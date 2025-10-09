С нами не соску...
Зачем нужны были «усы» на бампере старых авто

Если начать рассматривать фотографии автомобилей из второй половины прошлого века, то рано или поздно на глаза наверняка попадется снимок авто, у которого на бампере видны какие-то загадочные «усы». На первый взгляд данный аксессуар напоминает антенну, которую установили в неожиданном месте. Самое время выяснить, что же это за приспособление такое и для чего оно было необходимо.

Совершенно ясно и очевидно, что загадочные «усы» на бампере автомобиля – это далеко не какие-то там антенны для радиоприемника. Едва ли сигнал лучше ловится у асфальта, чем над крышей. В таком случае, возникает логичный вопрос – чем же на самом деле является данный аксессуар. Не менее интересен и вопрос о том, не мешают ли данные «рога» во время езды. На самом деле все достаточно просто. Называется загадочным образом торчащее приспособление – карбфиллеры. Зачем нужны были «усы» на бампере старых авто Карбфиллеры – это не антенны для приемника, не украшение и даже не предмет тюнинга. Если максимально упростить, то можно сказать, что это своеобразный парктроник. Аксессуар «показывает» насколько близко автомобиль подъехал к бордюру и необходим для того, чтобы не допустить ДТП по неосторожности. Зачем нужны были «усы» на бампере старых авто Самое смешное в том, что карбфиллеры действительно можно называть усами! Все по тому, что в основе принципа их действия лежат-таки животные усы, а именно – кошачьи. Выглядят они как жесткие пружины. Благодаря им, автомобилист может почувствовать, когда машина начинает приближаться к бордюру без какого-либо вреда для своей «ласточки». Зачем нужны были «усы» на бампере старых авто Само собой сегодня карбфиллеры больше не используются, лишь изредка появляясь на каких-нибудь антикварных или кастомных автомобилях.
Следует признать, что даже в момент своей наибольшей популярности, работали они не очень-то хорошо. А потому действительно широкого распространения так и не получили.

источник

