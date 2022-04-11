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Без названия


Колоритные фотографии из жизни европейцев.

Колоритные фотографии из жизни европейцев.

Сегодня европейская культура – от архитектуры и изобразительного искусства до образа жизни - признана во всём мире. На фотографиях, представленных в нашем обзоре, запечатлены моменты из жизни европейцев. Все эти снимки оказались победителями в разных номинациях в одном из конкурсов FujiFilm. Глядя на эти фотографии, хочется оказаться именно «в том месте и в то время», где фотограф сделал снимок.


 

1. Священник, прогуливающийся пешком


Автор фотографии: Антуан Тарди (Antoine Tardy).

Автор фотографии: Антуан Тарди (Antoine Tardy).

 

2. Изысканная и таинственная Прага


Автор фотографии: Марек Киевски (Marek Kijevskу).

Автор фотографии: Марек Киевски (Marek Kijevskу).

 

3. Тихая гавань


Автор фотографии: Стефан Мессье (Stеphane Messiers).

Автор фотографии: Стефан Мессье (Stеphane Messiers).

 

4. Амстердам (Нидерланды)


Автор фотографии: Элеонора Горини (Eleonora Gorini).

Автор фотографии: Элеонора Горини (Eleonora Gorini).

 

5. Раскрывающиеся бутоны цветов у Эйфелевой башни


Автор фотографии: Жюлиан Бое (Julien Boе).

Автор фотографии: Жюлиан Бое (Julien Boе).

 

6. Сушка щупалец осьминога на солнце рядом с пляжем


Автор фотографии: Яннис Деметриу (Giannis Dimitriou).

Автор фотографии: Яннис Деметриу (Giannis Dimitriou).

 

7. Женщина играющая на музыкальном инструменте


Автор фотографии: Хусейн Аль-Ахдаль (Husain Al-Ahdal).

Автор фотографии: Хусейн Аль-Ахдаль (Husain Al-Ahdal).

 

8. Все прелести лета


Автор фотографии: Панагиотис Коуведакис (Panagiotis KOUVEDAKIS).

Автор фотографии: Панагиотис Коуведакис (Panagiotis KOUVEDAKIS).

 

9. Врата рая


Автор фотографии: Атилла Карадаг (Atilla Karadag).

Автор фотографии: Атилла Карадаг (Atilla Karadag).

 

10. Всемирный день чёрного заварного кофе


Автор фотографии: Антуан Брюно (Antoine BRUNEAU).

Автор фотографии: Антуан Брюно (Antoine BRUNEAU).

 

11. Сочные и вкусные фрукты


Автор фотографии: Олег Жарский (Oleg Zharsky).

Автор фотографии: Олег Жарский (Oleg Zharsky).

 

12. Всемирный день стирки


Автор фотографии: Эрик Бьерке (Eric Bjerke).

Автор фотографии: Эрик Бьерке (Eric Bjerke).

 

13. Дубровник, Хорватия


Автор фотографии: Горан Сафарек (Goran Safarek).

Автор фотографии: Горан Сафарек (Goran Safarek).

 

14. Мужчина с волынкой


Автор фотографии: Энтони У. С. (Anthony W. S.).

Автор фотографии: Энтони У. С. (Anthony W. S.).

 

15. Красочный греческий домой


Автор фотографии: Адам Сабик (Adam Sabic).

Автор фотографии: Адам Сабик (Adam Sabic).

 

16. Пляжные домики в пастельных тонах


Автор фотографии: Юча Марцин (Jucha Marcin).

Автор фотографии: Юча Марцин (Jucha Marcin).

 

17. Панорама города


Автор фотографии: Федерико Наполеони (Federico Napoleoni).

Автор фотографии: Федерико Наполеони (Federico Napoleoni).

 

18. Удивительная красота разноцветного города на воде


Автор фотографии: Оливер Михельс (Oliver Michels).

Автор фотографии: Оливер Михельс (Oliver Michels).

 

19. Велосипед для прогулки с детьми


Автор фотографии: Евгений Анбалл (Eugene Anball).

Автор фотографии: Евгений Анбалл (Eugene Anball).

 

20. Цветной город Манарола на скале


Автор фотографии: Федерико Равассард (Federico Ravassard).

Автор фотографии: Федерико Равассард (Federico Ravassard).

 

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