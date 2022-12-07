И тайфуны ей не страшны: почему Шанхайская башня считается самым устойчивым небоскребом в мире

Шанхайская башня, высота которой 632 метра, абсолютно недвижима. Считается, что этот небоскреб наиболее устойчивый из всех конструкций такого типа в мире. На его равновесие не влияют никакие погодные условия. На самом деле колебания присутствуют, просто они не ощутимы. Возникает вполне естественный вопрос, почему такие высокие сооружения не падают?
Шанхайская башня считается одним из самых устойчивых небоскребов в мире / Фото: Instagram›cgtnrussian
Небоскреб остается устойчивым даже в сезон тайфунов / Фото: jumeirah.com
Дело в том, что при постройке здания была задействована специальная суперсовременная демпферная система. Демпфер снижает амплитуду всех колебаний, которые происходят за счет ветра, и скорость верхней части конструкции, набираемой во время колебаний.
Для такой высокой башни обычного демпфера оказалось недостаточно / Фото: wikiway.com
Стандартный демпфер – набор маятников (пластины из стали, гибко сцепленные). Если здание отклоняется, инерция этих пластин толкает его в другом направлении. К сожалению, обычного демпфера в случае с Шанхайской башней оказалось мало.
При постройке небоскреба была задействована специальная суперсовременная демпферная система / Фото: wwintspace.net
Чтобы у людей не возникал страх и их просто не укачивало, как на корабле, инженеры использовали нестандартную технологию. Наиболее тяжелый груз установили на самых верхних этажах и связали его с сильнейшим электромагнитом. По сути они впервые в строительстве создали индукционный демпфер.
Инженеры создали индукционный демпфер, который использовали при возведении небоскреба / Фото: skyscrapercity.com
Вход в Шанхайскую башню / Фото: salatau.livejournal.com
Центром является пластина из меди, площадь которой 100 квадратных метров. На ней установлено 125 магнитов большой мощности. Все это находится под подвешенным классическим демпфером. Когда происходит сдвиг здания, груз из стали (1 000 тонн) начинает свое движение над магнитами. Результатом является возникновение в пластине электротока. Таким образом, создается магнитное поле, которое дает эффект демпфера.
Даже летний период, когда активируются тайфуны, люди не чувствуют никаких колебаний / Фото: lazor.holyspiritunionnj.org
Архитекторы Шанхайской башни говорят, в 99,9% случаев люди не чувствуют колебаний даже в летний период, когда в этой местности много тайфунов.
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