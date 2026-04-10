Как вывести неприятный запах дохлой мыши, если проветривание не помогает




Мыши источают специфический запах, который после кончины становится еще более непереносимым. Обычным проветриванием тут не справиться. Также не всегда грызун погибает на видном месте. В таком случае нужно отыскать последнее пристанище мыши, а затем обработать дом. Мы подскажем, какие подручные средства помогут устранить запах и продезинфицировать помещение.


Где можно обнаружить дохлую мышь


1. Старая мебель
Мебель нужно разобрать, поскольку мышь может прогрызть обивку и оказаться внутри / Фото: ratmania.ru

Разложите диван, разберите все съемные элементы корпуса и обивки. Если уверены, что грызун находится внутри, но доступа к нему нет, придется разобрать мебель. В противном случае мышиный запах пропитает древесину, и использовать предмет интерьера можно будет разве что на даче.

2. Мешки с крупами



Грызуны любят лакомиться продуктовыми запасами. В основном крупы хранятся в негерметичных мешках, которые мыши с легкостью прогрызают. После такого вторжения продукты придется выбросить, поскольку грызуны - переносчики различных инфекций. Не исключено, что здесь же мышь может настигнуть смертный час.

3. Вентиляция
Обязательно проверьте вентиляцию, ведь это любимое место грызунов / Фото: superdom.ua

Любимое место мышей, где они прячутся и обустраивают гнезда. Если грызун сдох именно здесь, запах разнесется по всему дому. Определить местонахождение разлагающегося трупа помогут мухи. Следите, где они роятся больше всего.

4. Место под плинтусом
Мыши-малыши могут пролазить даже через сантиметровое отверстие / Фото: cdn.modernpest.com

Часто за плинтусом скрываются щели, через которые ловко пробираются мыши.
Необходимо демонтировать изделия и проверить каждую дырочку. Затем заделать щели раствором цемента с битым стеклом.

Методы устранения неприятного запаха


Первым делом нужно найти источник зловония и убрать дохлого грызуна. Однако аромат настолько токсичен, что глубоко впитывается в окружающие предметы, мебель, текстиль, стены, пол. Продезинфицировать поверхность и нейтрализовать аромат помогут народные средства.

1. Проветривание
Проветривание спасет только при несильном запахе / Фото: infogorlo.ru

Первое, что приходит на ум, - проветрить помещение. Но этот способ считается самым неэффективным и поможет только в случае, если грызун недолго пробыл у вас в гостях. Лучше всего проветривать помещение час-два в солнечную погоду. Откройте все окна и двери, чтобы в доме был сквозняк. Ковры, паласы, одеяла, подушки, мебель с текстильной обивкой вынесите на улицу. После проветривания распылите в доме освежитель с дезодорирующим эффектом.

2. Стирка
Постирайте все текстильные изделия, которых могла касаться мышь / Фото: мояоколица.рф

Постирайте все, что можно стирать. Выставьте максимальную температуру для материалов. Ковровые покрытия можно очистить моющим пылесосом или отправить в химчистку.

3. Обработка хлором
Используя «Белизну», не забудьте надеть перчатки и респиратор / Фото: mirupak.ru

Подойдет любое хлорсодержащее вещество - та же старая-добрая «Белизна». Разведите ее с водой согласно инструкции и протрите все твердые поверхности. Тщательно пройдитесь по подоконникам, дверным проемам, укромным и труднодоступным уголкам, «потайным» местам грызунов.

Обязательно надевайте защитные перчатки и респиратор. Если страдаете бронхиальной астмой, пользоваться этим советом нельзя. «Белизна» хороша для гаражей, подвалов и складов. Если в помещении обитают животные или есть дети, выберите менее токсичное средство.

4. Перекись водорода
Перекисью можно обрабатывать одежду и проводить влажную уборку / Фото: athletic-store.ru

Перекисью можно закрепить обработку хлором. Она уничтожит оставшиеся патогенные микроорганизмы, с которыми не справилась «Белизна». Достаточно распылить перекись из пульверизатора в местах, где предположительно обитали мыши. Одежду можно замочить в растворе препарата с водой (в пропорции 1:6) на 30 минут, а затем постирать в машинке. Для тонкого и деликатного текстиля лучше не использовать.

Также при помощи перекиси можно сделать влажную уборку. Для приготовления раствора понадобятся: 0,8 л 3% препарата, 0,1 л жидкости для мытья посуды и 10 ст.л. пищевой соды. Смешайте ингредиенты в стеклянной емкости. Проводите обработку в защитных перчатках, а после окончания процедуры тщательно вымойте руки и умойтесь с мылом.

5. Марганцовка
Мыши на дух не переносят запах марганцовки / Фото: img.tyt.by

Раствор марганцовки поможет продезинфицировать дом от возможных инфекций. Для этого приготовьте концентрированный состав из 1 л воды и 10 ч.л. препарата. Наденьте перчатки, смочите губку в растворе и обработайте поверхности. Особое внимание уделите плинтусам, шкафам, деревянным каркасам, углам. Также можно обрабатывать дом для профилактики. Грызуны на дух не переносят запах марганцовки.

6. Уксус
Уксусная кислота - натуральное дезинфицирующее средство / Фото: zelenj.ru

Уксусная кислота - природный антисептик. Средство не только устраняет зловоние, но и убивает патогенные микроорганизмы. Смешайте 5 л теплой воды и 10 ч.л. уксуса 9%. Перелейте жидкость в пульверизатор и обработайте места обитания грызунов. Периодически взбалтывайте раствор. После завершения процедуры проверьте помещение, чтобы выветрить запах уксуса.

7. Абсорбенты
Абсорбенты впитают неприятные ароматы и мышиные выделения / Фото: zoolog.guru

Соль, известь и сода - натуральные абсорбенты. Их необходимо насыпать в тканевый мешочек и положить рядом со зловонным очагом. Другой способ - насыпать средство вблизи источника мышиного запаха и каждые 2 часа обновлять слой. Соль впитает влажные выделения и ароматы. Известь лучше не использовать в помещениях с детьми и животными. А сода дополнительно окажет обеззараживающий эффект.

Альтернативный вариант - ароматические палочки. Подберите любимое благовоние, поскольку запах впитается в стены и предметы интерьера. Подожгите палочки и «окурите» ими весь дом. Запах будет сохраняться неделю-две, после чего процедуру можно повторить.

Как продезинфировать поверхности


1. Мебель
Если в доме завелись мыши, на всякий случай продезинфицируйте мебель / Фото: muhtesemtemizlik.com

Кожаную и лакированную мебель следует обработать уксусным раствором. Смешайте воду и уксус в равных частях, а затем протрите изделия.

Мягкую мебель, матрасы, чехлы и другие текстильные изделия также необходимо очистить. Сделайте раствор из 0,5 л воды, 0,5 л спирта или водки, 120 г соды и 15 мл эфирного масла на ваш вкус. Воду нужно прокипятить, охладить, а затем добавить остальные ингредиенты. Перелейте раствор в пульверизатор и распылите на мягкую мебель. Если неприятный аромат сохранился, повторите процедуру.

2. Ковровое покрытие
Лучше всего мыть ковер на улице, а в сложных случаях - обратиться в химчистку / Фото: sovet.help

При несильном запахе поможет мыльный раствор. Натрите половину бруска хозяйственного мыла на терке и растворите его в теплой воде. Обработайте щеткой ковер, а после протрите чистой водой.

Лучше всего чистить ковровые изделия на улице. Повесьте палас на веревку, намочите водой и вымойте с шампунем или специальным чистящим средством. Оставьте на 2-3 минуты и промойте ковер чистой водой.

При ярко выраженном аромате сперва присыпьте палас содой, а затем почистите с шампунем. Также воспользуйтесь моющим пылесосом или пароочистителем. В особо запущенных случаях обратитесь в химчистку.
Периодически проводите влажную уборку с хлором или марганцовкой для профилактики / Фото: blog.postel-deluxe.ru

