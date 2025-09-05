7 идей для крохотных хрущевок, подсмотренных в шведских квартирах

1. Незаметные системы хранения

Шкаф в цвет стен растворится в пространстве, а ящик в скамье вместит мелочи

2. Зона для гостей

Мебель для зоны отдыха рассчитывайте исходя из количества людей

3. Спальня за шторой

Штора - отличный вариант зонирования

4. Дополнительная подсветка

В комнате должно быть несколько источников освещения. / Фото: almode.ru

5. Полезные подоконники

Из подоконников получается прекрасная лаунж-зона

6. Угловая лавка на кухне

Варианты оформления компактной обеденной зоны

7. Стеклянная перегородка

Стеклянная перегородка обеспечит безопасность. / Фото: pinterest.com