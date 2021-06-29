Интересные факты о бананах

Бананы весьма вкусная и питательная ягода, которая содержит в себе массу полезных веществ для организма человека. Многие недооценивают важность бананов для организма. Но в этой статье я хочу развеять некоторые стереотипные убеждения по поводу этого вкуснейшего плода, а также рассказать интересные и познавательные факты об этой питательной ягоде.
Банановое дерево может достигать в высоту до десяти метров и целых сорока сантиметров в диаметре. Только на одном таком стебле может вырастать до трехсот плодов, вес, который будет варьироваться от пяти ста и до шести ста килограмм.
Полезные свойства банана
Ягода богата на витамин В6, который отвечает за позитивное настроение. Не зря большинство диетологов разрешают ее есть в течение дня, ведь она служит зарядом энергии практически на целый день. Ещё один интересный факт, то, что банан по своим свойствам в три раза питательнее картофеля. Но если вы на строгой диете, то кушать именно сушеные бананы вам не стоит. Их калорийность превышает обычные фактически в шесть раз.
Один банан содержит в себе до четырехсот миллиграмм калия, который помогает бороться с повышенным артериальным давлением, а также способствует укреплении сердечной мышцы. А ведь каждому человеку нужно в день до трёх – четырёх грамм калия.
Съедая эту ягоду, в организм человека попадает целый комплекс витаминов, микроэлементов, полезных ферментов, а также веществ, которые ускоряют метаболизм. На сегодняшний день большим заблуждение служит то, что во время диеты или правильного питания, многие отказываются от бананов. Но это миф! Да, несомненно, в этой ягоде есть элементы, которые могут увеличить вес, но, если только вы съедите за раз двадцать килограмм бананов или же будете кушать их вместо другой пищи. Важно понимать и помнить, что всё, что в меру не может навредить вашей стройной фигуре.
Ещё одним заблуждением служит то, что большинство людей, покупая гроздь бананов, сразу же кладут их в холодильник, якобы для того, чтобы они не сгнили. Это, пожалуй, одна из самых распространённых ошибок человека. Категорически нельзя класть только что купленные желтые бананы в холодное место, ведь при низких температурах, ягода наоборот быстрее сгнивает. Лучше купить слегка зеленые бананы, а дома их выложить на столе. Поверьте, такой вариант оптимальнее и бананы сами дозреют уже у вас дома.
Если вы хотите купить бананы в супермаркете или же на рынке, то обязательно смотрите на их кожуру. Если вдруг на ней имеются коричневые или же темные пятна, то бананы уже испорчены, и их нельзя употреблять в пищу. Также из них не стоит делать пюре или же смузи, при этом добавляя в уже подгнивший банан другие фрукты и йогурт. Велик вариант того, что вы просто получите расстройство желудка.
Банановые рекордсмены
Сегодня в мире существует масса соревнований по поеданию не только бургеров, но и бананов. Это весьма интересная затея, которую проводят во многих странах. Конкурсанты, временами прибегают к таким ухищрениям, что простому человеку, который далек от такого рода состязаний, они могут показаться просто абсурдными. Одним из первых победителей по поеданию бананов стал Майт Лепик. Эстонский парень съел десять бананов за три минуты. Согласитесь, весьма большое количество. Но многим стало интересно, как он смог добиться такого результата. Ответ победителя был прост, Майт ел бананы вместе с кожурой. Но на этом соревнования не прекращались. Ещё один молодой человек умудрился съесть за час ровно восемьдесят один банан. Он взял пример с Майта и также поедал бананы вместе с кожурой, тем самым экономя драгоценное время.
Но, как оказалось, на таких соревнованиях не обошлось и без травм. Один конкурсант решил, есть сразу два нечищеных банана и в итоге поперхнулся. Благо, на таких конкурсах обязательно должна присутствовать спасательная бригада. Парня отвезли в больницу, но всё обошлось.
Кстати, от латинского банан переводится как «ягода мудрого человека», что весьма оправданно. Надеюсь, что читая это маленький обзор, многие почерпнули для себя парочку интересных фактов, и теперь внимательнее будут не только покупать эту ягоду, но и с удовольствием кушать её каждый день на завтрак
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