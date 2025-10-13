С нами не соску...
  • Maxim
    В Германии на питомцев - налог на роскошь...Скрытые способнос...
  • Елена Каратеева
    Очень полезные советы.40 видов мошеннич...
  • Maxim
    Пивзаводы выпускали газировку по плану: каждый год - другая, за своё детство - попробовал все. Когда Никсон прилетал ...Как делалась сове...

«Восвояси» – это куда: что на самом деле означает слово




Когда слышишь подобные слова, выражения, появляется в душе ощущение тепла, чего-то родного и близкого. Возможно потому, что у нас они ассоциируются с детством и сказками, ведь именно в последних часто встречается это слово. Но что оно обозначает, многие лишь догадываются.

В словарях рядом со словом «восвояси» можно встретить «разговорное», «разговорно-сниженное», а в некоторых случаях «ироничное» / Фото: fb.ru

В словарях рядом со словом «восвояси» можно встретить «разговорное», «разговорно-сниженное», а в некоторых случаях «ироничное» / Фото: fb.ru
ru

 

В наши дни «восвояси» – наречие, написание которого слитное. Если обратиться к словарям, то рядом с ним есть различные пометки, например, «разговорное», «разговорно-сниженное», а в некоторых случаях «ироничное». В старые времена это было не одно слово, а три, составляющие фразу.

1. История появления


П. Я. Черных указывает, что в польском языке, а также в белорусском и украинском употребляют другую фразу – «до дому» / Фото: ua.kinorium.com

П. Я. Черных указывает, что в польском языке, а также в белорусском и украинском употребляют другую фразу – «до дому» / Фото: ua.kinorium.com


 

«Восвояси» – это изобретение русского народа. Такого наречия не существует больше ни в одном из языков славян. В своем этимологическом словаре П. Я. Черных указывает, что в польском языке, а также в белорусском и украинском употребляют другую фразу – «до дому».
Существует две версии того, как выглядела и звучала эта фраза: первый вариант – «во своя си», второй – «во своя вьси» / Фото: stihi.ru

Существует две версии того, как выглядела и звучала эта фраза: первый вариант – «во своя си», второй – «во своя вьси» / Фото: stihi.ru

 

По поводу «восвояси» – существовало данное выражение в старославянском, а затем в древнерусском языках, но в несколько иной вариации. Согласно выводам специалистов, существует две версии того, как выглядела и звучала эта фраза. Первый вариант – «во своя си», 2-й – «во своя вьси». Со временем слова соединили воедино, потому что проще произносить. Более интересным является второй вариант.

2. «Во своя вьси» – что это значит


Чтобы понять смысл фразы, ее необходимо рассматривать по словам – каждое из них отдельно / Фото: YouTube

Чтобы понять смысл фразы, ее необходимо рассматривать по словам – каждое из них отдельно / Фото: YouTube

 

Чтобы понять смысл фразы, ее необходимо рассматривать по словам – каждое из них отдельно. «Во» – предлог, который хорошо знаком каждому, «своя» – вопросов тоже не вызывает, «вьси» – потомок определения, устаревшего в нашем языке, «весь».
фраза «во своя вьси» переводится как «домой, в свои деревни» / Фото: stihi.ru

фраза «во своя вьси» переводится как «домой, в свои деревни» / Фото: stihi.ru

 

Слово «весь» существовало и в других славянских языках. Так называли села и деревни. Исходя из этого, фраза «во своя вьси» переводится как «домой, в свои деревни». Кстати, и в наши дни «восвояси» означает практически то же самое.

источник

