7 главных врагов женщины: они прибавляют возраст

Годы берут свое, и с этим придется смириться всем. Однако стареть можно и с достоинством: без лишнего макияжа и броских нарядов не по возрасту. И еще нескольких мелочей, которые жутко портят образ не только дамы в годах, но и юных леди.



Мы собрали лучшие советы стилистов, которые будут полезны всем представительницам прекрасного пола независимо от возраста.









Лишний вес

Очень броский макияж

Коса по пояс

Слишком сильный загар

Неухоженные руки и шея

Одежда для тинейджеров

Навязчивое желание никогда не стареть