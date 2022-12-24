Как японец Кензо Такада покорил Париж балахонами и научил мир носить кимоно с кокошником

В 2020 году от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался дизайнер и парфюмер Кензо Такада. Сын владельца чайного домика в провинции Хиого, он совершил переворот в европейской модной индустрии, основав Kenzo, подарил человечеству толстовки и научил сочетать кокошники с кимоно…
Многослойность, принты, этнические мотивы - стиль Kenzo узнаваем.
Кензо Такада был пятым ребенком в семье. Отношения между братьями и сестрами могут складываться по-разному, но Кензо его сестры просто обожали. Ведь он рисовал такие модные наряды для их бумажных кукол! Мальчик мастерски перерисовывал модели из журналов, изредка попадавших к нему в руки. И постепенно начал придумывать одежду сам – в конце концов, сестры требовали все новых и новых образов для своих любимиц.
Кензо в юности обожал парижскую моду, но привез в Париж кое-что новое.
Сам же Такада образцом для подражания назначил самую старшую сестру. Она училась на модельера, и юноша планировал пойти по ее стопам. Однако родители возмутились. Разве это достойная профессия для мужчины? Поначалу Такада подчинился воле родителей и пару месяцев прилежно изучал английскую литературу, но душа его желала иного. Бросив учебу, он устроился работать маляром, чтобы накопить денег на мечту. Кензо Такада стал первым мужчиной в школе модельеров Bunka Gakuen, но это его не смущало. Учиться ему нравилось, сразу после школы он нашел работу в качестве дизайнера в магазине Sanai в Токио, иногда подрабатывал моделью и сам… Днями и ночами, в любую свободную минуту он листал модные журналы. Он заучил наизусть, запомнил навеки каждую деталь коллекций Кардена и Ива Сен-Лорана, мечтая, как однажды будет работать вместе с ними, там, в Париже… Кензо желал «одевать круглоглазых дочерей запада».
Модели с показов Kenzo.
Париж так звал и манил его, что однажды – шел 1965 год – молодой человек попросту продал все свое имущество, купил билет и отправился навстречу неизвестности. Он никого не знал во Франции, он не мог сказать ни слова по-французски, но… верил в себя и свое предназначение. К тому же Париж его страшно разочаровал – блеклый, унылый, серый. И Кензо Такада решил подарить парижанам цвет.
В Париже он брался за любую работу, которая хоть как-то приближала его к мечте. Он рисовал эскизы для магазинов одежды, ателье, даже для цирка… В те годы в Париже работала его сокурсница Ацуко Кондо. Вместе они основали первый свой бизнес – магазинчик Jungle Jap («Японские джунгли»). Уже тогда Кензо дал волю своей любви к ярким цветам и безумным принтам. Он расписал стены рисунками в духе Анри Руссо, а на вешалках висели свободные платья таких психоделических оттенков, что и представить трудно. Правда, парижанки не спешили покупать эти многоцветные наряды – заходили, восторгались, примеряли и… уходили прочь.
Модели из ранних коллекций Кензо.
В то время в Париже царил культ гламура. Облегающие силуэты, неприкрытый эротизм… Кензо со своими «пестрыми балахонами» отчаянно противостоял этому тренду. И тут грянули протестные семидесятые. Наряду с Зандрой Роудс, Кензо Такада стал главным дизайнером поколения, воплотителем стиля хиппи на подиумах.
Кензо стал одним из главных дизайнеров 70-х годов.
В 1970 году вышел номер французского Elle, на обложке которого появилась модель в цветочном платье Kenzo. И он проснулся знаменитым. Дизайнер смело сочетал элементы национальных костюмов разных народов, создавая нечто глобалистское и одновременно отзывающееся в каждом сердце как «родное», узнаваемое. Очень часто Кензо использовал мотивы русского народного костюма, вдохновлялся матрешками (корни которых – в Японии!). Он первым начал делать показы «некутюрных» коллекций, которые при этом привлекали толпы зрителей. Модели(преимущественно азиатского происхождения) шагали в развевающихся многослойных одеждах по площадям, музеям, арене цирка…
Славянские мотивы в коллекциях Кензо.
Для американского рынка дизайнер создал вещь, которая стала культовой на десятилетия и вошла в гардероб практически каждого жителя планеты независимо от пола и возраста. Да-да, Кензо Такада – «отец» современной толстовки! В 80-х Кензо начал создавать одежду и для мужчин, а в преддверии 90-х вышел первый его парфюм. И это была маленькая революция для самого Кензо – но большая для парфюмерной индустрии. Одним из первых он начал использовать запахи листьев, травы, тропической зелени…
Модели из ранней мужской коллекции Кензо.
Как ни странно, имя Кензо отсутствовало в названии бренда до 1984 года. В Париже все и его самого называли «японцем из джунглей» или просто Jap. Однако в США случился скандал – дизайнер получил повестку в суд от членов японско-американской лиги, указавшей на неэтичность использования этого слова, поскольку в Америке оно было оскорбительным по отношению к японцам, использовалось как «язык ненависти» и сопровождало акты насилия. Кензо изменил название на J.A.P., но через некоторое время все же уступил – так появилась марка Kenzo.
О личной жизни Кензо Такады практически ничего не известно. Однако мечта его юности сбылась: он не просто стал основателем громкого модного бренда в Париже, но и свел близкую дружбу со своим кумиром – Ивом Сен-Лораном, а Карла Лагерфельда запросто звал братом. Музой Кензо называют модель Саеко Ямагути, лицо марки Shiseido и первую азиатскую модель на Западе. Одна из коллекций Kenzo называется «Любовь к Саеко» и посвящена отношениям маэстро с японской красавицей.
Саеко Ямагути.
В 1993 году Кензо продал свой бренд концерну LVMH. В то же время он начал работать активнее - стал выпускать одежду под различными марками: Yume, Gokan Kobo, Takada, создал линию одежды для каталога La Redoute. Но спустя шесть лет ушел из своего модного дома – пришло время созерцания, размышлений… и парфюма.
Проект интерьера, созданный Кензо.
Несмотря на то, что Кензо покинул модную индустрию и целиком посвятил себя созданию ароматов и проектированию интерьеров, он сохранил авторитет и влияние. В 2012 году бренд Kenzo инициировал триумфальное возвращение толстовок – в их версии были использованы принты, вдохновленные работами Кензо Такады 80-х годов, а в 2016 году вышла коллаборация с H&M. Сам Кензо мечтал, чтобы его бренд стал «массовым».
Коллаборация Kenzo с H&M.
Кензо Такады не стало на 82 году жизни. Он умер в городе, который так беззаветно любил и который мечтал превратить в царство цвета.
Текст: Софья Егорова.
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