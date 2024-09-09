Учёные разгадали многовековую загадку таинственных фраз на алтарях древней Пальмиры

Древний величественный город Пальмира, что на территории современной Сирии, был некогда столицей великой империи. Здесь недавно польские археологи раскрыли многовековую тайну. Они обнаружили более двух сотен надписей, адресованных некому богу без имени, которые были сделаны во времена правления знаменитой царицы Зенобии.
Анонимный бог Пальмиры
Великий город Пальмира.
Всего на различных архитектурных элементах руин древних прекрасных строений было найдено больше двух тысяч различных надписей на арамейском языке. Эти остатки великих строений разбросаны по всей Пальмире и датируются в основном 2 и 3 веками нашей эры. Объединяло все эти тексты то, что все они были адресованы некому божеству. Расшифровывались они так: «Тот, чьё имя благословенно навеки», «Владыка Вселенной», «Милосердный». Так были подписаны все каменные алтари, предназначенные для возжигания благовоний, зёрен можжевельника и других курений, а также для возлияния елея.
Долгие столетия учёные бились над загадкой того, какому же божеству были адресованы все эти славословия и почести. Пока ответа на этот вопрос не было, историки придумали специальный термин «Анонимный бог Пальмиры».
Крупный план надписи «Анонимный Бог».
Специалисты трактовали все эти тексты как однозначные монотеистические проявления в тогдашнем обществе. Поклонение единому богу, а также некое табу на произнесение его имени наталкивали на подобие с иудаизмом. Многие фразы вызывают прямые библейские коннотации.
Разгадка многовековой загадки
Алтарь с надписью: «Тот, чьё имя благословенно во веки, добрый.
Исследователи изучали связи такого анонимного обращения к богу с подобными практиками других религий. Например, хвалебные гимны древней Месопотамии, которые за тысячи лет до этого воспевали в храмах. Между тем там был при этом целый пантеон богов: Набу (бог-покровитель грамотности), Нергал (бог недр), Хадад (бог бури и дождя). Почему же бог без имени был более всего почитаем?
Сначала учёные применили имя Милосердный к Бел-Мардуку, главе вавилонского пантеона. В Пальмире многие ему поклонялись. Властелин Вселенной адресовали Ваалу, или Баалшамину, богу бури и плодородия. Тот, чьё имя благословенно навеки, посчитали универсальным, оно якобы может относиться к любому божеству мужского пола. Всё это были теории. Главное, что удалось понять из текстов, что это божество не называли по имени в знак особого уважения. Все идолы древнего мира имели не только имена, но и изображения, скульптурные изваяния. Здесь же не было ни того, ни другого.
Алтари с надписью «Тот, чьё имя благословенно навеки» в музее Пальмиры.
Люди, которые были заказчиками этих алтарей и надписей на них, происходили в основном из элитных и богатых семей. Среди заказчиков были и женщины, и мужчины. Были даже рабы и римские граждане. То есть не было какой-то определённой национальной принадлежности, зато общим было поклонение богу, имени которого не упоминали.
Алтарь с надписью.
Что же это? Поклонение Единому Богу или беспрядочное идолопоклонство? Почти две тысячи лет назад религиозная поэзия активно присутствовали при поклонении. У народов, которые населяли эти земли было много богов, а у тех много имён и титулов. В каждом слове был заложен глубокий смысл. Поклонение Единому Богу часто заменяли на различных истуканов. Все результаты исследований и анализов учёных опубликованы в книге «Dédicaces votives sans théonyme de Palmyre. Béni (soit) sont nom pour l'éternité» («Обетные посвящения божеств Пальмиры без собственного имени. Тот, чьё имя благословлено навеки»).
Учёные опубликовали все свои исследования и анализы в книге.
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