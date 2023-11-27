«Изгои общества» на документальных снимках фотографа, заразившегося СПИДом

Питер Худжар – пожалуй, один из самых недооцененных фотографов, чьи снимки, тем не менее, оказали огромное влияние на целую плеяду его более успешных коллег. Начав свой творческий путь в области глянцевой фотографии, он в дальнейшем сосредоточился на документальной съемке жизни тех, кого консервативные американцы считали «изгоями общества». В бесприютности он находил волю к жизни, в отверженности – скрытую красоту. И самому ему суждено было войти в число тех, к кому в то время почтенная публика относилась с большим пренебрежением, и воспевать то, чего он сам боялся.
Начало
Фотография Питера Худжара.
Питер Худжар родился в в 1934 году в Трентоне, штат Нью-Джерси, в семье выходцев из Украины. Отец бросил семью еще до рождения сына, воспитывали мальчика в основном бабушка с дедушкой. Его детство прошло на ферме, где он увлекся фотографией и стремился запечатлеть в своих снимках все разнообразие мира вокруг.
Фото животных - не самая известная часть его творчества.
И всю последующую жизнь – надо сказать, не такую уж долгую – он продолжал фотографировать животных, придавая им неосязаемо, неописуемо человеческие черты. Правда, эти снимки не интересовали ни кураторов выставок, ни прессу… Итак, Питер Худжар жил на ферме, любил фотографировать, мечтал о славе, и сельская жизнь его категорически не устраивала. При первой же возможности Питер, к тому времени уже окончивший учебу, уехал в Нью-Йорк и устроился на работу ассистентом фотографа.
Против гламура
Фотография Питера Худжара.
Питер Худжар находился под большим влиянием Ричарда Аведона, а его карьера модного фотографа обещала быть успешной. Однако он довольно быстро разочаровался в бутафорском мире гламура. Он перешел к съемке обнаженной мужской натуры, очень реалистичной, честной и откровенной, репортажной уличной съемке, фотографировал андеграундные вечеринки, делал портреты своих друзей.
Как только Худжар нашел свой художественный язык и обрел смелость говорить открыто о том, что его интересовало как личность и как творца – от него многие отвернулись. Он ссорился с теми, кто критиковал его, с теми, кто давал непрошеные советы. И в то же время мучительно переживал свою непризнанность, невостребованность. Друзья вспоминали, что он страшно боялся ничего не успеть, его фотографии приобретали все более мрачный оттенок. И дело было не только в том, что его не выставляли и не печатали.
Актрисы Софи Мгчина и Тули Думакуде — южноафриканская пьеса «Поппи Нонгена».
В США началась эпидемия СПИДа. Стигматизация ВИЧ-положительных людей, стремление «добропорядочных» американцев отмежеваться от представителей «социального дна», которому, как все тогда думали, и свойственно заражаться вирусом иммунодефицита (так многие считают и сейчас – и сами пренебрегают профилактикой), непонимание характера передачи, массовая паника – все это превратило СПИД не только в медицинскую, но и в социальную катастрофу. Эпидемия 1980-х годов особенно остро показала трагедию уязвимых слоев населения – проституированных женщин и мужчин, людей, предпочитавших партнеров своего пола, бедных, не имевших доступа к качественной медицине (хотя даже возможность попасть в комфортабельную палату ничего не гарантировала – врачи и медсестры брезгливо избегали пациентов с симптомами СПИДа). Сегодня этот диагноз все реже означает общественное отвержение и раннюю смерть, и все чаще – полноценную жизнь с хорошо контролируемым заболеванием. Но когда Питер Худжар узнал, что заражен, для него не было никакой надежды на лучшее.
Дыхание смерти
Кэнди Дарлинг на смертном ложе.
В восьмидесятые была опубликована только одна книга Питера Худжара – «Портреты жизни и смерти». Смерть на этих фото определенно побеждает – все распадается, тлеет, исчезает из глаз. Однако жизнь борется за себя, прорываясь сквозь паутину, тлен и саван. Эпатажная серия «Кэнди Дарлинг на смертном ложе» - драматичный женский образ, окруженный цветами. Еще живая, но уже эфемерная, призрачная, будто бы кажущаяся зрителю живой, трансгендерная муза Энди Уорхола играет свою лучшую роль – роль покойной. Фотографии Кэнди Дарлинг, сделанные Питером Худжаром, считаются однозначными шедеврами мировой фотографии. В этот период, хотя Худжар и недоволен тем, как складывается его карьера, его начинают замечать и признавать, он становится авторитетным автором «неглянцевой» фотографии. Вокруг него собирается неформальная «тусовка» бунтарски настроенных фотографов, ему подражают (и добиваются куда большего успеха), его восхваляют, его обожают. Он фотографировал знаменитостей – Энди Уорхола, Сьюзен Зонтаг.
Портрет Энди Уорхола.
Портрет Сьюзен Зонтаг.
Однако сам Худжар постоянно находился в депрессии, страдал от множества комплексов, завидовал успешным коллегам. Особенно тяготило его одиночество – несмотря на то, что многие мечтали и дружить с ним, и быть с ним в отношениях. Вдохновение он искал в таких же мрачных… людях, местах, событиях и состояниях.
Справа - Дэвид Войнарович и библейские аллюзии.
Его привлекали человеческие трагедии. В поисках моделей – и историй – он заходил в страшные и неспокойные уголки города, куда мало кто пошел бы по своей воле – мрачные бары, где собирались сутенеры и бандиты, сгоревшие пирсы, неблагополучные районы. В одном из таких мест он встретил художника Дэвида Войнаровича.
«Теперь я стану знаменитым»
Дэвид Войнарович. Справа - перформанс против замалчивания проблемы эпидемии.
Прошлое Дэвида Войнаровича было полно боли и страданий – бесконечное насилие, голод и нищета. Из этого ада он вышел надломленным, измученным, но все же полным творческих надежд. Он занимался фотографией и коллажами, воспевал красоту «темной стороны» Нью-Йорка и не боялся выступать с политическими лозунгами. В художественном плане они дали друг другу невероятно много – возможно, и в человеческом тоже. Их отношения, как личные, так и творческие, продолжались семь лет, до смерти Питера Худжара от СПИДа. Войнарович сделал несколько его фотографий на смертном одре – трогательный акт прощания и в то же время отклик на самую знаменитую работу самого Худжара. «Теперь я стану знаменитым» - такими были его последние слова. Настоящая слава его, впрочем, прогремела после крупной выставки в 2011 году, фотографии Худжара оказались на книжных обложках, его творчество начали исследовать, публиковать о нем множество материалов…
Текст: Софья Егорова.
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