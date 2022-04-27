Домашние фокусы: как открыть любую дверь без помощи рук

Как открыть любую дверь без помощи рук
Чего только не придумают люди, чтобы облегчить себе жизнь и меньше двигаться. Все доведут до автоматизма: краны с сенсорами, которые сами включают воду, автоматические лампы и двери. Последнее изобретение, кстати, было бы весьма полезным дома. Особенно, когда вам нужно занести в комнату что-то большое или горячее. Нет, мы не предлагаем превращать свою квартиру в подобие супермаркета и тратить деньги на сенсоры движения. Существует простой и гениальный способ, как открыть любую дверь без рук.
Имеете привычку постоянно носить в комнату что-то горячее и вкусное, а также транспортировать чай литрами? Или испытываете странную фобию, которая не позволяет вам прикоснуться к дверной ручке без дрожи? Думаем, можно найти тысяча и одну причину, чтобы захотеть превратить одну или все двери своей квартиры в «автоматические». Открывать их без помощи рук поможет простейший лайфхак.
Как открыть любую дверь без помощи рук
Вам понадобятся:
1. 3 простых круглых резинки;
2. Дверь
Как открыть любую дверь без помощи рук
Шаг 1: все три резинки сложите вместе и наденьте на дверную ручку. Натяните.
Как открыть любую дверь без помощи рук
Шаг 2: перекрутите…
Как открыть любую дверь без помощи рук
Шаг 3: протяните резинку к дверной ручке с обратной стороны двери и закрепите
Как открыть любую дверь без помощи рук
Как открыть любую дверь без помощи рук
Как открыть любую дверь без помощи рук
Шаг 4: откройте дверь, просто толкнув её слегка плечом или ногой
Как открыть любую дверь без помощи рук
Как открыть любую дверь без помощи рук
Как открыть любую дверь без помощи рук
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