Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

Многие мастера привыкли пользоваться стандартными F-образными струбцинами. Однако при выполнении определенных работ удобнее использовать специальные приспособления. Например, когда нужно сварить заготовки в трех плоскостях.

В сегодняшней статье расскажем, как своими руками сделать сварочную струбцину-зажим, которая позволит надежно зафиксировать три заготовки для их дальнейшей сварки.

Идея изготовления и сборки самодельного приспособления принадлежит автору YouTube канала AX Creates. Берите на заметку.

Необходимые материалы:

листовой металл;

профтруба;

стальной уголок;

круглая трубка;

пружина (чем мощнее, тем лучше);

болты с гайками.

В качестве дополнительного прижима для фиксации вертикально установленной заготовки автор решил использовать слесарный зажим-клещи, которые крепятся к стойке струбцины при помощи самодельной петли.

Основные этапы работ

Металлическая пластина, вырезанная из листового металла, будет выступать в качестве основания для струбцины. Размечаем заготовку и высверливаем в ней отверстия.

Далее отрезаем два куска строительного уголка. Привариваем их к основанию под углом 90 градусов по отношению друг к другу.

Также надо будет приварить к основанию кусок профильной трубы, который будет выступать в качестве направляющей.

Между двумя упорами привариваем к основанию стойку. Предварительно в нижней ее части надо будет вырезать небольшое «окошко».

На следующем этапе из уголка и куска профтрубы изготавливаем прижим. Соединяем его с куском трубы, на который надо надеть пружину. Смотрите фото ниже.

В завершении останется только сделать самодельную петлю, и с ее помощью прикрепить к стойке зажим для фиксации вертикальной заготовки.

Видео по теме

Изготовление самодельной сварочной струбцины для мастерской во всех деталях показано в авторском видеоролике ниже.