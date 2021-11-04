Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

Многие мастера привыкли пользоваться стандартными F-образными струбцинами. Однако при выполнении определенных работ удобнее использовать специальные приспособления. Например, когда нужно сварить заготовки в трех плоскостях.
В сегодняшней статье расскажем, как своими руками сделать сварочную струбцину-зажим, которая позволит надежно зафиксировать три заготовки для их дальнейшей сварки.
Идея изготовления и сборки самодельного приспособления принадлежит автору YouTube канала AX Creates. Берите на заметку.
Необходимые материалы:
- листовой металл;
- профтруба;
- стальной уголок;
- круглая трубка;
- пружина (чем мощнее, тем лучше);
- болты с гайками.
В качестве дополнительного прижима для фиксации вертикально установленной заготовки автор решил использовать слесарный зажим-клещи, которые крепятся к стойке струбцины при помощи самодельной петли.
Основные этапы работ
Металлическая пластина, вырезанная из листового металла, будет выступать в качестве основания для струбцины. Размечаем заготовку и высверливаем в ней отверстия.
Далее отрезаем два куска строительного уголка. Привариваем их к основанию под углом 90 градусов по отношению друг к другу.
Также надо будет приварить к основанию кусок профильной трубы, который будет выступать в качестве направляющей.
Между двумя упорами привариваем к основанию стойку. Предварительно в нижней ее части надо будет вырезать небольшое «окошко».
На следующем этапе из уголка и куска профтрубы изготавливаем прижим. Соединяем его с куском трубы, на который надо надеть пружину. Смотрите фото ниже.
В завершении останется только сделать самодельную петлю, и с ее помощью прикрепить к стойке зажим для фиксации вертикальной заготовки.
Видео по теме
Изготовление самодельной сварочной струбцины для мастерской во всех деталях показано в авторском видеоролике ниже.
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