10 мифов о возникновении вещей, которые не такие древние, как казалось

10 вещей, которые появились не так давно, как казалось
Часто можно услышать, что древние цивилизации были более развитыми и цивилизованными, чем современная. И это частично правда, так как в подтверждение этому есть ряд примеров, которые мы считаем приобретением нашей цивилизации, хотя это и не так. Но, как известно, «медаль имеет две стороны», и не все вещи, которые большинство относит к древним цивилизациям, появились тысячи, да даже сотни лет назад.
10. «Нюрнбергская дева»
«Нюрнбергская дева»
«Нюрнбергская дева» ассоциируется с металическим саркофагом, который использовался как орудие пыток, но это происходило не так часто, как может казаться. К тому же, нет сведений, что это устройство существовало в Средние века. Некоторые историки датируют его создание 18 веком, а идею приписывают немецкому философу Йоганну Филиппу Зибернкису, написавшего о человеке 16 века, которого казнили таким способом. Хотя те же историки склоняются к тому, что трактат философа был вымыслом или имел глубокий философский подтекст.
История философа была написана в то время, когда люди были одержимы средневековыми артефактами, и уже в скором времени «Нюрнбергская дева» была построена и демонстрировалась как экспонат публике. Самая известная «железная дева» естественно была обнаружена в королевском замке Нюрнберга, в 1890 году она была продана графу Шресбери, после чего отправилась в тур по Европе и Америке. Оригинал был уничтожен во время Второй мировой войны, а копия до сих пор находится в музее в Баварии.
9. Черный пояс
Черный пояс
Существует большое количество боевых искусств, которые зародились в древности со своими традициями и элементами. Но черный пояс, как атрибут боевого искусства, к ним не относится. Идее, вручать черный пояс, как атрибут мастерства, всего 100 лет, и принадлежит она основателю дзюдо, Кано Дзигоро. В 1880-х годах он создает систему ранжирования в дзюдо – «дан», уровни владения мастерством для юных бойцов, а цветные пояса визуально обозначали тот или иной дан. До этого ученики награждались грамотами или свитками, как подтверждение их уровня. Система Кано стала очень популярной, и сегодня используется большинством школ боевых искусств.
Популярности помог и Голливуд. Сам по себе черный пояс не сделает мастером. Кано использовал черный пояс как символ окончания первого этапа тренировок. Всего существует 10 данов. Обладатели первого и десятого носят черный пояс, но разница состоит только в материале, из которого он сделан.
8. Бусидо
Бусидо
Бусидо означает «способ борьбы» и считается древним кодексом самураев, который включает в себя детальные принципы и моральные ценности, по которым они живут. По кодексу самурай должен следовать семи принципам – справедливость, храбрость, доброжелательность, вежливость, правдивость, честь и преданность. Но все это не было правилом общего пользования, пока Нитобе Иназо не написал книгу «Бусидо: душа Японии» в 1899 году. Иназо также популяризовал идею «сеппуку» - ритуального самоубийства самурая через эвисцирацию, если он обесчестил себя.
Нитобе написал книгу на английском языке во время путешествия по Америке. Книга стала популярна благодаря рекомендации президента Теодора Рузвельта, после которой её перевели на японский язык и стали продавать в Японии. Это не значит, что бусидо не существовал до книги Нитобе. Все время существования самураи чтили и следовали постулатам кодекса, основанного на буддизме и конфуцианстве, хотя многие современные принципы там отсутствовали. Само слово «бусидо» не встречалось в японской литературе до 16 века, несмотря на то, что самураи на тот момент существовали уже 500 лет.
7. «Уиджа» («Говорящая доска»)
«Уиджа»
В духе жанра ужасов доска «Уиджа» - это инструмент, который является мостом между нашим и потусторонним мирами и позволяет общаться с духами мертвых. Её можно рассматривать в качестве мистического объекта, но она не настолько древняя и принадлежит торговой марке Hasbro. Доска появилась в 1892 году благодаря дизайнеру Элайя Бонд, который продал ее Уильяму Фалду в 1901 году. Благодаря последнему она приобрела популярность и рекламировалась, как новинка. В 1966 году патент на доску был продан братьям Паркер, владельцам таких игр, как «Монополия», «Риск» и «Тривиал Персьют».
«Уиджа» сегодня ассоциируется с магнитными досками, по типу планшета, с идеомоторным автоматическим написанием, когда люди двигают индикатор неосознанно. Кроме этого, до сих пор ей приписывают мистические способности, несмотря на то, что это просто игра. «Виноваты» в этом, прежде всего, Пёрл Курран, известный медиум 20 века, которая использовала доску для сеансов гадания, и фильм ужасов «Экзорцист», в котором доска использовалась по сюжету.
6. Карты Таро
Карты Таро
Утверждают, что карты Таро - это древняя форма мистицизма. Откровенно говоря, они появились достаточно давно, в 15 веке, но они не старше обычных игральных карт. Им приписывают мистические свойства, так как используют в гаданиях. В начале карты Таро были обыкновенными игральным картами для Carte da Trionfi, обычно колода состояла из 22 карт, которые назывались «трионфи».
Идея использовать карты Таро для предсказаний появилась несколько столетий спустя во Франции. Сначала пастор Антуан Кур де Жебелин издал девятитомник под названием “The Primeval World” в 1770-х годах, в которой связал символы на картах , а не сами карты, с символами древнего Египта. Его соотечественник Жан-Батист Альетт, который работал оккультистом под сценическим именем Эттейлла, использовал карты Таро для гаданий. Он также создал специальную колоду “The Book of Thort”, первую колоду, которая использовалась только для гаданий.
5. Килт
Килт
При слове «килт», все автоматически думают о шотландцах и их древнем традиционном национальном костюме. Шотландцы начали носить килты в средние века во времена жизни Уильяма Уоллеса – это те знания, которые большинство вынесло из знаменитого фильма «Храброе сердце». Но дело в том, что килт шотландцы начали носить на 300 лет позже, а именно ту его форму, которая считается традиционной, только в 18 веке.
Впервые килт надели в 16 столетии, но это была длинная одежда до пяток. Верхняя часть оборачивалась вокруг плеч, как мантия с капюшоном. Так выглядел первый килт, который носили пару столетий. В 18 веке англичанин Томас Ролинсон решил, что стандартный килт неудобен во время работы – так появился короткий килт. Иену Макдонеллу, шотландскому повару, понравилась идея Ролинсона, и он, и его работники тоже стали носить короткий килт. Так костюм распространился по всей Шотландии.
4. Эстафета Олимпийского факела
Эстафета Олимпийского факела
Олимпийский огонь является самым древним символом Олимпийских игр со времен Древней Греции, когда на протяжении всего периода соревнований он горел в честь Прометея, подарившего его людям, украв у богов.Поэтому когда возродилась традиция проведения Олимпийских игр, то традиция зажжения огня тоже, но не сразу. Впервые Олимпийский огонь на современных играх зажгли в Амстердаме в 1928 году на летних играх.
Традиции передачи огня из Греции по странам-участницам стране-хозяйке не было. Она появилась в 1936 году в Берлине, и была инициирована нацистами. Гитлер подумал, что Олимпийские игры будут хорошим поводом показать миру арийское превосходство. Огонь подчеркивал мифичность и магию события. Огонь горел 12 дней и даже появился в фильме «Олимпиа».
3. Кроссворд
Кроссворд
Если кто-то думает, что отгадывание слов, белые и черные клетки - это достояние древних цивилизаций, то он ошибается, так как идее всего сто лет.Артур Вайн – это человек, которому приписывают изобретение кроссвордов. Англичанин из Ливерпуля иммигрировал в США и стал редактором газеты “New York World”. Первый кроссворд был опубликован в газете в декабре 1913 года. Только через 10 лет другие газеты стали размещать кроссворды в своих изданиях. Теперь это стало неотъемлемой частью большинства СМИ. Вайн сам признавался, что это не его идея, что она имеет древние корни, и что он использовал этот прием, чтобы занять пустое место на странице. Первоначально кроссворд назывался «ворд кросс» и только благодаря ошибке наборщика появилось слово «кроссворд».
2. Кардиопульмональная реанимация
Кардиопульмональная реанимация
Кардиопульмональная реанимация (СPR) присутствует в каждом фильме, где пострадавшего пытаются вернуть к жизни при помощи непрямого массажа сердца. В фильме все выглядит очень просто – просто нажимаем на грудную клетку и вдыхаем в рот пострадавшему. Кажется, что такой прием существовал столетиями, но ему всего 60 лет. Но на самом деле процесс достаточно сложный и отличается от того, что все видят на экране. До середины 50-х годов такой прием не использовался, и только в 1960 году доктора Джеймс Элам и Питер Сафар представили его. С тех пор прошло 5 национальных медицинских конференций, целью которых было усовершенствование метода.
Конечно, до появления кардиопульмональной реанимации существовали разные приемы восстановления сердечной деятельности. В 1767 году в Амстердаме было открыто Общество реанимирования утопленников. Со временем Общество расширилось, и в Лондоне было открыто Королевское общество спасения, члены которого представили несколько хороших и иногда странных идей, как реанимировать человека. Например, предлагали доставлять дым от табака в анус человека, чтобы воздействовать на рецепторы кишечника.
1. Пояс верности
Пояс верности
Большинство отнесёт пояс верности в одну категорию с «железной девой». Кажется, что оба устройства являются продуктами Средневековья, но это не так. Они появились намного позже и применяли их с другой целью. Как гласит легенда, пояс верности был изобретен в эпоху крестовых походов. Рыцари, которые уходили на войну, заставляли своих дам его носить. Но самому мифу, как и поясу, всего несколько столетий.
Хотя многие позиционируют эти устройства со средними веками, пояс верности - это подделка, появившаяся в 18-19 веках как предмет, который привлекает внимание и шокирует. Есть несколько свидетельств об использовании устройства, но все они анекдотичные. Откровенно говоря, назначение такого пояса не совсем понятно. Когда в 16 веке идея о поясе верности в метафорическом плане появилась в поэзии, никто и не думал, что кто-то захочет соорудить устройство по-настоящему в 19 веке для предупреждения мастурбации у подростков и для предотвращения занятий сексом на рабочем месте. Современные пояса верности используются в основном в сексуальных играх.
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