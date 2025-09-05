7 идей для крохотных хрущевок, подсмотренных в шведских квартирах

Маленькая квартира – это не наказание, а простор для творчества. Она вполне может выглядеть светлой и просторной, умело скрывая истинную площадь, однако для этого нужно знать некоторые хитрости. Сегодня Novate.ru делится шведскими лайфхаками, которые помогут сделать жилье визуально больше и комфортнее.
1. Незаметные системы хранения
Шкаф в цвет стен растворится в пространстве, а ящик в скамье вместит мелочи
В тесной квартире очень важно продумать хранение, иначе не получится избежать визуального шума. Самым актуальным вариантом будет подобрать шкафы в цвет стен, чтобы они «растворялись» в пространстве. Этот совет пригодится и для спальни, и для прихожей, и для кухни. В последнем случае выкрасить в цвет стен нужно будет верхние шкафчики – это позволит визуально разгрузить тесное пространство. Если готовы постоянно поддерживать порядок, можете заменить шкаф в спальне открытой гардеробной, а гарнитур на кухне – открытыми полками.
Также не игнорируйте внутренний потенциал предметов. Мы говорим о журнальных столиках, пуфах, банкетках, диванах. Если каждая из этих вещей будет оснащена внутренним ящиком или нишей, пространство для хранения существенно увеличится. Этот вариант особенно актуален для бытовых мелочей: зарядных устройств, пульта от телевизора, журналов и пр. Для них редко выделяются полки в шкафах, а вот такие ниши подойдут для хранения идеально.
2. Зона для гостей
Мебель для зоны отдыха рассчитывайте исходя из количества людей
Если вы часто устраиваете домашние посиделки и приглашаете в гости друзей, центром гостиной должна стать мягкая зона. Именно ей следует отвести основное пространство.
А вот в случае, когда вы предпочитаете проводить свободное время в уединении или тет-а-тет, громоздкий диван может оказаться лишним. Задумайтесь, возможно будет целесообразнее заменить его двумя креслами в мягкой обивке и кофейным столиком между ними? Такая обстановка будет выглядеть куда более камерно и уютно, чем стандартный диван.
Обратите внимание: При обустройстве маленькой гостиной есть смысл отказаться от входной двери, чтобы запустить в комнату больше простора и света. Кстати, от межкомнатной стены также можно отказаться, объединив гостиную с кухней. В качестве зонирующего элемента в этом случае можно использовать ковер.
3. Спальня за шторой
Штора - отличный вариант зонирования
Вопросы зонирования не получится решить, не прибегая к помощи текстиля. Это самый простой и бюджетный способ разделить пространство на несколько частей или отделить один участок от остальной комнаты. Если ваша цель – отгородиться не столько физически, сколько психологически, спрячьте спальню за легкими текстильными шторами. Для этого на потолке нужно будет смонтировать карниз, по которому без проблем сможет ходить занавеска. Цвет текстиля лучше подбирать в цвет стен, чтобы он словно растворялся в пространстве. Или используйте типичный белый, характерный для скандинавского дизайна. Благодаря ему комната не будет выглядеть перегруженной.
4. Дополнительная подсветка
В комнате должно быть несколько источников освещения. / Фото: almode.ru
Оформляя маленькую квартиру, мы уделяем внимание мебели, текстилю, цвету стен, но напрочь забываем о таком важном моменте, как освещение. Единственная люстра, висящая по центру потолка, является настоящим табу для ограниченного пространства. Глубокие тени, которые будет отбрасывать светильник, не добавят комнате желанных глубины и уюта. Поэтому обязательно позаботьтесь о грамотной организации освещения. В идеале нужно сделать в каждой зоне свое освещение. Например, в зоне отдыха поставить торшер, в рабочей зоне – настольную лампу. Если нет возможности обзавестись таким количеством осветительных приборов, предусмотрите дополнительное точечное освещение. Также можно спустить дополнительную подсвету со стен: в открытых проводах есть определенный индустриальный шарм.
5. Полезные подоконники
Из подоконников получается прекрасная лаунж-зона
Когда площадь квартиры достаточно скромная, приходится включать фантазию на максимум. Взять хотя бы обустройство зоны отдыха. Установить отдельное кресло, а по соседству с ним – маленький книжный стеллаж и кофейный столик, не всегда возможно. Как выйти из этой ситуации? Шведы предлагают присмотреться к подоконнику. Они считают его идеальным вариантом для размещения компактной, но уютно лаунж-зоны. Перед тем, как заказывать матрас и подушки, необходимо выяснить, сможет ли подоконник выдержать ваш вес. Если вы не уверены, что он достаточно прочный, укрепите его заранее: замените монтажную пену строительной смесью или смонтируйте под подоконником опоры из дерева или гипсокартонного листа.
По бокам или под самим подоконником можно сделать полки для книг. Получится убить сразу двух зайцев – оформить мини-библиотеку и сделать лаунж-зону еще и зоной для чтения. Добавьте мягкий матрас, уютный плед и пару подушек, и вуаля – идеальное место для релакса готово. При этом основная площадь комнаты осталась свободной.
6. Угловая лавка на кухне
Варианты оформления компактной обеденной зоны
Даже если кухня совсем крошечная, это не повод отказываться от полноценной обеденной зоны. Есть несколько вариантов ее оформления – все зависит от ваших предпочтений и возможностей комнаты.
Итак, в шведских квартирах часто можно встретить угловые лавки со спинкой, которые напоминает привычные нам кухонные уголки. Преимущества такого решения очевидны: лавка займет минимум места в комнате, задействовав угол, который в большинстве случаев пустует, а также сможет вместить больше людей, чем на стульях. Плюс не стоит забывать, что под сиденьем обычно есть ниша, в которой можно хранить посуду, чистый текстиль, запасные столовые приборы и пр.
Второй вариант – обеденная зона у окна. Если вы живете один или со второй половинкой и не нуждаетесь в большом столе на шесть персон, установите компактный столик и пару изящных стульев на тонких ножках. Кроме того, что решение является удобным, оно еще и красивое – это едва ли не самый модный мебельный тренд года. И как бонус – возможность наблюдать за красивым пейзажем, открывающимся за окном.
7. Стеклянная перегородка
Стеклянная перегородка обеспечит безопасность. / Фото: pinterest.com
В современных магазинах можно найти большое количество самых разнообразных диванов, производители которых будут утверждать, что они невероятно комфортные и обеспечивают крепкий, здоровый сон. Но даже если это правда, ощущения уюта и расслабленности, которые дарит кровать с ортопедическим матрасом, не сможет заменить никакой диван.
Отказываться от удобной кровати не стоит даже в том случае, если вы являетесь «счастливым» обладателем маленькой однушки. Нужно лишь проявить немного смекалки и обратиться за помощью к производителям мебели, которые смогут создать подиум по вашим замерам. Именно на нем вы впоследствии разместите кровать. Внутреннее пространство подиума станет прекрасным аналогом вместительного шкафа, где вы сможете расположить одежду, спортивный инвентарь или пылесос. А чтобы вы чувствовали себя спокойно и уверенно на кровати и не боялись упасть, установите стеклянную перегородку, как в примере на фото. Только учтите, что спать под потолком всегда жарко, поэтому перед тем, как вынести кровать на «второй этаж», подумайте, готовы ли вы к духоте.
