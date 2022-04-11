Без названия

Колоритные фотографии из жизни европейцев.
Сегодня европейская культура – от архитектуры и изобразительного искусства до образа жизни - признана во всём мире. На фотографиях, представленных в нашем обзоре, запечатлены моменты из жизни европейцев. Все эти снимки оказались победителями в разных номинациях в одном из конкурсов FujiFilm. Глядя на эти фотографии, хочется оказаться именно «в том месте и в то время», где фотограф сделал снимок.
1. Священник, прогуливающийся пешком
Автор фотографии: Антуан Тарди (Antoine Tardy).
2. Изысканная и таинственная Прага
Автор фотографии: Марек Киевски (Marek Kijevskу).
3. Тихая гавань
Автор фотографии: Стефан Мессье (Stеphane Messiers).
4. Амстердам (Нидерланды)
Автор фотографии: Элеонора Горини (Eleonora Gorini).
5. Раскрывающиеся бутоны цветов у Эйфелевой башни
Автор фотографии: Жюлиан Бое (Julien Boе).
6. Сушка щупалец осьминога на солнце рядом с пляжем
Автор фотографии: Яннис Деметриу (Giannis Dimitriou).
7. Женщина играющая на музыкальном инструменте
Автор фотографии: Хусейн Аль-Ахдаль (Husain Al-Ahdal).
8. Все прелести лета
Автор фотографии: Панагиотис Коуведакис (Panagiotis KOUVEDAKIS).
9. Врата рая
Автор фотографии: Атилла Карадаг (Atilla Karadag).
10. Всемирный день чёрного заварного кофе
Автор фотографии: Антуан Брюно (Antoine BRUNEAU).
11. Сочные и вкусные фрукты
Автор фотографии: Олег Жарский (Oleg Zharsky).
12. Всемирный день стирки
Автор фотографии: Эрик Бьерке (Eric Bjerke).
13. Дубровник, Хорватия
Автор фотографии: Горан Сафарек (Goran Safarek).
14. Мужчина с волынкой
Автор фотографии: Энтони У. С. (Anthony W. S.).
15. Красочный греческий домой
Автор фотографии: Адам Сабик (Adam Sabic).
16. Пляжные домики в пастельных тонах
Автор фотографии: Юча Марцин (Jucha Marcin).
17. Панорама города
Автор фотографии: Федерико Наполеони (Federico Napoleoni).
18. Удивительная красота разноцветного города на воде
Автор фотографии: Оливер Михельс (Oliver Michels).
19. Велосипед для прогулки с детьми
Автор фотографии: Евгений Анбалл (Eugene Anball).
20. Цветной город Манарола на скале
Автор фотографии: Федерико Равассард (Federico Ravassard).
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