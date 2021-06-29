Интересные факты о бананах

Бананы весьма вкусная и питательная ягода, которая содержит в себе массу полезных веществ для организма человека. Многие недооценивают важность бананов для организма. Но в этой статье я хочу развеять некоторые стереотипные убеждения по поводу этого вкуснейшего плода, а также рассказать интересные и познавательные факты об этой питательной ягоде.









Банановое дерево может достигать в высоту до десяти метров и целых сорока сантиметров в диаметре. Только на одном таком стебле может вырастать до трехсот плодов, вес, который будет варьироваться от пяти ста и до шести ста килограмм.







Полезные свойства банана

Банановые рекордсмены