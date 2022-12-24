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Как японец Кензо Такада покорил Париж балахонами и научил мир носить кимоно с кокошником


Как японец Кензо Такада покорил Париж балахонами и научил мир носить кимоно с кокошником

В 2020 году от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался дизайнер и парфюмер Кензо Такада. Сын владельца чайного домика в провинции Хиого, он совершил переворот в европейской модной индустрии, основав Kenzo, подарил человечеству толстовки и научил сочетать кокошники с кимоно…

Многослойность, принты, этнические мотивы - стиль Kenzo узнаваем.

Многослойность, принты, этнические мотивы - стиль Kenzo узнаваем.

 

Кензо Такада был пятым ребенком в семье. Отношения между братьями и сестрами могут складываться по-разному, но Кензо его сестры просто обожали. Ведь он рисовал такие модные наряды для их бумажных кукол! Мальчик мастерски перерисовывал модели из журналов, изредка попадавших к нему в руки. И постепенно начал придумывать одежду сам – в конце концов, сестры требовали все новых и новых образов для своих любимиц.
Кензо в юности обожал парижскую моду, но привез в Париж кое-что новое.

Кензо в юности обожал парижскую моду, но привез в Париж кое-что новое.

 

Сам же Такада образцом для подражания назначил самую старшую сестру. Она училась на модельера, и юноша планировал пойти по ее стопам. Однако родители возмутились. Разве это достойная профессия для мужчины? Поначалу Такада подчинился воле родителей и пару месяцев прилежно изучал английскую литературу, но душа его желала иного. Бросив учебу, он устроился работать маляром, чтобы накопить денег на мечту. Кензо Такада стал первым мужчиной в школе модельеров Bunka Gakuen, но это его не смущало. Учиться ему нравилось, сразу после школы он нашел работу в качестве дизайнера в магазине Sanai в Токио, иногда подрабатывал моделью и сам… Днями и ночами, в любую свободную минуту он листал модные журналы. Он заучил наизусть, запомнил навеки каждую деталь коллекций Кардена и Ива Сен-Лорана, мечтая, как однажды будет работать вместе с ними, там, в Париже… Кензо желал «одевать круглоглазых дочерей запада».
Модели с показов Kenzo.

Модели с показов Kenzo.

 

Париж так звал и манил его, что однажды – шел 1965 год – молодой человек попросту продал все свое имущество, купил билет и отправился навстречу неизвестности. Он никого не знал во Франции, он не мог сказать ни слова по-французски, но… верил в себя и свое предназначение. К тому же Париж его страшно разочаровал – блеклый, унылый, серый. И Кензо Такада решил подарить парижанам цвет.

В Париже он брался за любую работу, которая хоть как-то приближала его к мечте. Он рисовал эскизы для магазинов одежды, ателье, даже для цирка… В те годы в Париже работала его сокурсница Ацуко Кондо. Вместе они основали первый свой бизнес – магазинчик Jungle Jap («Японские джунгли»). Уже тогда Кензо дал волю своей любви к ярким цветам и безумным принтам. Он расписал стены рисунками в духе Анри Руссо, а на вешалках висели свободные платья таких психоделических оттенков, что и представить трудно. Правда, парижанки не спешили покупать эти многоцветные наряды – заходили, восторгались, примеряли и… уходили прочь.
Модели из ранних коллекций Кензо.

Модели из ранних коллекций Кензо.

 

В то время в Париже царил культ гламура. Облегающие силуэты, неприкрытый эротизм… Кензо со своими «пестрыми балахонами» отчаянно противостоял этому тренду. И тут грянули протестные семидесятые. Наряду с Зандрой Роудс, Кензо Такада стал главным дизайнером поколения, воплотителем стиля хиппи на подиумах.
Кензо стал одним из главных дизайнеров 70-х годов.

Кензо стал одним из главных дизайнеров 70-х годов.

 

В 1970 году вышел номер французского Elle, на обложке которого появилась модель в цветочном платье Kenzo. И он проснулся знаменитым. Дизайнер смело сочетал элементы национальных костюмов разных народов, создавая нечто глобалистское и одновременно отзывающееся в каждом сердце как «родное», узнаваемое. Очень часто Кензо использовал мотивы русского народного костюма, вдохновлялся матрешками (корни которых – в Японии!). Он первым начал делать показы «некутюрных» коллекций, которые при этом привлекали толпы зрителей. Модели(преимущественно азиатского происхождения) шагали в развевающихся многослойных одеждах по площадям, музеям, арене цирка…
Славянские мотивы в коллекциях Кензо.

Славянские мотивы в коллекциях Кензо.

 

Для американского рынка дизайнер создал вещь, которая стала культовой на десятилетия и вошла в гардероб практически каждого жителя планеты независимо от пола и возраста. Да-да, Кензо Такада – «отец» современной толстовки! В 80-х Кензо начал создавать одежду и для мужчин, а в преддверии 90-х вышел первый его парфюм. И это была маленькая революция для самого Кензо – но большая для парфюмерной индустрии. Одним из первых он начал использовать запахи листьев, травы, тропической зелени…
Модели из ранней мужской коллекции Кензо.

Модели из ранней мужской коллекции Кензо.

 

Как ни странно, имя Кензо отсутствовало в названии бренда до 1984 года. В Париже все и его самого называли «японцем из джунглей» или просто Jap. Однако в США случился скандал – дизайнер получил повестку в суд от членов японско-американской лиги, указавшей на неэтичность использования этого слова, поскольку в Америке оно было оскорбительным по отношению к японцам, использовалось как «язык ненависти» и сопровождало акты насилия. Кензо изменил название на J.A.P., но через некоторое время все же уступил – так появилась марка Kenzo.

О личной жизни Кензо Такады практически ничего не известно. Однако мечта его юности сбылась: он не просто стал основателем громкого модного бренда в Париже, но и свел близкую дружбу со своим кумиром – Ивом Сен-Лораном, а Карла Лагерфельда запросто звал братом. Музой Кензо называют модель Саеко Ямагути, лицо марки Shiseido и первую азиатскую модель на Западе. Одна из коллекций Kenzo называется «Любовь к Саеко» и посвящена отношениям маэстро с японской красавицей.
Саеко Ямагути.

Саеко Ямагути.

 

В 1993 году Кензо продал свой бренд концерну LVMH. В то же время он начал работать активнее - стал выпускать одежду под различными марками: Yume, Gokan Kobo, Takada, создал линию одежды для каталога La Redoute. Но спустя шесть лет ушел из своего модного дома – пришло время созерцания, размышлений… и парфюма.
Проект интерьера, созданный Кензо.

Проект интерьера, созданный Кензо.

 

Несмотря на то, что Кензо покинул модную индустрию и целиком посвятил себя созданию ароматов и проектированию интерьеров, он сохранил авторитет и влияние. В 2012 году бренд Kenzo инициировал триумфальное возвращение толстовок – в их версии были использованы принты, вдохновленные работами Кензо Такады 80-х годов, а в 2016 году вышла коллаборация с H&M. Сам Кензо мечтал, чтобы его бренд стал «массовым».
Коллаборация Kenzo с H&M.

Коллаборация Kenzo с H&M.

 

Кензо Такады не стало на 82 году жизни. Он умер в городе, который так беззаветно любил и который мечтал превратить в царство цвета.

Текст: Софья Егорова.

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Как японец Кензо Такада покорил Париж балахонами и научил мир носить кимоно с кокошником

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Как японец Кензо Такада покорил Париж балахонами и научил мир носить кимоно с кокошникомПодписаться на мой Instagram
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