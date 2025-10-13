«Восвояси» – это куда: что на самом деле означает слово

В словарях рядом со словом «восвояси» можно встретить «разговорное», «разговорно-сниженное», а в некоторых случаях «ироничное» / Фото: fb.ru

1. История появления

П. Я. Черных указывает, что в польском языке, а также в белорусском и украинском употребляют другую фразу – «до дому» / Фото: ua.kinorium.com

Существует две версии того, как выглядела и звучала эта фраза: первый вариант – «во своя си», второй – «во своя вьси» / Фото: stihi.ru

2. «Во своя вьси» – что это значит

Чтобы понять смысл фразы, ее необходимо рассматривать по словам – каждое из них отдельно / Фото: YouTube

фраза «во своя вьси» переводится как «домой, в свои деревни» / Фото: stihi.ru