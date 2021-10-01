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Как защитить кухню во время готовки от пригоревшего жира


Как защитить кухню во время готовки от пригоревшего жира

Каждый, кто хотя бы раз готовил на сковороде, прекрасно знает о том, что разогретое масло или жир может начать брызгать. Такое их поведение мало того, что неприятно и опасно для человека, оно также стать причиной обильного загрязнения кухни. В первую очередь плиты. Именно поэтому опытные хозяева заблаговременно придумывают способы защиты от данного явления.

1. Фольга


Вот так. /Фото: pikabu.ru.

Вот так. /Фото: pikabu.ru.

 

Далеко не самый быстрый, но зато весьма эффективный вариант защиты поверхности плиты от капель жира. Лучше всего использовать данную методику в тех случаях, когда готовить придется действительно очень много. Перед тем, как застилать плиту фольгой, настоятельно рекомендуется осуществить ее помывку. Если на конфорках есть решетки, то они снимаются и возвращаются на место только после того, как будет застелена вся поверхность.

Примечание: застилать фольгой плиту действительно очень утомительно. Сегодня в магазинах продают специальные защитные «простыни» из фольги.

2. Сода


Сода поможет. /Фото: sovkus.ru.

Сода поможет. /Фото: sovkus.ru.

 

Один из самых действенных способов защиты плиты. Впрочем, «защита» — это не то слово, которое следовало бы использовать в данном случае. Все потому, что попадания жира на плиту сода не предотвратит.
Зато нанесенный слой этой субстанции поможет в дальнейшем значительно упростить процедуру очистки. Лучше всего применять данную методику тогда, когда готовить придется действительно очень много.

3. Жидкое мыло


Наносим мыло до готовки. /Фото: 2pct.ru.

Наносим мыло до готовки. /Фото: 2pct.ru.

 

Неплохой способ, который можно применять для защиты от брызжущего жира. Лучше всего использовать в тех случаях, когда вариант с содой не осуществим по причине отсутствия в доме последней. Мыло защитит плиту и в значительной мере упростит последующую процедуру очистки. Все, что нужно сделать – это нанести перед началом готовки тонки слой мыла на плиту вокруг конфорок. Начинать готовить можно не дожидаясь высыхания мыла. Сразу после окончания работы с плитой аккуратно вытираем мыло с жиром.

Важно: лучше всего использовать данный способ, когда готовка занимает не более 10-15 минут. Основательно затвердевшее мыло будет достаточно сложно удалить.

4. Вазелин


Самый странный способ. /Фото: smekalo4ka.ru.

Самый странный способ. /Фото: smekalo4ka.ru.

 

Покрыть плиту вазелином – это прямо скажем не самая простая задача. Более того, данный способ защиты далеко не самый удобный. Однако, он является весьма эффективным. Для нанесения нужного слоя понадобится минимум 1 тюбик. Наносить придется достаточно толстым слоем. Это важно сделать для того, чтобы во время готовки вазелин не подсох. После приготовления еды слой вазелина снимается вместе с жиром. Рекомендуется также пройтись по плите мыльной губкой.

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Как защитить кухню во время готовки от пригоревшего жира

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