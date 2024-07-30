Важные тонкости в снижении кроны плодового дерева

Снижение кроны дерева — важная, но отнюдь не такая сложная операция в уходе за плодовым растением, как может показаться на первый взгляд. В большинстве случаев начинать снижать крону рекомендуется не раньше 5-летнего возраста.
И хотя обрезки зрелого растения не стоит бояться, точно так же не стоит относиться к ней и легкомысленно.
Раньше пяти лет лучше не резать.
Снижение кроны дерева – одна из важнейших процедур в деле ухода за последним. Подавляющее большинство плодовых деревьев не стоит трогать до 5-летнего возраста. Настоятельно рекомендуется дать молодому дереву «нарастить массу». Конечно, формировать крону можно на протяжении всех 5 лет. Однако, при этом следует воздержаться от наиболее радикальных операций по обрезке. Так, в первый год стоит ограничиться только укорачиванием ствола. На второй, третий и четвертый год особое внимание уделяем работе со скелетными ветвями. Начинать операции по снижению кроны рекомендуется лишь тогда, когда плодовое дерево достигнет высоты 3-3.5 метра. Для некоторых сортов это и вовсе 7-летний возраст. При этом в процессе снижение не стоит забывать о трех важных моментах.
1. Где нужно вырезать центральный проводник?
Режем правильно.
Вырезать центральный проводник необходимо строго в том месте, где ниже его есть боковая ветвь, но не какая-нибудь, а отходящая под углом примерно 45 градусов. Лишние скелетные ветви удаляются в обязательном порядке. Нужно количество веток рассчитывается из соображений о том, что расстояние между ними у взрослого дерева должно быть между 50 и 70 см. Только после этого формируются боковые побеги по принципу ярусов: снизу – самые длинные, сверху – самые короткие.
2. Каким должен быть угол скелетных ветвей?
Боремся за верный угол.
Угол скелетных ветвей должен быть не меньше 45 градусов. Но как быть если таких веток на конкретном дереве нет в принципе? В подобных ситуациях не остается ничего иного, как делать их самостоятельно. Для этого придется выбрать несколько веток в кроне центрального проводника и пригнуть их соответствующим образом, заботливо зафиксировав веревкой или скобой. Проделать такой трюк можно даже с толстыми ветками, однако работать следует очень осторожно, дабы ничего не сломать. Также на глубоких ветках рекомендуется сделать небольшие и не глубокие «запилы» ножовкой в нижней части проблемного отростка. Не переживайте, со временем раны дерева затянутся, а ветка продолжит расти так, как нужно хозяину.
3. Как правильно сделать срез на кольцо?
Обойдемся без крайностей.
Когда дело доходит до резки проводника и скелетных ветвей, многие дачники делают одну из двух ошибок. Первые – оставляют пенек. Вторые – режут заподлицо. Оба варианта не лучшим образом отразятся на здоровье растения. Правильный срок на кольцо должен быть чем-то средним между двумя упомянутыми крайностями. Обрезать нужно так, чтобы в месте среза осталась значительная часть коры. Только в этом случае древесные клетки смогут в кратчайшие сроки создать защитный наплыв. Хотя, конечно, на первое время ранку замазать садовым варом все-таки придется.
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