Важные тонкости в снижении кроны плодового дерева

Снижение кроны дерева — важная, но отнюдь не такая сложная операция в уходе за плодовым растением, как может показаться на первый взгляд. В большинстве случаев начинать снижать крону рекомендуется не раньше 5-летнего возраста.







И хотя обрезки зрелого растения не стоит бояться, точно так же не стоит относиться к ней и легкомысленно.

1. Где нужно вырезать центральный проводник?

2. Каким должен быть угол скелетных ветвей?

3. Как правильно сделать срез на кольцо?

Увы, многие садоводы к своему же величайшему расстройству то и дело забывают о трех важных нюансах в деле снижения кроны.Раньше пяти лет лучше не резать.Снижение кроны дерева – одна из важнейших процедур в деле ухода за последним. Подавляющее большинство плодовых деревьев не стоит трогать до 5-летнего возраста. Настоятельно рекомендуется дать молодому дереву «нарастить массу». Конечно, формировать крону можно на протяжении всех 5 лет. Однако, при этом следует воздержаться от наиболее радикальных операций по обрезке. Так, в первый год стоит ограничиться только укорачиванием ствола. На второй, третий и четвертый год особое внимание уделяем работе со скелетными ветвями. Начинать операции по снижению кроны рекомендуется лишь тогда, когда плодовое дерево достигнет высоты 3-3.5 метра. Для некоторых сортов это и вовсе 7-летний возраст. При этом в процессе снижение не стоит забывать о трех важных моментах.Режем правильно.Вырезать центральный проводник необходимо строго в том месте, где ниже его есть боковая ветвь, но не какая-нибудь, а отходящая под углом примерно 45 градусов. Лишние скелетные ветви удаляются в обязательном порядке. Нужно количество веток рассчитывается из соображений о том, что расстояние между ними у взрослого дерева должно быть между 50 и 70 см. Только после этого формируются боковые побеги по принципу ярусов: снизу – самые длинные, сверху – самые короткие.Боремся за верный угол.Угол скелетных ветвей должен быть не меньше 45 градусов. Но как быть если таких веток на конкретном дереве нет в принципе? В подобных ситуациях не остается ничего иного, как делать их самостоятельно. Для этого придется выбрать несколько веток в кроне центрального проводника и пригнуть их соответствующим образом, заботливо зафиксировав веревкой или скобой. Проделать такой трюк можно даже с толстыми ветками, однако работать следует очень осторожно, дабы ничего не сломать. Также на глубоких ветках рекомендуется сделать небольшие и не глубокие «запилы» ножовкой в нижней части проблемного отростка. Не переживайте, со временем раны дерева затянутся, а ветка продолжит расти так, как нужно хозяину.Обойдемся без крайностей.Когда дело доходит до резки проводника и скелетных ветвей, многие дачники делают одну из двух ошибок. Первые – оставляют пенек. Вторые – режут заподлицо. Оба варианта не лучшим образом отразятся на здоровье растения. Правильный срок на кольцо должен быть чем-то средним между двумя упомянутыми крайностями. Обрезать нужно так, чтобы в месте среза осталась значительная часть коры. Только в этом случае древесные клетки смогут в кратчайшие сроки создать защитный наплыв. Хотя, конечно, на первое время ранку замазать садовым варом все-таки придется.