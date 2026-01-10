10 советов для маленькой прихожей

Как сделать маленькую прихожую стильной, разместить в ней всё, что нужно, и при этом не перегрузить пространство? Я расскажу, как правильно организовать системы хранения в парадной комнате, и что обязательно должно быть в ней, для комфортного использования.



1. Пространство под потолком

2. Крючки разных форм и конфигураций

3. Открытые модули

4. Многофункциональные стенки

5. Плетёные корзины

6. Органайзеры для хранения ключей

7. Обувницы

8. Табуреты, банкетки, стулья

9. Зеркало

10. Визуальные хитрости

Место под потолком зачастую незаслуженно остаётся без внимания.А ведь именно здесь удобнее всего хранить сезонную обувь и различные хозяйственные предметы, которые редко используются.Перед тем, как прятать обувь, необходимо подготовить её – помыть и почистить. Затем сложить в картонные коробки и обязательно закрыть их сверху крышками, чтобы обувь не пылилась.Без крючков в маленькой прихожей просто не обойтись. Их можно установить в несколько рядов или в хаотичном порядке. Сегодня производители мебели предлагают крючки, которые способны не только выполнять свою прямую функцию, но и украшать интерьер. Достаточно подобрать такие аксессуары под цвет двери, коврика или других предметов мебели, и пространство заиграет стильными красками.Необычная вешалка для одежды в прихожейКрючки также можно использовать для хранения сумок. Чтобы они не путались среди верхней одежды, необходимо вмонтировать крючки на среднем уровне. Так, не потребуется тянуться за нужной сумкой наверх и при надобности всегда быстро находить её.Для хранения обуви можно использовать открытые модульные системы. Их легко комбинировать по цвету и форме, самим составляя удобный предмет мебели. Плюс такой мебели в том, что она не утяжеляет пространство и не визуально не «съедает» квадратные метры.Правда, при таком способе хранения нужно следить за тем, чтобы обувь всегда была в идеальном порядке, ведь она всегда на виду.Хороший вариант для маленькой прихожей – многофункциональная стенка от потолка до пола. Для небольших пространств сегодня изготавливают неглубокие предметы мебели, чтобы их можно было вписать даже в крошечную комнату. Их оборудуют удобными полочками, крючками и даже скамейками.Плетёные корзины способны сделать интерьер более уютным. Они уместны в деревенском и скандинавском стиле. Особенно актуально их применять на даче. В них удобно складывать обувь и немнущиеся вещи. Корзины мобильны и универсальны – их легко переместить и спрятать.Корзинка в интерьере прихожейПлетёные корзинки в средиземноморском стилеВажно, чтобы в порядке находились не только обувь и куртки, но и ключи от дома и автомобиля. Для их хранения необходимо предусмотреть дополнительные крючки или органайзеры. В качестве альтернативного варианта могут выступать декоративные ведёрки, которые можно установить на стене, перед выходом. В них также удобно хранить всякие мелочи.В декоративных ведёрках удобно хранить ключи и всякие мелочиОрганайзер для хранения ключейКомпактная обувница способна здорово сэкономить пространство. Внешне она выглядит, как небольшой комод. Во многих моделях хранить обувь можно в вертикальном положении, поэтому такие предметы мебели имеют небольшую глубину и отлично подходят для маленьких пространств. К тому же, они позволяют скрыть обувь с глаз, и сделать интерьер прихожей более опрятным.Компактная обувницаКакого бы ни была размера прихожая, место для сидения в ней просто необходимо. Небольшой табурет, стул, банкетка, скамейка или пуф – на любом из этих предметов мебели можно отдохнуть после долгой прогулки или пробежки, а также присесть, чтобы обуться.Под банкетку или скамейку удобно прятать обувь. Есть также пуфы и табуреты, в которые можно убирать вещи. Для очень маленьких пространств подойдут складные модели.Небольшой табурет в интерьере прихожейКак известно, зеркала способны визуально менять пространство – раздвигать стены, удлинять комнату, делать её светлее и просторнее. Поэтому, даже в самой маленькой прихожей нужно найти место для зеркала. Хорошо, если в нём будут отражаться источники освещения или окна, что позволит наполнить тёмную прихожую дополнительным светом.Зеркало в интерьере прихожейНебольшие полосатые коврики придадут прихожей уюта. Они способны сделать пространство динамичным. Вертикальные полосы помогут удлинить тесную комнату, а горизонтальные – визуально расширят стены.Постеры в стекле украсят прихожую, придадут ей стильного вида и тоже сыграют на зрительное увеличение пространства. За счёт того, что свет будет отражаться от стекла, интерьер будет казаться лёгким и воздушным. Это же касается любых глянцевых поверхностей в комнате.В качестве основного цвета для оформления маленькой прихожей лучше всего выбрать белый. Его можно разбавить акцентными оттенками или сделать чёрно-белый интерьер, что сегодня очень актуально. Да и выглядит такая комната очень стильно и презентабельно.