Интересные идеи декора из каната и верёвки

Если вам надоели ракушки и прочий традиционный прибрежный декор, предлагаем небанальную идею — канат в роли украшения для интерьера.

Декор из каната, который вы свободно смастерите своими руками, интересен еще и с практичной точки зрения.

Во-первых, учитывая его ненадёжность, канат можно использовать в роли крепкого подвеса, заменяющего традиционные крючки и цепи.

Во-вторых, обратите внимание на объем каната: благодаря ему, можно быстро справиться с декорированием и затратить минимум средств, а итог получится весьма впечатляющим и уж точно – неординарным.

Так что если в морском стиле вас привлекает не изящество, а брутальность, — в этом руководстве вы найдете множество интересных идей: что можно сделать из каната для интерьера и сада.

Мы также коснемся “тонкой родственницы каната” — веревки. Но ограничимся двумя ее натуральными видами — джутовой и пеньковой (из последней как раз и делают морские канаты). Веревка в роли декора будет оптимальная в тех случаях, когда вы хотите создать более изящное украшение, в том числе — для легкого аксессуара.

Кроме того, мы уверены: всем, кому нравится не только морской стиль, но также эко и кантри, стоит взять на заметку эти идеи!

Декор из каната и веревки для предметов интерьера

Нравятся особенные мелочи?

Украсьте привычные элементы интерьера декором из каната или веревки. Или создайте совершенно новый предмет вашего личного авторства.

Толстая веревка легко выступит в роли подхвата для льняных штор, тонкой — можно обернуть цветочный горшок или сделать креативную ширму. Из верёвки также выйдут: колониальная рама для зеркала, крючки для полотенец или коврик в морском стиле.

Сложите толстую верёвку кольцами, склейте — и вы получите корзинку или подставку для карандашей. А если обмотать верёвкой какой-нибудь грузик и закрутить её в красивый узел — закрывающаяся не вовремя дверь больше не будет вас беспокоить, оригинальный декор станет отличным стопором.

Полки из каната и дерева

Что же можно сделать из каната? Для начала, его можно применить по прямому назначению — удерживать тяжелые предметы. Канат, продетый сквозь отверстия в досках, выглядит удивительно эффектно. Верхнюю часть каната можно подвесить к потолку, потолочным балкам, оконным откосам или другим элементам.

Такие полки можно подвешивать в кладовке, над окном, в кабинете — и у вас появится чудесная, но одновременно — практичная деталь интерьера. В детской или у подростка к такой полке можно добавить карты, ракушки и другие морские сувениры — комната вашего чада будет похожа на каюту настоящего “морского волка”.

Декор для светильников

Плотной верёвкой можно обвязать ножку торшера, тонкую — приклеить к основанию настольной лампы снизу доверху, а в канат — продеть банальный подвес потолочного светильника.

Хотите даже в тёмные холодные вечера греться воспоминанием о море? Достаньте с антресолей новогоднюю гирлянду и оберните её тонкой верёвкой. К основанию лампочек приклейте плоские ракушки и украшение в курортном стиле готово!

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