркетинговый ход, который подталкивает потребителя к большему и скорому расходу продукта, что очень выгодно сказывается на доходах производителя. Ведь чем быстрее вы израсходуете содержимое тюбика – тем скорее побежите за новым.
8. Нанесение парфюма
Правильно наносим духи. \ Фото: medaboutme.ru.
Правильно подобранный и нанесённый парфюм не вызывает аллергии, головокружения и удушливого шлейфа, что преследует весь день, а то и ночь. Но большинство женщин и мужчин зачастую нещадно опрыскивают себя с ног до головы любимым парфюмом, стараясь продлить его благоухание, на самом деле лишь отравляя окружающих едким запахом. Поэтому достаточно правильно распределить всего пару капель любимого аромата за ушами, на запястьях и в зоне декольте, тем самым помогая полностью раскрыться всем ноткам духов.
9. Пакеты в супермаркете
Правильно распределяем вес на обе руки. \ Фото: google.ru.
«Пакет?» - фраза которую мы слышим каждый раз, как только оказываемся на кассе супермаркета и это при том, что у нас в руках уже красуется тот самый злосчастный пакет, предлагаемый заботливым кассиром. Но вместо того, чтобы сердиться на девушку-кассира, стоит задуматься над тем, что подобный трюк с пакетами придуман неспроста. Да вот только мало кто о нём знает. Итак, давайте разберёмся, что к чему. Как только вы отправились в магазин за покупками, то с полок волей-неволей начинают исчезать нужные и ненужные продукты, которые в конечном счёте оказываются горкой наваленные на кассе. И всё «нажитое» добро мы благополучно пытаемся затолкать в громадный пакет, предусмотрительно прихваченный из дома. Но! Отставить! Подобное ни в коем случае нельзя делать. Лучше взять дополнительный пакет и разложить все продукты с равным весом в каждый из них. Это поможет снизить нагрузку на спину и поясницу, а также сохранит осанку, избавив от перекоса на одно плечо, как это чаще всего бывает, когда мы тянем всё необходимое в одной руке.
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