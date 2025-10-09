Зачем нужны были «усы» на бампере старых авто

Если начать рассматривать фотографии автомобилей из второй половины прошлого века, то рано или поздно на глаза наверняка попадется снимок авто, у которого на бампере видны какие-то загадочные «усы». На первый взгляд данный аксессуар напоминает антенну, которую установили в неожиданном месте. Самое время выяснить, что же это за приспособление такое и для чего оно было необходимо.

Совершенно ясно и очевидно, что загадочные «усы» на бампере автомобиля – это далеко не какие-то там антенны для радиоприемника. Едва ли сигнал лучше ловится у асфальта, чем над крышей. В таком случае, возникает логичный вопрос – чем же на самом деле является данный аксессуар. Не менее интересен и вопрос о том, не мешают ли данные «рога» во время езды. На самом деле все достаточно просто. Называется загадочным образом торчащее приспособление – карбфиллеры.Карбфиллеры – это не антенны для приемника, не украшение и даже не предмет тюнинга. Если максимально упростить, то можно сказать, что это своеобразный парктроник. Аксессуар «показывает» насколько близко автомобиль подъехал к бордюру и необходим для того, чтобы не допустить ДТП по неосторожности.Самое смешное в том, что карбфиллеры действительно можно называть усами! Все по тому, что в основе принципа их действия лежат-таки животные усы, а именно – кошачьи. Выглядят они как жесткие пружины. Благодаря им, автомобилист может почувствовать, когда машина начинает приближаться к бордюру без какого-либо вреда для своей «ласточки». Само собой сегодня карбфиллеры больше не используются, лишь изредка появляясь на каких-нибудь антикварных или кастомных автомобилях.Следует признать, что даже в момент своей наибольшей популярности, работали они не очень-то хорошо . А потому действительно широкого распространения так и не получили.