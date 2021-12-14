Удачные и неудачные ремейки Голливуда

Вспоминает 10 самых экзотичных — как удачных, так и провальных — переложений европейских фильмов в Голливуде.







Психологическая комедия немецкого режиссера Марен Аде «Тони Эрдманн» не получила ни «Оскар», ни приз Каннского фестиваля, но все равно остается одним из самых обсуждаемых проектов нашего времени, и новый виток споров грядет сейчас, после выхода «Тони» в российский прокат. Несмотря на трехчасовой хронометраж время для зрителя проходит незаметно: история одинокой девушки с железной бизнес-хваткой и замороженными эмоциями и ее шебутного отца, любителя розыгрышей и прирожденного анархиста, многих задевает за живое. Не остался в стороне и Голливуд: компания Paramount Pictures оперативно купила права на ремейк, в котором немку Сандру Хюллер заменит отчаянная клоунесса Кристен Уиг, а австрийца Петера Симонишека – Джек Николсон. По такому случаю актер решился прервать свое творческое отшельничество: последний раз Николсон появлялся на экране в 2010 году (и название этого фильма – «Как знать…» – уже благополучно забыто).



Дублировать иностранное кино в США не принято, а субтитры публике читать лень, поэтому американцы переснимают европейское кино регулярно. И нет ничего удивительного в том, что их привлекают французские комедии или криминальные фильмы: отчего бы не использовать крутую историю?

1. «На последнем дыхании» (Breathless), Джим МакБрайд, 1983

2. «Запределье» (The Fall), Тарсем Сингх, 2006

3. «Город ангелов» (City of Angels), Брэд Силберлинг, 1998

4. «Правдивая ложь» (True Lies), Джеймс Кэмерон, 1994

5. «Ванильное небо» (Vanilla Sky), Кэмерон Кроу, 2001

6. «Бессонница» (Insomnia), Кристофер Нолан, 2002

8. «Забавные игры» (Funny Games U.S.), Михаэль Ханеке, 2007

9. «Милая Чарити» (Sweet Charity), Боб Фосс, 1969

10. «Неверная» (Unfaithful), Эдриан Лайн, 2002