Как возник дадаизм в искусстве и почему сами дадаисты свои творения к искусству не относили

Против логики, против разума, против разрушения и уничтожения

Основатель дадаизма поэт Тристан Тцара и памятная табличка в кабаре «Вольтер» в Цюрихе

Кабаре «Вольтер», детский лепет и манифесты

Художники-дадаисты, 1920 год. Источник: commons.wikimedia.org

Коллажи художника Ганса Рихтера

Произведения дадаистов

Коллажи дадаистов

Марсель Дюшан и его произведение 1917 г. Справа - изображение художника в исполнении Ж. Кротти