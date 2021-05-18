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Почему американские полицейские прячутся за дверями автомобилей, если те не защищают от пуль


Почему американские полицейские прячутся за дверями автомобилей, если те не защищают от пуль

Каждый хотя бы раз видел какой-нибудь американский фильм, где бравые стражи порядка участвовали в перестрелке и при этом прятались за дверками собственных автомобилей. Совершенно очевидно, что несколько миллиметров листового металла не способны защитить даже от 9 мм пуль. Отсюда возникает закономерный вопрос: зачем полицейские все-таки «прячутся» за дверью?

Почти все полицейские машины бронированы. |Фото: livejournal.com.

Почти все полицейские машины бронированы. |Фото: livejournal.com.

 

На самом деле дверь полицейской машины США вполне себе может защитить от огнестрельного оружия. Дело в том, что внутри каждой двери установлена баллистическая пластина, соответствующая второму классу защиты. Такая обеспечивает достаточно надежную степень защиты не только от 9 мм, но и от калибра 7.62. Интересно то, что устанавливать эти пластины начали сравнительно недавно – с 2010 года. Почти все остальное время американские копы ездили без бронированных дверей. Исключением были лишь 1930-е годы, когда под кузов также ставили листы брони, однако уже к 1940 годам от нее отказались – слишком дорого.
В перестрелка хоть какое-то укрытие лучше, чем никакое. |Фото: nbcnews.com.

В перестрелка хоть какое-то укрытие лучше, чем никакое. |Фото: nbcnews.com.

 

Впрочем, все время, когда никаких бронепластин в дверцах машин не было и в помине, полицейские США в перестрелках все равно за ними прятались по двум причинам.
Во-первых, патруль всегда мог сделать импровизированную броню. Для этого было достаточно набросить на дверь автомобиля дополнительных бронежилет из штурмового набора, хранящегося в багажнике. Во-вторых, дверь машины традиционно используется копами в качестве подставки для рук. Это звучит странно, однако, когда нужно сидеть с оружием на перевес час-другой прибывая постоянно наготове находясь в оцеплении – руки банально устают и затекают.
Чаще всего так делают в оцеплении. |Фото: politeka.net.

Чаще всего так делают в оцеплении. |Фото: politeka.net.

 

Кроме того, дверца неплохо скрывает полицейского и расстояния даже в 100 метров не всегда заметно есть за ней кто-то или все-таки нет. Тем более, что американские копы выставив в машины в оцепление, почти всегда распахивают обе передние двери для «отвода глаз», даже если за ними никто не сидит. Кстати, к 2025 году в США будут введены в эксплуатацию новые полицейские машины, кузов которых будет оснащён бронированием пятой категории. Такие пластины держат выстрелы большинства снайперских винтовок.
В первую очередь полагаются все-таки на бронежилеты. ¦Фото: americanpatriotdaily.com.

В первую очередь полагаются все-таки на бронежилеты. ¦Фото: americanpatriotdaily.com.

 

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Почему американские полицейские прячутся за дверями автомобилей, если те не защищают от пуль

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Почему американские полицейские прячутся за дверями автомобилей, если те не защищают от пульПодписаться на мой Instagram
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