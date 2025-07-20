Как древние ацтеки создали из дерева и вулканического стекла мощное оружие

Уникальное оружие коренных жителей мезоамериканского региона. /Фото: teletype.in

Довольно древнее оружие на американском континенте. /Фото: yaplakal.com

Макуауитлем пользовалось множество индейцев, однако известен он больше как оружие ацтеков. /Фото: topwar.ru

Из двух фактически природных материалов создавалось мощное оружие. /Фото: mediasole.ru

Изображение ацтексксих воинов, вооружённых макуауитлями. Флорентийский кодекс, XVI век. /Фото: wikipedia.org

Подручные материалы позволяли ацтекам создавать крепчайший скрепляющий состав. /Фото: pikabu.ru

Обсидиановые шипы были острыми, но непрочными. /Фото: straniciistorii.ru

Макуауитль воины подбирали под себя. /Фото: bsmith.ru

Современная цифровая реплика оружия индейцев. /Фото: billionnews.ru

Чем ближе шипы прилегали друг к другу, тем качественнее считалось оружие. /Фото: pikabu.ru

Макуауитль с перьями использовали в религиозных обрядах. /Фото: pikabu.ru

Изображение реального макуаутиля, уничтоженного пожаром в 19 веке. /Фото: wikipedia.org