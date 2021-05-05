От чего седеют люди

Ученые впервые обнаружили ген седины и ген бороды







Мягкие, густые, сияющие волосы — предмет гордости каждой женщины. А появление драгоценного «серебра» на волосах скорее расстроит, чем порадует прекрасную половину человечества: седина показывает наступление возрастных изменений организма. Цвет волос обусловлен наличием темного пигмента меланина. С возрастом клетки изнашиваются, выработка пигмента снижается и волосы «обесцвечиваются».





Возможно, уже в скором времени переживающим из-за седины людям не потребуется постоянно подкрашивать волосы: международная команда ученых из Университетского колледжа Лондона впервые обнаружила ген седины — IRF4.



До настоящего момента исследователям были доступны сведения только о генетических причинах облысения и цвета волос. Теперь биологи вправе утверждать, что появление седых волосков связано в первую очередь с наследственностью, а внешние факторы, среди которых неправильное питание или химическая завивка, скорее второстепенны.



Исследователи и ранее сталкивались с геном IRF4, так как именно он участвует в процессе наделения волос цветом. Проведенное исследование доказывает, что этот же ген цвет и забирает. Авторы исследования утверждают, что, основываясь на полученных результатах, фармацевтические компании смогут выработать средства для замедления или полной блокировки мутации гена седины в фолликуле волоса.

Руководитель исследования профессор Адрес Руис-Линарес, заявил, что любые полученные сведения о механизмах изнашивания клеток на генетическом уровне еще на один шаг приближают ученых к пониманию процесса старения организма.Детальное описание гена IRF4 не менее важно и для проведения судебно-медицинских экспертиз. Современным технологиям доступно построение портрета человека на основе структуры ДНК. Таким образом уже неоднократно восстанавливался облик европейцев, а теперь, после проведения описываемого исследования, можно строить портреты латиноамериканцев и азиатов.В ходе этой работы биологи проанализировали структуру волос более 6 тыс. человек, имеющих корни в Латинской Америке. В исследовании принимали участие выходцы из Бразилии, Колумбии, Чили, Мексики и Перу. Группа исследуемых включала лиц смешанного европейского (48%) и африканского (6%) происхождения и коренных американцев (46%).Мужчины и женщины были практически в равном соотношении. Обе группы были протестированы по следующим параметрам: структура волоса (прямой или кудрявый), цвет, склонность к облысению и потере пигмента меланина , то есть к седине.Дополнительно ученые взяли для анализа волоски из мужской бороды и бровей, пытаясь определить, что влияет на их форму и, в случае с бровями, сращивание. Более подробно с тем, как протекало исследование, можно ознакомиться на страницах журнала Nature Communications.Проделав колоссальную работу, ученые помимо отвечающего за седину гена IRF4 смогли выявить и описатьPRSS53 — ген кудрявых волос, EDAR, отвечающий за толщину и форму волосков бороды, FOXL2, влияющий на густоту бровей, а также PAX3, который отвечает за возникновение сросшихся бровей.Ученые признают, что каждый из обнаруженных генов вряд ли играет единственную и определяющую роль для формирования тонких бровей или раннего появления седины. Биологические процессы протекают при взаимодействии различных генов, комплекс которых еще предстоит определить.Впрочем, седина возникает не только из-за генетических причин. В языке давно закрепились такие выражения, как «поседел от горя» или «поседел от страха». По легенде, 37-летняя Мария-Антуанетта полностью поседела в ночь перед казнью.Многочисленные попытки ученых подтвердить или развеять этот миф, а также другие примеры резкого наступления седины привели к описанию особого «синдрома Марии-Антуанетты», который был детально описан в журнале JAMA Dermatology. Суть этого синдрома заключается в том, что человек седеет после сильного стресса за очень короткое время — так, ученым известен случай 63-летнего мужчины, который полностью поседел за несколько недель после падения с лестницы.Мужчина, поседевший после падения с лестницы. Интервал между снимками — полгодаОтветственность за появление седых волос от сильных переживаний несет следующая закономерность: ученым известно, что после стресса нарушаются структуры ДНК во многих клетках организма (так, из-за «усталости» от борьбы со стрессовыми ситуациями могут возникать или усугубляться сердечно-сосудистые заболевания или пептические язвы).Однако исследователям до сих пор остаются неизвестны сами механизмы повреждения структур ДНК после хронических стрессов. В 2010 году исследовательская группа под руководством Роберта Лефковица, лауреата Нобелевской премии по химии за 2012 год, провела ряд экспериментов по выявлению клеточных процессов отражения стресса у мышей. Оказалось, что появление седины действительно является одним из возможных последствий стрессовой ситуации.Это значит, что выражение «поседеть от страха» тоже является описанием вполне реальной ситуации, а не просто метафорой, так как испуг — это тоже сильнейший стресс.Пока ученые трудятся над созданием нового лекарства против седины, в качестве профилактики они советуют увеличить прием продуктов, содержащих белок, железо, цинк и медь, а также не забывать о витаминах А, В и С.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)