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Как возник дадаизм в искусстве и почему сами дадаисты свои творения к искусству не относили



Как можно творить, когда привычный мир необратимо разрушен и продолжает рушиться, а все, что когда-то казалось незыблемыми заповедями и художника, и человека, выглядит теперь как причины этой катастрофы? Когда сто лет тому назад художники задавались этими вопросами, то нередко приходили к простому выводу: искусство в его прежнем виде закончилось, а дальше его либо не должно быть вообще, либо его форму и наполнение нужно радикальным образом пересмотреть. Так появился дадаизм – ничего не предписывающий, сам себе противоречащий, саморазрушительный и оттого встретивший такое широкое признание.


Против логики, против разума, против разрушения и уничтожения


Продолжать делать свою работу как ни в чем не бывало художники тогда просто не могли – хотя бы потому, что Первая мировая выгнала большинство из них из собственных мастерских, а иногда – и в другой город, в другую страну, на другой материк. Делать вид, что ничего особенного не происходит и нужно лишь встроиться в изменившиеся обстоятельства, означало обманывать себя – и это тоже удавалось далеко не всем. А события в политике, на фронтах, да и просто за пределами собственного жилья равнодушными оставлять не могли – необходимо было реагировать.


Художникам, литераторам и вообще творцам приходилось реагировать так, как они привыкли – через свои произведения. Проблема заключалась в том, что то «старое» искусство, что было в цене еще в начале века, с началом мировой войны потеряло актуальность и превратилось разве что в прибежище для тех, кто отрицает жизнь и пытается спрятаться от действительности. Не пришло ли время «анти» – антивоенных взглядов, антиправительственных лозунгов, новой, анти-логики, анти-рационализма, а значит, и анти-искусства тоже?
Основатель дадаизма поэт Тристан Тцара и памятная табличка в кабаре «Вольтер» в Цюрихе

Основатель дадаизма поэт Тристан Тцара и памятная табличка в кабаре «Вольтер» в Цюрихе

 

Примерно такие воззрения были положены в основу нового течения в искусстве – дадаизма. «Примерно» - потому и что программой в классической своем виде дадаисты не обзавелись: коль скоро речь шла об отрицании всего, то и форма существования нового сообщества близких по духу лиц была далека от стандартов. Доходило до того, что и самим дадаистам, согласно их же принципам, надлежало выступать против дадаистов.

Кабаре «Вольтер», детский лепет и манифесты


Впрочем, идея дадаизма не сводилась к чистому отрицанию всего подряд. Возникнув как движение против всего, что приводит к взаимному уничтожению, дадаизм воспринимал опыт человеческой культуры именно как причины существовавшего на тот момент положения вещей. А потому всякому проявлению творческой мысли следовало противопоставлять нечто обратное, а по каким критериям будет проходить это противопоставление, оставалось на совести самого художника.
Художники-дадаисты, 1920 год. Источник: commons.wikimedia.org

Художники-дадаисты, 1920 год. Источник: commons.wikimedia.org

 

Собственно, рождение дадаизма приурочивают к встрече в кабаре «Вольтер» в швейцарском Цюрихе, встрече художников и поэтов, которая произошла 5 февраля 1916 года. Почему же – «дадаизм»? На этот счет версии существуют разные, и, вероятно, все они в разной степени правильные. Слово «дада», выбранное, как гласит легенда, случайным образом из словаря, оставляло широкое пространство для додумывания – оно означало и «конек, хобби» на французском, и «хвост священной коровы» на одном из африканских диалектов, отсылало и к согласию на русском и родственных ему языках, и просто напоминало лепет младенца.
Коллажи художника Ганса Рихтера

Коллажи художника Ганса Рихтера

 

Нечто бессвязное, не обремененное излишним смыслом (а все рациональное дадаисты сразу объявили враждебным) отлично передавало суть идей, которые оформились в виде нового движения. Появился манифест, за ним другой и третий – но, лишенные единой основы и написанные разными людьми, эти документы не получили громкого статуса программных или определяющих политику дадаистов.

Произведения дадаистов


Что же представляло собой творчество дадаистов? У литераторов-дадаистов, например, был в ходу такой прием – его придумал поэт Тристан Тцара, основатель течения: взять газетную заметку, соответствующую по объему планируемому стихотворению, разрезать ее так, чтобы каждый фрагмент содержал одно слово, а затем, сложив бумажки в мешочек и вытаскивая оттуда по одной, сложить их таким образом в литературное произведение.
Коллажи дадаистов

Коллажи дадаистов

 

А что художники? Те практиковали, например, создание коллажей – коллаж мог быть сделан путем случайного разбрасывания и приклеивания разных по форме и размеру кусочков бумаги, включая обертки, вырезки, обрывки, а также дополнен другими подходящими предметами, которые больше напоминали мусор, чем материал художника. Существовало, впрочем, несколько направлений творческой мысли художников-дадаистов.
Марсель Дюшан и его произведение 1917 г. Справа - изображение художника в исполнении Ж. Кротти

Марсель Дюшан и его произведение 1917 г. Справа - изображение художника в исполнении Ж. Кротти

 

Цюрихские дадаисты в основу ставили игру и хаос, берлинские, вообще охваченные куда более протестными настроениями, использовали коллажи как способ сказать то, что не допускалось цензурой – в ход шли разные символы. Дадаизм, прежде чем уйти в прошлое, уступив место другим течениям, успел завоевать популярность по всему миру, особенно проявившись в Париже и сумев найти своих сторонников и в молодом Советском государстве.

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