10 советов для маленькой прихожей

Как сделать маленькую прихожую стильной, разместить в ней всё, что нужно, и при этом не перегрузить пространство? Я расскажу, как правильно организовать системы хранения в парадной комнате, и что обязательно должно быть в ней, для комфортного использования.
1. Пространство под потолком
Место под потолком зачастую незаслуженно остаётся без внимания.
Перед тем, как прятать обувь, необходимо подготовить её – помыть и почистить. Затем сложить в картонные коробки и обязательно закрыть их сверху крышками, чтобы обувь не пылилась.
2. Крючки разных форм и конфигураций
Без крючков в маленькой прихожей просто не обойтись. Их можно установить в несколько рядов или в хаотичном порядке. Сегодня производители мебели предлагают крючки, которые способны не только выполнять свою прямую функцию, но и украшать интерьер. Достаточно подобрать такие аксессуары под цвет двери, коврика или других предметов мебели, и пространство заиграет стильными красками.
Необычная вешалка для одежды в прихожей
Крючки также можно использовать для хранения сумок. Чтобы они не путались среди верхней одежды, необходимо вмонтировать крючки на среднем уровне. Так, не потребуется тянуться за нужной сумкой наверх и при надобности всегда быстро находить её.
3. Открытые модулиДля хранения обуви можно использовать открытые модульные системы. Их легко комбинировать по цвету и форме, самим составляя удобный предмет мебели. Плюс такой мебели в том, что она не утяжеляет пространство и не визуально не «съедает» квадратные метры.
4. Многофункциональные стенкиХороший вариант для маленькой прихожей – многофункциональная стенка от потолка до пола. Для небольших пространств сегодня изготавливают неглубокие предметы мебели, чтобы их можно было вписать даже в крошечную комнату. Их оборудуют удобными полочками, крючками и даже скамейками.
5. Плетёные корзиныПлетёные корзины способны сделать интерьер более уютным. Они уместны в деревенском и скандинавском стиле. Особенно актуально их применять на даче. В них удобно складывать обувь и немнущиеся вещи. Корзины мобильны и универсальны – их легко переместить и спрятать.
Корзинка в интерьере прихожей
Плетёные корзинки в средиземноморском стиле
6. Органайзеры для хранения ключейВажно, чтобы в порядке находились не только обувь и куртки, но и ключи от дома и автомобиля. Для их хранения необходимо предусмотреть дополнительные крючки или органайзеры. В качестве альтернативного варианта могут выступать декоративные ведёрки, которые можно установить на стене, перед выходом. В них также удобно хранить всякие мелочи.
В декоративных ведёрках удобно хранить ключи и всякие мелочи
Органайзер для хранения ключей
7. ОбувницыКомпактная обувница способна здорово сэкономить пространство. Внешне она выглядит, как небольшой комод. Во многих моделях хранить обувь можно в вертикальном положении, поэтому такие предметы мебели имеют небольшую глубину и отлично подходят для маленьких пространств. К тому же, они позволяют скрыть обувь с глаз, и сделать интерьер прихожей более опрятным.
Компактная обувница
8. Табуреты, банкетки, стульяКакого бы ни была размера прихожая, место для сидения в ней просто необходимо. Небольшой табурет, стул, банкетка, скамейка или пуф – на любом из этих предметов мебели можно отдохнуть после долгой прогулки или пробежки, а также присесть, чтобы обуться.
Под банкетку или скамейку удобно прятать обувь. Есть также пуфы и табуреты, в которые можно убирать вещи. Для очень маленьких пространств подойдут складные модели.
Небольшой табурет в интерьере прихожей
9. ЗеркалоКак известно, зеркала способны визуально менять пространство – раздвигать стены, удлинять комнату, делать её светлее и просторнее. Поэтому, даже в самой маленькой прихожей нужно найти место для зеркала. Хорошо, если в нём будут отражаться источники освещения или окна, что позволит наполнить тёмную прихожую дополнительным светом.
Зеркало в интерьере прихожей
10. Визуальные хитростиНебольшие полосатые коврики придадут прихожей уюта. Они способны сделать пространство динамичным. Вертикальные полосы помогут удлинить тесную комнату, а горизонтальные – визуально расширят стены.
Постеры в стекле украсят прихожую, придадут ей стильного вида и тоже сыграют на зрительное увеличение пространства. За счёт того, что свет будет отражаться от стекла, интерьер будет казаться лёгким и воздушным. Это же касается любых глянцевых поверхностей в комнате.
В качестве основного цвета для оформления маленькой прихожей лучше всего выбрать белый. Его можно разбавить акцентными оттенками или сделать чёрно-белый интерьер, что сегодня очень актуально. Да и выглядит такая комната очень стильно и презентабельно.
Свежие комментарии