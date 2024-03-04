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7 главных врагов женщины: они прибавляют возраст

Годы берут свое, и с этим придется смириться всем. Однако стареть можно и с достоинством: без лишнего макияжа и броских нарядов не по возрасту. И еще нескольких мелочей, которые жутко портят образ не только дамы в годах, но и юных леди.

Мы собрали лучшие советы стилистов, которые будут полезны всем представительницам прекрасного пола независимо от возраста.

7 главных врагов женщины: они прибавляют возраст

Лишний вес


Прожитые года проявляются и на весе. И вот уже в прошлом любимое платье и весь гардероб. Конечно есть «разумная» полнота, однако запускать свое тело лишь потому, что у вас уже есть внуки не стоит. Ведь всегда было известно, что лишний весь — это огромный минус, а точнее «плюс» к возрасту.

7 главных врагов женщины: они прибавляют возраст

Очень броский макияж


То, что так красиво смотрится на обложке глянцевого журнала, просто жутко выглядит на нас. И это вполне-таки объяснимое явление. А вот легкий макияж качественной косметикой с ненавязчивым акцентом на глаза или губы поможет вам скинуть пару тройку лет. И никаких килограммов пудры, толстых стрелок, и красных губ.

7 главных врагов женщины: они прибавляют возраст

Коса по пояс


Французы , как главные специалисты в области моды, уже давно пришли к гениальному выводу — чем старше женщина, тем короче должна быть ее стрижка. Конечно, есть свои исключения, но как правило, дамы в возрасте с длинными волосами, собранными пластмассовой заколкой, очень проигрывают своим ровесницам со стильными стрижками.

7 главных врагов женщины: они прибавляют возраст

Слишком сильный загар


Были времена, когда загар «гриль» был в жуткой моде, но сегодня в подиумы возвращаются мягкие тона, в том числе и загара. К тому же сильный загар обезвоживает и без того не юную кожу кожу, что непременно приведет к лишним морщинам.

Неухоженные руки и шея


Женщины слишком много внимания уделяют уходу за кожей лица, и почти совсем забывают, что руки и шея не меньшие «предатели» возраста. А это значит, что и эти части тела требуют внимания. Так что перед сном уделите немного времени и уходу за кожей рук и шеи.

7 главных врагов женщины: они прибавляют возраст

Одежда для тинейджеров


Женщине не только в солидном возрасте, и тем кому только 30, не стоит примерять на публику гардероб тинейджера. Поверьте, одежда не по возрасту скорее поможет вам завоевать титул «не в себе», чем выглядеть моложе.

Навязчивое желание никогда не стареть


Годы берут свое, и все мы подвластны времени. И когда нам уже минуло и 25, и 35, то лучше быть элегантной женщиной средних лет, чем вульгарной молодящейся дамой, на которую все оборачиваются со снисходительной улыбкой.

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