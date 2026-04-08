Зачем терке столько разных лезвий и для чего их правильно использовать




Большинство людей пользуется кухонной теркой и даже не удосуживается разобраться в том, зачем ей на самом деле столько сторон с разнообразными лезвиями. Классическая терками имеет четыре стороны с тремя разными рабочими областями. Однако, встречаются интересные продвинутые модели с пятью и более областями для работы, каждая из которых будет иметь лезвия своей формы.
Попробуем разобраться в вопросе.

Терка вещь на кухне исключительно полезная. |Фото: thespruce.com.

Каждый человек, который хотя бы раз оказывался на кухне своего дома или квартиры, должен был видеть там столовый инструмент под названием терка. То, что у большинства терок несколько сторон с разными лезвиями, не заметить сложно. При этом даже самые опытные и рукастые хозяева и хозяйки не знают о том, для чего на самом деле нужно такое разнообразие режущих поверхностей. Итак, начнем разбираться по порядку.

Крупная «стандартная» терка


Обычная терка подходит для работы с большинством продуктов. |Фото: cookru.ru.

Назначение стандартного полотна любой терки очевидно для всех. Она позволяет натереть и измельчить подавляющее большинство продуктов, начиная от фруктов и овощей, заканчивая сухарями и даже мясом. Также с ее помощью можно натирать сливочное масло, что может пригодится при создании различных кондитерских изделий.

Мелкая терка


Мелкая терка - суть тоже, что и крупная. |Фото: gdepapa.ru.

Мелкая терка является полным аналогом «стандартной» стой лишь разницей, что на выходе получается продукт измельченный в 2-3 раза сильнее. Подходит для работы абсолютно с любыми продуктами. Чаще всего используется при создании салатов, закусок и кондитерских изделий.

«Супер» мелкая терка


Используется для работы с самыми твердыми ингредиентами. |Фото: stranamam.ru.

Здесь начинается самое интересное. Терка «лопнувшие пузыри» делается для решения сразу нескольких задач. Во-первых, она позволяет вручную измельчать исключительно твердые продукты питания, например орехи, сухари, цедру и твердый сыр. Во-вторых, данная терка может быть использована для сдирания чешуи с рыбы. В-третьих, еще несколько десятилетий назад эта терка использовалась для приготовления каши из сухого детского питания.

Продолговатая терка


Продолговатые лезвия нужны для создания ломтиков. |Фото: sportdetstvo.ru.

Терка с несколькими продолговатыми вырезами – самый специфический инструмент. Используется она для создания красивых, ровных и одинаковых ломтиков какого-то продукта. С ее помощью можно работать с фруктами и сыром. Применяются терочные ножи при создании сложных закусок и салатов, которые нужно изящно украсить.

